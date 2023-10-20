«Бензема понимает, какой резонанс вызовут его слова среди сумасшедших исламистов». Депутат Европарламента о посте Карима про Палестину

Теги Карим Бензема Сборная Франции по футболу лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Депутат Европарламента осудила Карима Бензема за пост о Палестине.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация), как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Я настаиваю и подписываюсь под этими словами: я считаю прискорбным, что Карим Бензема не осудил терроризм.

Он хорошо понимает, что пишет. Он осознает, какой резонанс это будет иметь во Франции, в арабо-мусульманском мире, среди сумасшедших людей на нашей территории, которые являются исламистами и ни в коем случае не мусульманами.

В какой-то момент каждый должен брать на себя ответственность, и у такого человека, как он, который находит отклик среди молодежи, есть долг. И его долг не только в том, чтобы получать аплодисменты за голы, зарабатывать миллионы и миллионы», – сказала депутат Европарламента Надин Морано.

«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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13 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Вот как приятно пятничным вечером зайти на наш спортивный сайт и почитать какой-то высер Надина Марано. Знать бы еще, кто это. А то так можно бомжей у дома опрашивать.
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Lionel Van Damme
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот как приятно пятничным вечером зайти на наш спортивный сайт и почитать какой-то высер Надина Марано. Знать бы еще, кто это. А то так можно бомжей у дома опрашивать.
Ну вы знаете Бензему. Он от этого стал авторитетнее в вопросах политики и мироустройства?
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Dima67
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот как приятно пятничным вечером зайти на наш спортивный сайт и почитать какой-то высер Надина Марано. Знать бы еще, кто это. А то так можно бомжей у дома опрашивать.
Ну мы Ваше мнение тоже прочитали… хотя Вы тоже не самый известный персонаж)
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Кокич
Если бы Бензема поддержал Израиль, то этот резонанс был бы в разы больше.
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**Iscander**
Сейчас такое время, что лучше просто играть в футбол и никуда не лезть. Прикинуться тупым футболером и рубить бабло.
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igls54
Карим отправил всех лесом, и погрузился в пустыню. Трудно ожидать от режиссера порнороликов чего-то иного
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Potapson
Мир окончательно сошёл с ума. Вместо того чтобы осуждать бомбёжки мирного населения, все накинулись на того кто высказал соболезнования палестинскому народу. Да, ХАМАС это террористическая организация, но это не означает что за их деяния должны отвечать своими жизнями женщины и дети.
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Си Эм Панк
Ответ Кокич
Если бы Бензема поддержал Израиль, то этот резонанс был бы в разы больше.
будучи французским арабом, играя в арабской команде, это по сути сродни самоубийству, не поняли бы его братья мусульмане за такую поддержку)
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Виктор Никитин
Ответ Си Эм Панк
будучи французским арабом, играя в арабской команде, это по сути сродни самоубийству, не поняли бы его братья мусульмане за такую поддержку)
что доказывает то что этот конфликт точно не про палестинцев и про палестинскую землю
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