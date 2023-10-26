НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие матчи

В среду, 25 октября, во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 пройдут 12 матчей.

Обновленный «Бостон» начал сезон гостевым победным матчем против « » (108:104). « » и первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма проиграли дома « » (119:126).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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