Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня. Портал Goal опубликовал последнюю версию рейтинга фаворитов.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» выглядит следующим образом:

1. («Интер Майами»);

2. («Манчестер Сити»);

3. (« »);

4. («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Барселона»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Джуд Беллингем («Реал»);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

13. Карим Бензема («Аль-Иттихад»);

14. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

15. Лаутаро Мартинес («Интер»);

16. Букайо Сака («Арсенал»);

17. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

18. Мартин Эдегор («Арсенал»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

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Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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