Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости
1. «ПСЖ» разгромил «Милан» (3:0) в главном матче среды в Лиге чемпионов и возглавил группу F. В стартовый состав «Милана» не попал ни один итальянец – впервые в еврокубках.
В других матчах «Барселона» обыграла «Шахтер» (2:1), «Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» (3:1) благодаря дублю Холанда (23-летний норвежец вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ), «Боруссия» одолела «Ньюкасл» благодаря голу Нмечи (1:0), «Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью (2:2). Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории ЛЧ.
2. Член совета директоров «Барсы» Кампс назвал вингера «Реала» Винисиуса «клоуном, заслуживающим подзатыльника» за его финты. Это очень задело президента «Мадрида» Флорентино Переса, отменившего запланированную поездку на матч с «Барсой» в Каталонии. В «блаугране» извинились, но было поздно.
3. НХЛ. Овечкин забил 824-й гол в лиге, до рекорда Гретцки – 70 шайб. Также Овечкин забросил 55-ю шайбу в пустые ворота, до рекорда Гретцки – 1 гол.
В единственном матче дня «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:4).
4. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие результаты.
5. В КХЛ СКА забил 6 голов «Куньлуню» в гостях, «Северсталь» уступила «Ладе» по буллитам, «Металлург» проиграл «Трактору».
6. Международная федерация лыжных видов продлила отстранение россиян и белорусов. Шведские лыжники до этого выступили против возвращения россиян на международную арену: «Для многих это решение стало бы ударом ниже пояса».
7. Джон Джонс получил травму, титульный бой с Миочичем на UFC 295 отменен. Сергей Павлович подерется за временный пояс чемпиона против Тома Аспиналла.
8. Во второй день малого итогового турнира WTA Касаткина обыграла Крейчикову, Гарсия – Киз, Чжэн – Векич.
Хачанов и Зверев вышли в 1/4 финала турнира ATP в Вене, Медведев и Синнер пробились во 2-й круг.
9. Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске из-за травмы. Она намерена выступить на других этапах серии.
10. «Ньюкасл» пригрозил «Милану» судом из-за бана Тонали за ставки. Игроку не будут платить зарплату, пишет Corriere dello Sport.
11. С «Эвертона» могут снять 12 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил. У клуба 304 млн фунтов убытков за последние 3 года – почти втрое больше допустимого.
12. Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к «черному дню для евреев». Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины на матче с «Атлетико», хотя клуб просил не делать этого. Игроки «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец встретились – Нуссаир заверил, что у него нет негатива к Израилю и евреям.
13. В Единой лиге ВТБ «Уралмаш» победил «Парму» в первом уральском дерби, ЦСКА разгромил «Минск».
Цитаты дня.
Гашек об интервью Задорова Дудю*: «Не считаю его заявление достаточным. Необходимо, чтобы он однозначно осудил конфликт и все, что с ним связано»
Криштиану Роналду: «Меня не особо волнуют рекорды. Работаем с «Аль-Насром», чтобы стать лучшей командой»
Замминистра спорта РФ: «Клубы из новых регионов уже могут играть в любом формате в России. То, что мы 8 лет не решали вопрос с Крымом, это наша общая ошибка»
Тихонов о нежелании шведов соревноваться с россиянами: «Им вообще надо устроить «ледовое побоище». Они клопы по сравнению с Россией!»
Александр Мостовой: «Мне из «Спартака» ни разу не поступало предложения. Думаю, зачем играл в футбол столько лет»
Ротенберг поздравил Галустяна с 44-летием: «Миша – символ хорошего юмора, не уступает Чарли Чаплину, Луи де Фюнесу, Эдди Мерфи. Он ответственный гражданин России»
* – признан в России иностранным агентом.
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А мы по каким причинам начали бомбить Украину? Что произошло такого что мы завели туда 200к солдат?
Прикрыл глазки на зверства радикалов и всё - можно возмущаться, а почему это их не отстраняют.
Зато широко открыл глаза на разборки внутри другой страны и заводишь туда армию - да почему нас отстраняют, мы всего лишь вошли там мир привнести?!
Для поединков есть много мест. Для рекламы фрибета - только спортс.
Спортс покажет. Без вариантов.
Алло, сынок. Я тут поставил себе приложение спортс. И там каждый раз идет реклама фрибета. Так что ты давай, время не теряй, ставь себе приложение спортс и в конце года поедем всей семьей в психушку!