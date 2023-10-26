НХЛ. «Нью-Джерси» пропустил 6 голов от «Вашингтона»

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«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Вашингтон 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Манта (Протас)
0:2 – 15 Строум (Уилсон, Овечкин)
0:3 – 17 Милано (Кузнецов, Оши)
1:3 – 24 Тоффоли (Джек Хьюз, Майер)
2:3 – 25 Майер (Тоффоли, Джек Хьюз)
3:3 – 26 Хишир (Марино, Братт)
4:3 – 30 Тоффоли (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
4:4 – 41 Строум (Карлсон, Кузнецов)
4:5 – 42 Макмайкл ( Бэкстрем, Манта)
4:6 – 58 Овечкин ()
Вратари: Ванечек 14/16, Шмид 5/8 – Шеппард 18/22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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323 комментария

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Пивасенин 602
Игроки Вашингтона зашли в раздевалку после игры с деревней Торонтовкой и обомлели, увидев как коуч стоит перед зеркалом и орет на игрока по совместительству еще и капитана команды. Эту речь нельзя привести полностью из-за цензурных ограничений, но главный смысл примерно такой: Что же ты нехороший человек буллит то не забил, да и реализовал маловато. Игрок при этом молчал, не зная, что ответить на обоснованную критику. В воздухе запахло чем-то неприятным, это кто-то из гриндеров боттом 6, увидев разнос лучшего игрока, от страха в штаны наложил. Коуч обернулся и заорал, когда же вы засранцы побеждать то начнете? Кузя высказался, что год назад почти вышли в плей офф, но не вовремя после травмы вернулся Коля Вялый и что мол неплохо бы повторить, Коля Вялый, чувствуя, что его начинают сливать и могут нсильно травмировать чем-то тяжелым, а также понимая, что капитан-коуч и сам об этом с прошлого сезона думает, предложил опять праздники отмечать. Коуч резко подобрел и спросил: А что у нас там на повестке дня и кто в магаз за топливом пойдет, раньше Юху мешка красили черной ваксой и тот набирал бесплатно топлива, а теперь что? Кузя сказал: в магаз пойдут однозначно шведы, зря мы их что столько лет драфтовали, на площадке толку ноль целых хрен десятых, так хоть тут сгодятся, а если их заметут, так новых задрафтуем. Отмечать будем начало нашего отмечания, сказал коуч и авторитетно стукнул кулаком, а к конкретным праздникам перейдем позднее. В общем разбор игры с деревней был закончен, гриндеры пошли мыться, шведы пошли в магаз за топливом, ну а Саня, учитывая все это, сегодня может и не сыграть
+98
-21
+77
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Alex Rastrelli
Сегодня Ови будет на хьюзе всех вертеть и забьëт очередной гол.Да будет так! 👍✌
+73
-19
+54
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Bartez1986
интересно, как Йозе, смотрящий НХЛ и все о ней знающий, прокомментиует факт, что Вашик вчера играл дома, а сегодня - уже в Нью-Джерси? тут же не просто самолетные ноги, тут покруче перл выдать можно
+60
-10
+50
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hhlg
Все 10 шайб были забиты в одни ворота, забавный факт из Твиттера ;)
+31
0
+31
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Dimon357
Ови удачи, конечно гол, минимум. Как же я заждался просыпаться с утра и смотреть новости, есть ли гол, и потом вишенкой на торте коммент Духа, так поднимает настроение перед рабочим днём.
+26
-6
+20
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Ударв
Ответ Пивасенин 602
Игроки Вашингтона зашли в раздевалку после игры с деревней Торонтовкой и обомлели, увидев как коуч стоит перед зеркалом и орет на игрока по совместительству еще и капитана команды. Эту речь нельзя привести полностью из-за цензурных ограничений, но главный смысл примерно такой: Что же ты нехороший человек буллит то не забил, да и реализовал маловато. Игрок при этом молчал, не зная, что ответить на обоснованную критику. В воздухе запахло чем-то неприятным, это кто-то из гриндеров боттом 6, увидев разнос лучшего игрока, от страха в штаны наложил. Коуч обернулся и заорал, когда же вы засранцы побеждать то начнете? Кузя высказался, что год назад почти вышли в плей офф, но не вовремя после травмы вернулся Коля Вялый и что мол неплохо бы повторить, Коля Вялый, чувствуя, что его начинают сливать и могут нсильно травмировать чем-то тяжелым, а также понимая, что капитан-коуч и сам об этом с прошлого сезона думает, предложил опять праздники отмечать. Коуч резко подобрел и спросил: А что у нас там на повестке дня и кто в магаз за топливом пойдет, раньше Юху мешка красили черной ваксой и тот набирал бесплатно топлива, а теперь что? Кузя сказал: в магаз пойдут однозначно шведы, зря мы их что столько лет драфтовали, на площадке толку ноль целых хрен десятых, так хоть тут сгодятся, а если их заметут, так новых задрафтуем. Отмечать будем начало нашего отмечания, сказал коуч и авторитетно стукнул кулаком, а к конкретным праздникам перейдем позднее. В общем разбор игры с деревней был закончен, гриндеры пошли мыться, шведы пошли в магаз за топливом, ну а Саня, учитывая все это, сегодня может и не сыграть
пиво снова с нами , как и дух , значит сезон наступил ,👍👍👍
+20
-1
+19
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Jeff Lebowski
Ответ Bartez1986
интересно, как Йозе, смотрящий НХЛ и все о ней знающий, прокомментиует факт, что Вашик вчера играл дома, а сегодня - уже в Нью-Джерси? тут же не просто самолетные ноги, тут покруче перл выдать можно
Тем более что из Вашингтона до Нью-Арка за ночь пешком дойти можно - если быстрым шагом.
+20
-2
+18
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ceo
Переместили Питсбург в конец таблицы )) Всех с первой победой в основное время!
+18
-2
+16
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encaro_one
Ответ Bartez1986
интересно, как Йозе, смотрящий НХЛ и все о ней знающий, прокомментиует факт, что Вашик вчера играл дома, а сегодня - уже в Нью-Джерси? тут же не просто самолетные ноги, тут покруче перл выдать можно
Я, конечно, Рому тоже пинаю, и совсем не географ, но там расстояние минут 30 полета, где половина полета это взлет, а вторая половина посадка.
Может даже удобнее на автобусе приехать.
+17
-2
+15
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heyoka
Хорош! В пустые)))) Подорвал половине спортса. Снова)
+16
-1
+15
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Пивасенин 602
Удачи Великому Вашику!
+18
-4
+14
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kudashkinaa@icloud.com
Вот есть внутренние чутье, что Саша сегодня две шайбы положит в сетку вратаря.
+18
-4
+14
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paha
Саня душит хейтеров пустыми воротами ))))) хорош
+14
-2
+12
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ЭЮЯ
Хорошо Хьюза приложили, сник молодой сразу, и гол кэпа в пустые - классика
+12
0
+12
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vulturecrow
это, конечно, офигеть. но Вашингтон отстаёт от Каролины на одно очко, имея игру в запасе. и на 2 очка - от Джерси.
+12
0
+12
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heyoka
Счёт 4-3, а вся лента полна визга, что днари играют. Видимо, 3 забивали таким же днарям.
+11
0
+11
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Kuryanin
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Вот есть внутренние чутье, что Саша сегодня две шайбы положит в сетку вратаря.
Лучше в сетку ворот.
+11
0
+11
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ceo
Погасло солнце? Взорвалась Луна? Высохли океаны? Нет! Манта забил! )))
+10
0
+10
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encaro_one
Стоит любой игровой день НХЛ в главных держать, хрен найдешь в уйме речей Ротенберга и Кожевника в общей ленте.
+11
-2
+9
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heyoka
5-4. Срочно приглашаются все эксперты второго периода! Нужно ваше аффтаритетнае мнение!
+9
0
+9
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hhlg
Ответ ceo
Переместили Питсбург в конец таблицы )) Всех с первой победой в основное время!
Мешают нам танковать!
+9
-1
+8
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hhlg
Всех с победой! Безумная игра)
+8
0
+8
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encaro_one
Ответ Dimon357
Для тебя да. Тима-это тима, тебе не понять жертва ЕГЭ.
Использовать англицизмы из лексики задротов-игроманов ... и рассказывать о жертвах ЕГЭ ))
+9
-1
+8
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heyoka
Ответ VintDV
Невероятный матч и какие разные 3 периода.
Одинаковые) Просто надо было смотреть в сторону левых ворот всегда ;)
+7
0
+7
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Jeff Lebowski
Ответ Alex Rastrelli
Сегодня Ови будет на хьюзе всех вертеть и забьëт очередной гол.Да будет так! 👍✌
Думаю, сегодня Дарси опять будет вертеть весь "Вашингтон" на Хьюзе.
+18
-11
+7
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