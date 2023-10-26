Министр внутренних дел Франции вновь высказался о ситуации с Каримом Бензема.

Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Футболист готовит судебный иск.

«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого – значит быть наивным.

Можно задаваться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов человек (количество подписчиков Бензема – Sports.ru), я думаю, что моя роль заключается в том, чтобы осудить это», – сказал Дарманен.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

«Надо лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча», если он связан с «Братьями-мусульманами»*. Сенатор Буайе о словах игрока про жителей Газы

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