Месси о «Золотом мяче» Бензема: «Карим заслужил его за отличный сезон и за всю свою карьеру. Эта награда важна для него и для футбола»
Лионель Месси высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема.
Французский нападающий стал обладателем приза лучшему футболисту года в 2022-м. Это первый «Золотой мяч» в карьере Бензема.
«Бензема действительно заслужил его за отличный сезон, который он провел, и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал Месси в документальном фильме Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité на Chaîne L’Équipe.
Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября.
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Ну давай закину нетленочку, что Месси получит ЗМ только за чемпионат мира (что неправда, так как Лео в общем лидер сезона 2022/2023 по гол+пас), и что ЧМ ему подарили вместе с пятью левыми пенками (что неправда, потому что из 5 пенальти только один был спорным, и Лео его так-то не забил).
Ну всё, твоё любимое про Месси - помои и неправда) Жду от тебя 300-400 лайков минимум 😏
Только что он изменит, от его наверченых + у кринжа появится стаиус чемпина мира и 8 ЗМ?)
Нет.
Артемку только пожалеть можно.
"Нужно больше "артёмок"! Тысячи недостаточно, нужно тысяч пять минимум! Теперь везде буду писать, что чемпионат мира был куплен! Аргентине поставили 9 левых пенок в 7 матчах, с которых они забили 11 левых голов! Всё это будет залайкано мной! Никакая правда не просочится сквозь меня в комментарии!".
После каждого нового достижения Месси меняется только одно - количество новых "артёмок", которых делает Артёмка) И только)
Артем, просто смирись, ты ничего не изменишь.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
В тебе банально играет обида, что ФИФА назвали величайшими Месси, Пеле и Марадону.