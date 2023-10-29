Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили его на первое место

Джуд Беллингем станет обладателем награды Golden Boy.

По информации Marca, подавляющее большинство журналистов проголосовало за хавбека «Реала».

As отмечает, что почти 95% журналистов, участвовавших в голосовании, поставили 20-летнего англичанина на первое место.

Отмечается, что 10 ноября Беллингем будет официально признан лучшим молодым футболистом мира, а 4 декабря получил награду.

Джуд станет первым футболистом «Реала», выигравшим этот приз.

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