Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й

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Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Церемония вручения награды лучшему игроку года по версии журнала France Football состоится сегодня. Портал Goal опубликовал последнюю версию рейтинга фаворитов.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан МбаппеПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Барселона»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Джуд Беллингем («Реал»);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

13. Карим Бензема («Аль-Иттихад»);

14. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

15. Лаутаро Мартинес («Интер»);

16. Букайо Сака («Арсенал»);

17. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

18. Мартин Эдегор («Арсенал»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

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69 комментариев

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Квадратное личико
Винисиус выше де Брюйне и Родри - это анекдот, конечно
+98
-6
+92
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Cruel Snake
Я хоть и преданный фанат «Реала», но за предыдущий сезон признаю, что Де Брейне должен быть выше Винисиуса
+46
-2
+44
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Funny lepka
КДБ и Родри могут быть ниже Винисиуса только по количеству конфликтов, а здесь должны быть выше
+44
-2
+42
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Мохнатый55
Ответ Квадратное личико
Винисиус выше де Брюйне и Родри - это анекдот, конечно
По-другому никак. Иначе это расизм.
+29
-3
+26
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Cearvm
Что сделал Винисиус, чтобы быть выше де Брюйне и Родри - лучших полузащитников мира? И это в сезон хуже по голам, чем предыдущий (10 против 17 в Ла Лиге).
+24
0
+24
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SaH4r.
Винисиус выше Де Брюйне и Альвареса? У меня нет слов.
+18
-3
+15
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Adrenaline Z
похожий на человека который в списке номер 4 ,каким образом здесь?))
+12
-1
+11
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corazón blanco
Винисиус хоть и был неплох, но явно не заслужил находится выше КдБ и Родри, да тот же Гюндоган которые были ключевыми игроками Сити и выиграли требл.
+10
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clausevenzzz
Даже Родри и тренер сборной Норвегии признали Месси. Наука говорит, что 8ой ЗМ - это невозможная цель, а некоторые фанаты Роналду говорят, что ее переоценивают
+12
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Greatest Of All Time
Вот как Перес делает так, что его игроки находятся постоянно в топ 5.
Как Вини оказался выше Де Брюйне.
+10
-1
+9
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Oleg
Так уже известно что Месси выиграл, Холанд второй, Мбаппе третий.
Как то британский goal поздновато рейтинг выкатил)
+10
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SaH4r.
Ответ Cruel Snake
Я хоть и преданный фанат «Реала», но за предыдущий сезон признаю, что Де Брейне должен быть выше Винисиуса
капитан очевидность
+9
-4
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Sòlo una Victoria
Месси! гений! все прекрасно знаем.
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Gelious
Ответ Квадратное личико
Винисиус выше де Брюйне и Родри - это анекдот, конечно
Тут в другом дело. Эта награда - просто шоу. Типа Евровижен. Стараются добавлять представителей самых разных клубов, чтобы никого не обделить. Постоянная практика у них. Ну и чуть складывается в пользу Винисиуса то, что нападающих больше любят
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Birdman NBA
Ответ иц а мен
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Другое дело каверкать фамилии игроков а-ля "какавинга" или "деревингем".
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Антон Фалафель
Винисиус по квоте расизма так до четвёртого места долез.
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Артём Комахин
Гризманна вообще нет в 20….
У него 15 16 прошлый сезон Ла Лиги и сейчас 7 голов……
Он явно заслужил оказаться в этом списке
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San Remo
Месси не то что фаворит, он заслуженно получит 8 й золотой мяч
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Урматбек Абжалов
Ответ Квадратное личико
Винисиус выше де Брюйне и Родри - это анекдот, конечно
анекдот - это беллингем 11ый, то есть наличие его в этом списке
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Greatest Of All Time
КДБ должен быть выше Холанда, Винисиуса.
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Анастасия98.98
Родри должен быть в тройке как минимум. Лучший опорник мира сейчас, реально один из самых важных винтиков в системе Гвардиолы. В его отсутствие Сити вот все 3 матча проиграли. А Винисиус и Мбаппе выше его–ну просто анекдот.
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бесдомный понь
А где сами знаете кто?
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Kahn01
Интересно, а было ли ещё такое что игрок лавки (Альварес) в топ-10 на ЗМ?
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Fabrizio Romano @FabrizioRomano
Lionel Messi will be announced as the Ballon d’Or winner tonight — his Ballon d’Or number 8, as expected ✨🇦🇷

Ceremony in Paris, all set for it.
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АРХАТ
Ответ Квадратное личико
Винисиус выше де Брюйне и Родри - это анекдот, конечно
Он же так страдал из-за расизма, вот и накинут бедняжке за это голосов
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