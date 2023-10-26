Министр внутренних дел Франции о посте Бензема про Газу: «За этим что-то скрыто, и не замечать этого – наивно. Моя роль в том, чтобы осудить это»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Жеральд Дарманен Футбол

Министр внутренних дел Франции вновь высказался о ситуации с Каримом Бензема.

Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Футболист готовит судебный иск

«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого – значит быть наивным. 

Можно задаваться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов человек (количество подписчиков Бензема – Sports.ru), я думаю, что моя роль заключается в том, чтобы осудить это», – сказал Дарманен.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

«Надо лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча», если он связан с «Братьями-мусульманами»*. Сенатор Буайе о словах игрока про жителей Газы

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40 комментариев

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Raar
За нападками министра на Бензема что-то скрыто, и не замечать этого - наивно.
+144
-11
+133
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Maori_nz
пусть этот министр лучше клопов ловит, хоть какая то от него польза будет
+86
-10
+76
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Katya Andreychuk
Может твоё дело, чтобы 500 раз заподозренные радикалы не убивали учителей в школе? Тупой популист. сотни террористов сидят во Франции, а он за постами Бензема бегает. Прогнила Франция. Сносите Эйфелевую башню.
+70
-6
+64
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Леван Мкртчян
Ответ Maori_nz
пусть этот министр лучше клопов ловит, хоть какая то от него польза будет
Юрген во Францию не поедет
+36
-4
+32
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King_X
Еврейская кровь этого чинуши скрыта, и ничего больше
Прикопался к Кариму вообще неадекватно. Нельзя теперь даже скорбить по палестинским мирным из-за еврейского лобби, ппц. Тогда и на ООН пусть наезжает, в день по 10 заявлений о погибших палестинцах и дикости еврейского правительства выдают, они тож связаны с БМ?

Еврейские игроки сравнять с землёй и продолжать в том же духе требуют, хоть бы кто такую истерию развёл, всем ок
А здесь натягивают сову на глобус, приравнивая к поддержке варваров из Х
+32
-10
+22
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Vitezslav
"Я не понимаю законов Браннигана, я их просто навязываю." Зепп Бранниган, Футурама (с)
+24
-4
+20
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vincere
Ответ Роман
Зачем этой новости на sports. Здесь нет ничего о футболе.
Так потому она здесь.
+20
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Stop1991
Тогда живите чисто со своими Французами, тогда посмотрим на настоящий уровень сборной Франции) Чтоб министр понял, любой истинный мусульманин всегда за правду, всегда за чистоту. А там весь мир поддерживает Фалистину, а не ваша гей европу со своими гей президентами как Макрон (((
+27
-12
+15
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Нефанатик
Ответ Артем Фенькин
Комментарий скрыт
Расскажи нам, что там происходит. Может весь мир врет?
+17
-3
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kupezz
Ответ Grateskdurun
министру показать 3к трупов детей? может это скрыто за высказыванием Бензема? который осудил геноцид в Газе?
С утра было 6000 мирных, среди них 2000 детей. У Израиля 1200 и 200 детей. Но он они все говорят, что вы все врете и слушаете палестинскую пропаганду, а нужно верить только израильской)) И конечно Нетаньяху не выступал на камеру и не говорил, что устроит огненный ракетный ад для Хамаса, ну все же дураки, никто не знает, что Хамас базируется в Палестине и прячется в домах и под землёй, а то что там мирняк находится, а эти правильные израильские парни не умеют или не хотят бить точечно, никого не волнует. Но конечно, Бензема и все кто сочувствует Палестине не правы, а значит поддерживают террористов. В общем как всегда, двойные стандарты.
+15
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Grateskdurun
министру показать 3к трупов детей? может это скрыто за высказыванием Бензема? который осудил геноцид в Газе?
+12
-1
+11
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King_X
Ответ King_X
Еврейская кровь этого чинуши скрыта, и ничего больше Прикопался к Кариму вообще неадекватно. Нельзя теперь даже скорбить по палестинским мирным из-за еврейского лобби, ппц. Тогда и на ООН пусть наезжает, в день по 10 заявлений о погибших палестинцах и дикости еврейского правительства выдают, они тож связаны с БМ? Еврейские игроки сравнять с землёй и продолжать в том же духе требуют, хоть бы кто такую истерию развёл, всем ок А здесь натягивают сову на глобус, приравнивая к поддержке варваров из Х
P. S. Чел, на которого не раз подавали заявления об изнасиловании, и он кричал о презумпции невиновности, здесь винит Карима доводами "должно быть что-то скрыто"))
+ он гасил митинги в поддержку Палестины ещё в 2021 году, что-то личное явно
+ отнекивался при отвратительной организации финала ЛЧ в Париже и скидывал вину на фанатов Ливерпуля (и за него затем даже Комитет Сената(или как правильно) извинился, отметив, что он неспособность организовать массовое мероприятие и вину перекладывает на англичан
+17
-6
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Роман
Зачем этой новости на sports. Здесь нет ничего о футболе.
+13
-4
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Ильдар М
"Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто." Наверное, за этим скрыты его политические взгляды. Удивительный факт)
А во Франции нельзя футболистам иметь политические взгляды? Только про мячик можно думать и говорить?
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Garikus89
Гляньте на реакцию на выступления посла Палестины и посла Израиля, сейчас видео ходит)
+8
-2
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Денис Давыдов
ты бы лучше доказывал связь Бензема с теми террористами, а не продолжал нести фигню. А то с такими речами от тебя адвокаты Карима и камня на камне не оставят.
+6
-3
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MustangGT
Этот, прости Господи, "министр" - все еще министр? За этим явно что-то скрыто... Я даже догадываюсь, что... точнее, кто!
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Нефанатик
Ответ Артем Фенькин
А кто сказал про весь мир? Послушай Шендеровича например? Или Байдена. И почему ТАМ?
А ты, я смотрю, в восприятия реальности, от Байдена не далеко ушел.
+2
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Нефанатик
Ответ Артем Фенькин
А кто сказал про весь мир? Послушай Шендеровича например? Или Байдена. И почему ТАМ?
Ну евреев я уже слышал.
+2
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Katya Andreychuk
Ответ Водяра
И потом куда этот металлолом девать?
распилить и дать чёрным торгашам на перепродажу сувенирами.
+1
0
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tusiel
Не знаток юридической системы Франции, но подозреваю, что судить там должны в судах
+1
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Денис Давыдов
Ответ Stop1991
Тогда живите чисто со своими Французами, тогда посмотрим на настоящий уровень сборной Франции) Чтоб министр понял, любой истинный мусульманин всегда за правду, всегда за чистоту. А там весь мир поддерживает Фалистину, а не ваша гей европу со своими гей президентами как Макрон (((
а чего они тогда тусуются во Франции, а не в любимой Палестине, ну либо другой иной исторической родине, их никто не заставляет выступать за сборную и жить во Франции, с геями и Макроном.
+16
-15
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King_X
Ответ GuruFutbola
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Kit244098
А что, прикольно. Этот дядя осуждает Бензема за мысли, не высказанные вслух. Дожили)) Напишешь так спьяну на заборе общеизвестное слово из трех букв, а Бастрыкин тебе за это двадцаточку приклеет. Как террористу. Он же главнюк почти как французский министр и ему виднее. Зы. Модератор, я имею в виду слово "мир" вообще-то. Не напрягайся))
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Maksat Hasanow
Ответ Роман
Зачем этой новости на sports. Здесь нет ничего о футболе.
а ты думал что это спортивный сайт?
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