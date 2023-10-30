Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й
Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня. Портал Goal опубликовал последнюю версию рейтинга фаворитов.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Илкай Гюндоган («Барселона»);
8. Виктор Осимхен («Наполи»);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»);
11. Джуд Беллингем («Реал»);
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
13. Карим Бензема («Аль-Иттихад»);
14. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
15. Лаутаро Мартинес («Интер»);
16. Букайо Сака («Арсенал»);
17. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
18. Мартин Эдегор («Арсенал»);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Джамал Мусиала («Бавария»).
«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как Вини оказался выше Де Брюйне.
Как то британский goal поздновато рейтинг выкатил)
У него 15 16 прошлый сезон Ла Лиги и сейчас 7 голов……
Он явно заслужил оказаться в этом списке
Lionel Messi will be announced as the Ballon d’Or winner tonight — his Ballon d’Or number 8, as expected ✨🇦🇷
Ceremony in Paris, all set for it.