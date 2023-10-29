Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили его на первое место
Джуд Беллингем станет обладателем награды Golden Boy.
По информации Marca, подавляющее большинство журналистов проголосовало за хавбека «Реала».
As отмечает, что почти 95% журналистов, участвовавших в голосовании, поставили 20-летнего англичанина на первое место.
Отмечается, что 10 ноября Беллингем будет официально признан лучшим молодым футболистом мира, а 4 декабря получил награду.
Джуд станет первым футболистом «Реала», выигравшим этот приз.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А вообще все давно его в блок кинули, он же шизик.
К тому же, несмотря на все проблемы, Бавария с Кейном, Мусиалой, Сане, Команом, Киммихом, Телем и супер-опытным Мюллером может серьёзно претендовать на титул победителя Лиги Чемпионов 2023-2024.
У Баварии сейчас 34 гола за 9 туров в Бундеслиги – что является очередным рекордом, так как впервые в Чемпионате Германии за всю историю кто-то забивает столько за 9 матчей. А это ещё нужно учесть действительно серьёзную конкуренцию в Германии в этом году в лице Байера, Штутгарта, Лейпцига и Боруссии Д.