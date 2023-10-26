НХЛ. «Нью-Джерси» пропустил 6 голов от «Вашингтона»
«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Prudential Center»
- 0:1 – 6 Манта (Протас)
- 0:2 – 15 Строум (Уилсон, Овечкин)
- 0:3 – 17 Милано (Кузнецов, Оши)
- 1:3 – 24 Тоффоли (Джек Хьюз, Майер)
- 2:3 – 25 Майер (Тоффоли, Джек Хьюз)
- 3:3 – 26 Хишир (Марино, Братт)
- 4:3 – 30 Тоффоли (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
- 4:4 – 41 Строум (Карлсон, Кузнецов)
- 4:5 – 42 Макмайкл ( Бэкстрем, Манта)
- 4:6 – 58 Овечкин ()
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Может даже удобнее на автобусе приехать.