«Бензема понимает, какой резонанс вызовут его слова среди сумасшедших исламистов». Депутат Европарламента о посте Карима про Палестину

Депутат Европарламента осудила Карима Бензема за пост о Палестине.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и « » с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация), как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Я настаиваю и подписываюсь под этими словами: я считаю прискорбным, что не осудил терроризм.

Он хорошо понимает, что пишет. Он осознает, какой резонанс это будет иметь во Франции, в арабо-мусульманском мире, среди сумасшедших людей на нашей территории, которые являются исламистами и ни в коем случае не мусульманами.

В какой-то момент каждый должен брать на себя ответственность, и у такого человека, как он, который находит отклик среди молодежи, есть долг. И его долг не только в том, чтобы получать аплодисменты за голы, зарабатывать миллионы и миллионы», – сказала депутат Европарламента Надин Морано.

«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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