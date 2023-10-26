Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «ПСЖ» разгромил «Милан» (3:0) в главном матче среды в Лиге чемпионов и возглавил группу F. В стартовый состав «Милана» не попал ни один итальянец – впервые в еврокубках.

В других матчах «Барселона» обыграла «Шахтер» (2:1), «Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» (3:1) благодаря дублю Холанда (23-летний норвежец вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ), «Боруссия» одолела «Ньюкасл» благодаря голу Нмечи (1:0), «Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью (2:2). Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории ЛЧ.

2. Член совета директоров «Барсы» Кампс назвал вингера «Реала» Винисиуса «клоуном, заслуживающим подзатыльника» за его финты. Это очень задело президента «Мадрида» Флорентино Переса, отменившего запланированную поездку на матч с «Барсой» в Каталонии. В «блаугране» извинились, но было поздно.

3. НХЛ. Овечкин забил 824-й гол в лиге, до рекорда Гретцки – 70 шайб. Также Овечкин забросил 55-ю шайбу в пустые ворота, до рекорда Гретцки – 1 гол.

В единственном матче дня «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:4).

4. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие результаты.

5. В КХЛ СКА забил 6 голов «Куньлуню» в гостях, «Северсталь» уступила «Ладе» по буллитам, «Металлург» проиграл «Трактору».

6. Международная федерация лыжных видов продлила отстранение россиян и белорусов. Шведские лыжники до этого выступили против возвращения россиян на международную арену: «Для многих это решение стало бы ударом ниже пояса».

7. Джон Джонс получил травму, титульный бой с Миочичем на UFC 295 отменен. Сергей Павлович подерется за временный пояс чемпиона против Тома Аспиналла.

8. Во второй день малого итогового турнира WTA Касаткина обыграла Крейчикову, Гарсия – Киз, Чжэн – Векич.

Хачанов и Зверев вышли в 1/4 финала турнира ATP в Вене, Медведев и Синнер пробились во 2-й круг.

9. Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске из-за травмы. Она намерена выступить на других этапах серии.

10. «Ньюкасл» пригрозил «Милану» судом из-за бана Тонали за ставки. Игроку не будут платить зарплату, пишет Corriere dello Sport.

11. С «Эвертона» могут снять 12 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил. У клуба 304 млн фунтов убытков за последние 3 года – почти втрое больше допустимого.

12. Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к «черному дню для евреев». Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины на матче с «Атлетико», хотя клуб просил не делать этого. Игроки «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец встретились – Нуссаир заверил, что у него нет негатива к Израилю и евреям.

13. В Единой лиге ВТБ «Уралмаш» победил «Парму» в первом уральском дерби, ЦСКА разгромил «Минск».

Цитаты дня.

Гашек об интервью Задорова Дудю*: «Не считаю его заявление достаточным. Необходимо, чтобы он однозначно осудил конфликт и все, что с ним связано»

Криштиану Роналду: «Меня не особо волнуют рекорды. Работаем с «Аль-Насром», чтобы стать лучшей командой»

Замминистра спорта РФ: «Клубы из новых регионов уже могут играть в любом формате в России. То, что мы 8 лет не решали вопрос с Крымом, это наша общая ошибка»

Тихонов о нежелании шведов соревноваться с россиянами: «Им вообще надо устроить «ледовое побоище». Они клопы по сравнению с Россией!»

Александр Мостовой: «Мне из «Спартака» ни разу не поступало предложения. Думаю, зачем играл в футбол столько лет»

Ротенберг поздравил Галустяна с 44-летием: «Миша – символ хорошего юмора, не уступает Чарли Чаплину, Луи де Фюнесу, Эдди Мерфи. Он ответственный гражданин России»

* – признан в России иностранным агентом.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Спортц, а можно мой промокод на фрибет пустить на отключение рекламы фрибетов? Ну пожалуйста 🫶🏻
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik-17
Из спортивных новостей я узнал, что у Миши Галустяна др) С Днём рождения, Миша! Здоровья и всех благ!
+47
-16
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Pushka Zotova
Комментарий удален модератором
Израиль просто так это начал конечно, без причин) Ни с того ни с сего так сказать. Как же вы леваки надоели

А мы по каким причинам начали бомбить Украину? Что произошло такого что мы завели туда 200к солдат?
+41
-13
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kapitan Klos
Мишу Галустяна - с днем рождения! Сентенцию Ротенберга о том, что Миша не уступает Чарли Чаплину, Луи де Фюнесу, Эдди Мерфи оставим на совести Ротенберга. А то, что Миша - ответственный гражданин России, не совсем так. Он уже больше года - гражданин Армении. Неизвестно, ответственный или не очень. А так - новость очень даже спортивная, Ротенберг не даст ошибиться.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Каждое утро, заходя на спортс, ловлю себя на мысли: зачем? Просто сила привычки. Какие-то Галустяны, фигуристки, политика, тупейшие вопросы от журналистов и больное эго комментаторов. Верните мне мой 2008-й и Спорт-Экспресс, СовСпорт и еженедельники со статьями про спорт. Пусть иногда скучными, но про спорт и написанными грамотно.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Ответ Hitgoe Himgob
Израиль просто так это начал конечно, без причин) Ни с того ни с сего так сказать. Как же вы леваки надоели А мы по каким причинам начали бомбить Украину? Что произошло такого что мы завели туда 200к солдат?
Всё-таки как же в политических спорах можно выставлять свою точку единственно верной)
Прикрыл глазки на зверства радикалов и всё - можно возмущаться, а почему это их не отстраняют.
Зато широко открыл глаза на разборки внутри другой страны и заводишь туда армию - да почему нас отстраняют, мы всего лишь вошли там мир привнести?!
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasya Tanchinets
Ответ Pushka Zotova
Комментарий удален модератором
сложно почитать учебник из истории? какие земли Израиль присоединил? Палестина де-факто существует из 1988 года, до этого ее не было! была Османская империя, которая проиграла первую мировую и развалилась, британцы, как победители, получили квоты на эти земли и одна из этих квот была отдана евреям, которые смогли восстановить свое государство спустя 2000 лет изгнания! или еврейский мальчик Иисус был палестинцем?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильмарчик
Ответ Парень со двора Шмурнова
Спортц, а можно мой промокод на фрибет пустить на отключение рекламы фрибетов? Ну пожалуйста 🫶🏻
В чем смысл просмотра рекламы фрибета, если нельзя поставить фрибет на отключение рекламы?
Для поединков есть много мест. Для рекламы фрибета - только спортс.
Спортс покажет. Без вариантов.
Алло, сынок. Я тут поставил себе приложение спортс. И там каждый раз идет реклама фрибета. Так что ты давай, время не теряй, ставь себе приложение спортс и в конце года поедем всей семьей в психушку!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин Соловьев
Ответ Джиза
Каждое утро, заходя на спортс, ловлю себя на мысли: зачем? Просто сила привычки. Какие-то Галустяны, фигуристки, политика, тупейшие вопросы от журналистов и больное эго комментаторов. Верните мне мой 2008-й и Спорт-Экспресс, СовСпорт и еженедельники со статьями про спорт. Пусть иногда скучными, но про спорт и написанными грамотно.
"как я тебя понимаю"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Ответ Ильмарчик
В чем смысл просмотра рекламы фрибета, если нельзя поставить фрибет на отключение рекламы? Для поединков есть много мест. Для рекламы фрибета - только спортс. Спортс покажет. Без вариантов. Алло, сынок. Я тут поставил себе приложение спортс. И там каждый раз идет реклама фрибета. Так что ты давай, время не теряй, ставь себе приложение спортс и в конце года поедем всей семьей в психушку!
😅😅😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Великолепный шанс для Павловича. Отличный бой нас ожидает, надо класть брита.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SCHENN
Галустян - ответственный гражданин)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ACC
В последний год захожу сюда исключительно для отслеживания рекорда Овечкина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football family Gdansk
Цитаты просто одна звучней другой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Viktorov
А все эти новости про Мостового с его высказываниями точно он сам выдает? такое впечатление, что редакция у ChatGPT каждый раз спрашивает, что ещё такого Мостовой может сказать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marco -81
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий