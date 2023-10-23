Месси о «Золотом мяче» Бензема: «Карим заслужил его за отличный сезон и за всю свою карьеру. Эта награда важна для него и для футбола»

Теги Карим Бензема МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема.

Французский нападающий стал обладателем приза лучшему футболисту года в 2022-м. Это первый «Золотой мяч» в карьере Бензема. 

«Бензема действительно заслужил его за отличный сезон, который он провел, и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал Месси в документальном фильме Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité на Chaîne L’Équipe.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября. 

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ евГений
Интересно, высказывался ли Роналду о ЗМ Месси в таком же ключе Например, за 19 или 21 год?
А у него спрашивали? Он всегда позитивно отвечал на вопросы о Месси и их соперничестве
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Все верно, в тот год Карим абсолютно заслуженно забрал награду. Феноменальное выступление, особенно в плэй-офф Лиги Чемпионов. Командный, разносторонний игрок, который желает футболистов вокруг себя лучше.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Куртуа также был очень хорош в том сезоне 👍🏼
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Хм... Артёмка, я не знаю, что плохое на Месси в этой новости вывалить. Он и сказал по делу, и хвалит бывшего вашего - мадридского. Что бы накинуть? 🤔
Ну давай закину нетленочку, что Месси получит ЗМ только за чемпионат мира (что неправда, так как Лео в общем лидер сезона 2022/2023 по гол+пас), и что ЧМ ему подарили вместе с пятью левыми пенками (что неправда, потому что из 5 пенальти только один был спорным, и Лео его так-то не забил).
Ну всё, твоё любимое про Месси - помои и неправда) Жду от тебя 300-400 лайков минимум 😏
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стеф Курри
Ответ Oleg
С кем артемка связан? С новиковым? Почему его дурь вылетает сразу с 10 +?
Там очень мутный тип. Он тут недавно создавал мультиакк (а это запрещено) после того, как его основу временно забанили. Накрутка плюсов явно имеет место быть под его мусорными комментами, не исключаю
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Квадратное личико
В смысле Артёмка ничего не изменит? Ты его плохо знаешь, уважаемый. Это вы все 18 декабря писали, что теперь-то уж все фаны Роналду признают поражение. Это вы тогда вдруг решили, что теперь-то уж даже ни у какого Артёмки не хватит совести говорить, что Роналду лучше. А сам Артёмка в этот момент думал только об одном: "Нужно больше "артёмок"! Тысячи недостаточно, нужно тысяч пять минимум! Теперь везде буду писать, что чемпионат мира был куплен! Аргентине поставили 9 левых пенок в 7 матчах, с которых они забили 11 левых голов! Всё это будет залайкано мной! Никакая правда не просочится сквозь меня в комментарии!". После каждого нового достижения Месси меняется только одно - количество новых "артёмок", которых делает Артёмка) И только)
Похвальная борьба артемки на спортс ру🤣
Только что он изменит, от его наверченых + у кринжа появится стаиус чемпина мира и 8 ЗМ?)
Нет.
Артемку только пожалеть можно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Oleg
Можно узнать как Месси мог голосовать на ЗМ, если это делают журналисты?))) Артем, просто смирись, ты ничего не изменишь. Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
В смысле Артёмка ничего не изменит? Ты его плохо знаешь, уважаемый. Это вы все 18 декабря писали, что теперь-то уж все фаны Роналду признают поражение. Это вы тогда вдруг решили, что теперь-то уж даже ни у какого Артёмки не хватит совести говорить, что Роналду лучше. А сам Артёмка в этот момент думал только об одном:
"Нужно больше "артёмок"! Тысячи недостаточно, нужно тысяч пять минимум! Теперь везде буду писать, что чемпионат мира был куплен! Аргентине поставили 9 левых пенок в 7 матчах, с которых они забили 11 левых голов! Всё это будет залайкано мной! Никакая правда не просочится сквозь меня в комментарии!".
После каждого нового достижения Месси меняется только одно - количество новых "артёмок", которых делает Артёмка) И только)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Artem Piatkov
Месси, как обычно, раздаёт такие интервью чтобы казаться "хорошим пареньком" Он так и о Левандовском говорил, что он заслужил ЗМ, хотя по факту даже не проголосовал за него на церемонии
Можно узнать как Месси мог голосовать на ЗМ, если это делают журналисты?)))

Артем, просто смирись, ты ничего не изменишь.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Слончик
Говорят, золотой мяч переименуют в золотой гном. Он будет вручаться в форме садового гнома, критерии будут каждый раз разные - количество голов, количество титулов, "да он просто самый талантливый".
Какие бы критерий ты не назначал, у Месси в любом раскладе будет около 8-10 ЗМ. Если конечно этот критерий не называется "лишь бы не Месси".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ JENNINGS
Даже если бы ЧМ 2022 шёл бы в зачёт, объективно лучше Бензема футболиста в том году не было, и так, и так Карим по праву абсолютно заслужил эту награду!💪🇫🇷
Он не получил бы ровным счетом ничего, будь ЧМ в зачете за тот год. Мбаппе бы даже выше встал точно.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ JENNINGS
Получил бы 100%. Что у Месси было в 2022 г. кроме ЧМ? *голосом Тинькова* ##-##-#, вот просто ##-##-#
Да не получил бы, это можно понять по награде ФИФА Зе Бест, где о Бензема забыли все.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ответ Universal1000
По факту режиссеру просто дичайше свезло, что ЧМ 22 не пошел в счет ЗМ 22, как было бы когда награда шла за год, а не сезон т.е. собсна до 2022. Так бы ессесн никакого ЗМ у араба бы не было. Месси бы получил 8-ой за 2022, на утро после финала ЧМ, а сейчас игрок МС за требл. В этом было бы больше логики. По сути Бенз украл ЗМ у Холанда-КДБ-Родри(нужного вставить) за счет изменения правил временных сроков впервые в истории. Неприятно 🤢
То, что Бензема творил в плей-офф ЛЧ-22 всем перечисленным тобой и во сне не снилось.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ ML26
Ты мне ничего не скинул, я 3 часа времени на тебя угробил
Я тебе скидывал фильм фифа Написано Звездами и ты прекрасно знаешь это.
В тебе банально играет обида, что ФИФА назвали величайшими Месси, Пеле и Марадону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23, Месси 54 гола , 32 голевые передачи , 28 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Человек1991
В сезоне 21/22 первый в мире по системе гол+пас был Мбаппе 55 игр 49 голов , 30 голевых передач , он должен был получить Золотой Мяч , ну или если чисто по игре, то Месси должен был выиграть, ипо статистике был хорош 25 голов , 22 голевые , 20 предголевых. Второй по гол+пас был Левандовски 57 голов , 10 голевых. Бензема 50 , 15 но из них 12 левых пенальти , 10 голов с нарушениями.
Не попавший в тридцатку номинантов Месси должен был выигрывать? 😮
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tazemyrat Tolayew
Я предлагаю отдать этот золотой мяч клубу из СА алнассру, зато что этот клуб избавил европейский футбол от Инстасамка7! ☝️👍➕🔥
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
albert_lucky
Гвардиола верно сказал, что есть Месси и все остальные. Пока Лео в форме, никто и близко к нему не подберётся, он в одном ряду с Пеле и Марадоной.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Месси скромняга, человечище👍 но мы то знаем, что пока играет Месси (КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ЕМУ) все золото принадлежит ему.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий