Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота в НХЛ. До рекорда Гретцки – 1 шайба

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота в чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:4).

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место по шайбам в пустые ворота в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (56).

Овечкин забил 824-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 70 шайб

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61 комментарий

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Bartez1986
когда Ови побьет этот рекорд, у местных искпердов знатно, конечно, будет полыхать. "только в пустые и умеет забивать" (с)
+124
-13
+111
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Роман Гущин
Александр молодец, прёт потихонечку, вперёд на Грецкого) А на вопли тутошних специалистов) плевать)
+52
-10
+42
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ЭЮЯ
Ответ Bartez1986
когда Ови побьет этот рекорд, у местных искпердов знатно, конечно, будет полыхать. "только в пустые и умеет забивать" (с)
А потом ещё в пустые закинет 895, что тут начнётся!
+42
-2
+40
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Machine Head
Меня , как давнего болельщика Динамо и дарования в лице Овечкина очень радует , что Александр стал символом не только московского Динамо , но и всего отечественного хоккея. Меня радует и я категорически приветствую всех болельщиков различных клубов , кому импонирует Александр Овечкин. Всем спасибо - это уникальное явление , когда болельщики разных клубов поддерживают одного игрока.
+44
-9
+35
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nikitosdaipoltos
Ответ Руслан Диниев
Гол в пустые это, по сути, гол в меньшинстве. Приятно наблюдать как у некоторых полыхает)
сейчас бы сравнивать гол в пустые и гол в меньшинстве...
+32
-8
+24
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Дядя Вася
Защитника убрал мастерски , честно заработанные голешник, вроде ни кто ни когда не отказывался от гола в пустые ворота,да счёт такой .
+21
-3
+18
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Hivaga22
Классная фраза в заголовке - "до рекорда Грецки одна шайба". Однажды, даст Бог, мы её прочитаем, когда у Сани будет 893 шайбы на счету)
+15
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+15
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kuneglen
Ответ Bartez1986
когда Ови побьет этот рекорд, у местных искпердов знатно, конечно, будет полыхать. "только в пустые и умеет забивать" (с)
Теперь у фанатов Саши будет лозунг : Сними. вратаря, дай забить рекордсмену!
+12
-1
+11
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СержМиранэн
Ответ Егор Старов
Комментарий скрыт
ты же для этого есть со своими комментариями. разгоняешь тему. не стесняйся, накидывай еще
+11
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Руслан Диниев
Гол в пустые это, по сути, гол в меньшинстве. Приятно наблюдать как у некоторых полыхает)
+29
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Magico!
Ответ ABarca
Комментарий удален модератором
Для честного сравнения, у него не было никогда Месье и Курри в партнерах.
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Donotbother
Ответ Егор Старов
Комментарий скрыт
Вот вас всех пердолит с путинтима ентого ) Я Овечкина осуждаю за то, что полез когда-то не в свое дело (возможно, уже об этом пожалел), но смотреть на это зарево политически подкованных спортивных "болельщиков" - одно удовольствие.
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dr.mitich
Ответ Руслан Диниев
Гол в пустые это, по сути, гол в меньшинстве. Приятно наблюдать как у некоторых полыхает)
Именно! А гол в большинстве - это, по сути, гол в равных составах. Ведь на половине поля соперника находится 5 атакующих и 5 обороняющихся!
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Барин
Если бить рекорды, то бить все, по максимуму.
+10
-4
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Machine Head
Меня , как давнего болельщика Динамо и дарования в лице Овечкина очень радует , что Александр стал символом не только московского Динамо , но и всего отечественного хоккея. Меня радует и я категорически приветствую всех болельщиков различных клубов , кому импонирует Александр Овечкин. Всем спасибо - это уникальное явление , когда болельщики разных клубов поддерживают одного игрока.
🙋 Сильно сказано, поддерживаю.
+7
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Splin
Ответ Руслан Диниев
Гол в пустые это, по сути, гол в меньшинстве. Приятно наблюдать как у некоторых полыхает)
ничего общего
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Кино Музыка
Такие рекорды надо еще заслужить. Там не дети в лидерах.
+8
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ЭЮЯ
Ответ Machine Head
Меня , как давнего болельщика Динамо и дарования в лице Овечкина очень радует , что Александр стал символом не только московского Динамо , но и всего отечественного хоккея. Меня радует и я категорически приветствую всех болельщиков различных клубов , кому импонирует Александр Овечкин. Всем спасибо - это уникальное явление , когда болельщики разных клубов поддерживают одного игрока.
мы все - болельщики сборной России. а Ови - главный посол хоккея из нашей страны. как может быть иначе?
и да, тут нет ничего уникального - это нормально, поддерживать своих в чужой стране.
+8
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Дмитрий Травницкий
тут кстати интересную тему подкинули. А что было бы, если с Овечкиным хотя бы лет пять поиграли парни уровня Месье, Курри, Коффи, Андерсона, Тикканнена, Френсиса, Робитайла...? А то я могу припомнить только завершающего карьеру Фёдорова и не одной звезды в прайме( Бэкса даже шведы звездой не считают, Оши могут назвать звездой только за старание, а Кузнецова за талант, и то только фанаты Кэпс.). Вот у Кросби всегда был Малкин( которого в лиге считают вторикеллой и не ценят по достоинству), а кто у Овечкина?
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ЭЮЯ
Ответ личные рекорды это не хоккей
за всех болельщиков сборной России не говори, ваш посол с гривой опущенной после обсера ОИ 2014 сказал" Ну не поперло" , этого болельщики сборной России ждали от " великого" ,скажете он не один просрал , там все плохо играли,но " великим" его называют и надо соответствовать этому , великий он в Вашингтоне но не в мире, в мире" Ну не поперло" три олимпиады
За тебя, концентратора негатива, и не говорю.
Не знаю, есть ли что-то, что может тебя обрадовать вообще.
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paster_bibo
Ответ ABarca
Комментарий удален модератором
А еще чего должен Овечкин? Чтобы уж совсем честно было...
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ЭЮЯ
Ответ личные рекорды это не хоккей
меня радуют честные и объективные формулировки а не реклама барахла, когда всем пихают что это мегасупер а пользы ноль
От тебя тут точно пользы ноль.
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rembrandao
Из офиса коронный, в пустые похоронный)
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Всё знаю
Ответ Magico!
Для честного сравнения, у него не было никогда Месье и Курри в партнерах.
Да и хоккей другой совсем стал)
Я поэтому никогда и не сравниваю игроков из разных эпох) Это просто глупо.
Причем в любом виде спорта)
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Человек1991
до голов Роналду в пустые Овечкину нехватает 400 шайб ))
+4
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