Месси о «Золотом мяче» Бензема: «Карим заслужил его за отличный сезон и за всю свою карьеру. Эта награда важна для него и для футбола»

Лионель Месси высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема.

Французский нападающий стал обладателем приза лучшему футболисту года в 2022-м. Это первый «Золотой мяч» в карьере Бензема.

« действительно заслужил его за отличный сезон, который он провел, и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал в документальном фильме Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité на Chaîne L’Équipe.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября.

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