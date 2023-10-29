Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили его на первое место

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Джуд Беллингем Golden Boy Футбол

Джуд Беллингем станет обладателем награды Golden Boy.

По информации Marca, подавляющее большинство журналистов проголосовало за хавбека «Реала».

As отмечает, что почти 95% журналистов, участвовавших в голосовании, поставили 20-летнего англичанина на первое место.

Отмечается, что 10 ноября Беллингем будет официально признан лучшим молодым футболистом мира, а 4 декабря получил награду.

Джуд станет первым футболистом «Реала», выигравшим этот приз.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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47 комментариев

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corazón blanco
Заслуженно. Феноменальный уровень игры показывает.
+42
-3
+39
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Stanislav Cherchesov
Такими темпами следующий ЗМ его будет!
+26
-2
+24
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Panurge From hell
Ответ corazón blanco
Заслуженно. Феноменальный уровень игры показывает.
как же хорошо что Джуд перешёл в гораздо более хайповый клуб и стал играть поближе к нападению.Если бы начал этот сезон в Боруссии на позиции 8,то кроме фанатов Дортмунда никто так им не восхищался бы,скорее всего.И наверно хорошо что противная 🐢 осталась в 🗼
+26
-4
+22
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Оливер Кан удаляет Роберту
Но... как же... наш Гиви... он же так классно ворвался на коробку... да и вчера голевой пас отдал...(
+33
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Arthurino
Какой же ригоберка мерзский тип. Оскорбляет игроков, клубы, пользователей, использует мат в комментариях, систематически провоцирует, но все равно в фаворе у модераторов. Когда забаните его?
+9
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+8
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fc_champion
А ведь у сборной Англии теперь самая устрашающая атака. Джуд, Кейн, Сака, Фоден, Рэшфорд. Дайте им нормального тренера в сборную и они разнесут всех
+9
-1
+8
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WaldemarZen
Ответ fc_champion
А ведь у сборной Англии теперь самая устрашающая атака. Джуд, Кейн, Сака, Фоден, Рэшфорд. Дайте им нормального тренера в сборную и они разнесут всех
Рэшфорд тут явно лишний
+9
-4
+5
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Кто составил коспекты Лобановского?
А золотой мяч опять глиномесу отдадут за достижения десятилетней давности?)
+6
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Сергей Логинов
Тренер сборной Камеруна опять всю ветку залил слезами
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Ruslan3132
Он в след году и на ЗМ будет претендовать таким макаром ))
+3
-1
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hala18
Ответ Andria Managadze
если ты хорошо смотрел матч то "Гиви" съел буквально Джуда в первом и во втором тайме когда его убрали с поля игра Джуда чуток изменилась и вот результат на табло так что если ты главный Хейтер Гави просто скажи не чем писать эту ерунду здесь p.s спасибо за незаслуженные минусы
Первый гол Беллингема в результате отскока от Гави...........
+3
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Aleksey Yashin
Такими темпами Golden Boy скоро превратится в Golden Ball
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Бронислав Каминский
Ответ Кирилл Лавров
Куда Вы торопитесь? Понимаю, что хайп делает своё дело, но если включить голову, то можно увидеть и Кейна, который в Баварии сейчас разрывает, а вчерашний его гол с центра поля вообще может получить Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. К тому же, несмотря на все проблемы, Бавария с Кейном, Мусиалой, Сане, Команом, Киммихом, Телем и супер-опытным Мюллером может серьёзно претендовать на титул победителя Лиги Чемпионов 2023-2024. У Баварии сейчас 34 гола за 9 туров в Бундеслиги – что является очередным рекордом, так как впервые в Чемпионате Германии за всю историю кто-то забивает столько за 9 матчей. А это ещё нужно учесть действительно серьёзную конкуренцию в Германии в этом году в лице Байера, Штутгарта, Лейпцига и Боруссии Д.
Играя за Баварию выиграть ЗМ практически нереально.Для Кейна будет Золотая бутса
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Роман
Ответ Arthurino
Какой же ригоберка мерзский тип. Оскорбляет игроков, клубы, пользователей, использует мат в комментариях, систематически провоцирует, но все равно в фаворе у модераторов. Когда забаните его?
Дайте ему обидное прозвище, он будет больше истерить.
А вообще все давно его в блок кинули, он же шизик.
+1
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Вячеслав Пустохин
Имена 5% псевдожурналистов в студию! Мир должен их знать!
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Кирилл Лавров
Ответ Stanislav Cherchesov
Такими темпами следующий ЗМ его будет!
Куда Вы торопитесь? Понимаю, что хайп делает своё дело, но если включить голову, то можно увидеть и Кейна, который в Баварии сейчас разрывает, а вчерашний его гол с центра поля вообще может получить Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша.

К тому же, несмотря на все проблемы, Бавария с Кейном, Мусиалой, Сане, Команом, Киммихом, Телем и супер-опытным Мюллером может серьёзно претендовать на титул победителя Лиги Чемпионов 2023-2024.

У Баварии сейчас 34 гола за 9 туров в Бундеслиги – что является очередным рекордом, так как впервые в Чемпионате Германии за всю историю кто-то забивает столько за 9 матчей. А это ещё нужно учесть действительно серьёзную конкуренцию в Германии в этом году в лице Байера, Штутгарта, Лейпцига и Боруссии Д.
+10
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Mr.BadGuy
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А золотой мяч опять глиномесу отдадут за достижения десятилетней давности?)
Ну рекорд по пенальти на ЧМ не сам себя набил. На ЗМ вполне потянет
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Человек из футбола
Ответ fc_champion
А ведь у сборной Англии теперь самая устрашающая атака. Джуд, Кейн, Сака, Фоден, Рэшфорд. Дайте им нормального тренера в сборную и они разнесут всех
уже сколько десятилетий такое слышим
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да тут уже и Голден Бол на подходе! :)
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Базука Базука
праильна ×¥L€!
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KMR
Ответ Кирилл Лавров
Куда Вы торопитесь? Понимаю, что хайп делает своё дело, но если включить голову, то можно увидеть и Кейна, который в Баварии сейчас разрывает, а вчерашний его гол с центра поля вообще может получить Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. К тому же, несмотря на все проблемы, Бавария с Кейном, Мусиалой, Сане, Команом, Киммихом, Телем и супер-опытным Мюллером может серьёзно претендовать на титул победителя Лиги Чемпионов 2023-2024. У Баварии сейчас 34 гола за 9 туров в Бундеслиги – что является очередным рекордом, так как впервые в Чемпионате Германии за всю историю кто-то забивает столько за 9 матчей. А это ещё нужно учесть действительно серьёзную конкуренцию в Германии в этом году в лице Байера, Штутгарта, Лейпцига и Боруссии Д.
Из них 8 в одном матче. Так,что результативность около средней по прошлым годам Бундеслиги
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FRM
Ответ Кирилл Лавров
Куда Вы торопитесь? Понимаю, что хайп делает своё дело, но если включить голову, то можно увидеть и Кейна, который в Баварии сейчас разрывает, а вчерашний его гол с центра поля вообще может получить Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. К тому же, несмотря на все проблемы, Бавария с Кейном, Мусиалой, Сане, Команом, Киммихом, Телем и супер-опытным Мюллером может серьёзно претендовать на титул победителя Лиги Чемпионов 2023-2024. У Баварии сейчас 34 гола за 9 туров в Бундеслиги – что является очередным рекордом, так как впервые в Чемпионате Германии за всю историю кто-то забивает столько за 9 матчей. А это ещё нужно учесть действительно серьёзную конкуренцию в Германии в этом году в лице Байера, Штутгарта, Лейпцига и Боруссии Д.
Так Кейн играет напа естественно. он будет забивать а Джуд это делает играя в полузащите и у него есть ещё задачи на поле кроме этого
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Кино Музыка
Будущие позиции Холанда и Мбаппе пошатнулись.
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Дилшод
он заслужил Golden Boy👦
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Роман
В коем веке заслуженно дали.
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