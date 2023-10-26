Министр внутренних дел Франции о посте Бензема про Газу: «За этим что-то скрыто, и не замечать этого – наивно. Моя роль в том, чтобы осудить это»
Министр внутренних дел Франции вновь высказался о ситуации с Каримом Бензема.
Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Футболист готовит судебный иск.
«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого – значит быть наивным.
Можно задаваться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов человек (количество подписчиков Бензема – Sports.ru), я думаю, что моя роль заключается в том, чтобы осудить это», – сказал Дарманен.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме
«Надо лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча», если он связан с «Братьями-мусульманами»*. Сенатор Буайе о словах игрока про жителей Газы
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Прикопался к Кариму вообще неадекватно. Нельзя теперь даже скорбить по палестинским мирным из-за еврейского лобби, ппц. Тогда и на ООН пусть наезжает, в день по 10 заявлений о погибших палестинцах и дикости еврейского правительства выдают, они тож связаны с БМ?
Еврейские игроки сравнять с землёй и продолжать в том же духе требуют, хоть бы кто такую истерию развёл, всем ок
А здесь натягивают сову на глобус, приравнивая к поддержке варваров из Х
+ он гасил митинги в поддержку Палестины ещё в 2021 году, что-то личное явно
+ отнекивался при отвратительной организации финала ЛЧ в Париже и скидывал вину на фанатов Ливерпуля (и за него затем даже Комитет Сената(или как правильно) извинился, отметив, что он неспособность организовать массовое мероприятие и вину перекладывает на англичан
А во Франции нельзя футболистам иметь политические взгляды? Только про мячик можно думать и говорить?