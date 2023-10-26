Александр Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота в чемпионатах НХЛ.

Капитан « » отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:4).

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место по шайбам в пустые ворота в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (56).

Овечкин забил 824-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 70 шайб