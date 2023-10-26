Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости

1. «ПСЖ» разгромил «Милан» (3:0) в главном матче среды в Лиге чемпионов и возглавил группу F. В стартовый состав «Милана» не попал ни один итальянец – впервые в еврокубках.

В других матчах «Барселона» обыграла «Шахтер» (2:1), «Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» (3:1) благодаря дублю Холанда (23-летний норвежец вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ), «Боруссия» одолела «Ньюкасл» благодаря голу Нмечи (1:0), «Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью (2:2). Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории ЛЧ.

2. Член совета директоров «Барсы» Кампс назвал вингера «Реала» Винисиуса «клоуном, заслуживающим подзатыльника» за его финты. Это очень задело президента «Мадрида» Флорентино Переса, отменившего запланированную поездку на матч с «Барсой» в Каталонии. В «блаугране» извинились, но было поздно.

3. НХЛ. Овечкин забил 824-й гол в лиге, до рекорда Гретцки – 70 шайб. Также Овечкин забросил 55-ю шайбу в пустые ворота, до рекорда Гретцки – 1 гол.

В единственном матче дня «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:4).

4. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие результаты.

5. В КХЛ СКА забил 6 голов «Куньлуню» в гостях, «Северсталь» уступила «Ладе» по буллитам, «Металлург» проиграл «Трактору».

6. Международная федерация лыжных видов продлила отстранение россиян и белорусов. Шведские лыжники до этого выступили против возвращения россиян на международную арену: «Для многих это решение стало бы ударом ниже пояса».

7. Джон Джонс получил травму, титульный бой с Миочичем на UFC 295 отменен. Сергей Павлович подерется за временный пояс чемпиона против Тома Аспиналла.

8. Во второй день малого итогового турнира WTA Касаткина обыграла Крейчикову, Гарсия – Киз, Чжэн – Векич.

Хачанов и Зверев вышли в 1/4 финала турнира ATP в Вене, Медведев и Синнер пробились во 2-й круг.

9. Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске из-за травмы. Она намерена выступить на других этапах серии.

10. «Ньюкасл» пригрозил «Милану» судом из-за бана Тонали за ставки. Игроку не будут платить зарплату, пишет Corriere dello Sport.

11. С «Эвертона» могут снять 12 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил. У клуба 304 млн фунтов убытков за последние 3 года – почти втрое больше допустимого.

12. Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к «черному дню для евреев». Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины на матче с «Атлетико», хотя клуб просил не делать этого. Игроки «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец встретились – Нуссаир заверил, что у него нет негатива к Израилю и евреям.

13. В Единой лиге ВТБ «Уралмаш» победил «Парму» в первом уральском дерби, ЦСКА разгромил «Минск».

Цитаты дня.

Гашек об интервью Задорова Дудю*: «Не считаю его заявление достаточным. Необходимо, чтобы он однозначно осудил конфликт и все, что с ним связано»

Криштиану Роналду: «Меня не особо волнуют рекорды. Работаем с «Аль-Насром», чтобы стать лучшей командой»

Замминистра спорта РФ: «Клубы из новых регионов уже могут играть в любом формате в России. То, что мы 8 лет не решали вопрос с Крымом, это наша общая ошибка»

Тихонов о нежелании шведов соревноваться с россиянами: «Им вообще надо устроить «ледовое побоище». Они клопы по сравнению с Россией!»

Александр Мостовой: «Мне из «Спартака» ни разу не поступало предложения. Думаю, зачем играл в футбол столько лет»

Ротенберг поздравил Галустяна с 44-летием: «Миша – символ хорошего юмора, не уступает Чарли Чаплину, Луи де Фюнесу, Эдди Мерфи. Он ответственный гражданин России»

* – признан в России иностранным агентом.

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