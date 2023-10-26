Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота в НХЛ. До рекорда Гретцки – 1 шайба
Александр Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота в чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:4).
Россиянин по-прежнему занимает 2-е место по шайбам в пустые ворота в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (56).
и да, тут нет ничего уникального - это нормально, поддерживать своих в чужой стране.
Не знаю, есть ли что-то, что может тебя обрадовать вообще.
Я поэтому никогда и не сравниваю игроков из разных эпох) Это просто глупо.
Причем в любом виде спорта)