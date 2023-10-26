НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие матчи

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В среду, 25 октября, во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 пройдут 12 матчей.

Обновленный «Бостон» начал сезон гостевым победным матчем против «Нью-Йорка» (108:104). «Сан-Антонио» и первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма проиграли дома «Далласу» (119:126).

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Вашингтон 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча
Индиана
Б. Браун (24), Халибертон (20 + 11 передач), Матурин (18), Топпин (11), Тернер (11 + 8 подборов) – старт; Хилд (14), Смит (13 + 8 подборов), Нембард (12 + 10 передач), Несмит (7), Нвора (5), Джексон (4), Макконнелл (4), Шеппард (0), Уокер (0).
Вашингтон
Кузма (25), Пул (18), Джонс (16 + 6 передач), Авдия (9 + 7 подборов), Гэффорд (6) – старт; Галлинари (16), Кисперт (11), Райт (8 + 6 передач), Оморуйи (4), Кулибали (3), Батлер (3), Роллинз (1), Мускала (0), Болдуин (0).

Шарлотт – Атланта 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча
Шарлотт
Вашингтон (25), Розир (24 + 6 передач), Болл (15 + 10 передач), Уильямс (13 + 15 подборов), Хэйворд (10 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь) – старт; Миллер (13), Ричардс (7), Тор (5), Маледон (4), Смит (0).
Атланта
Янг (23 + 9 передач + 5 потерь), Бей (15 + 5 перехватов), Капела (15 + 13 подборов), Мюррэй (11 + 6 передач), Хантер (9) – старт; Джонсон (21 + 7 подборов), Богданович (7), Оконгву (7), Гриффин (2).

Орландо – Хьюстон 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча
Орландо
Ф. Вагнер (19), Банкеро (12), Фульц (10), Саггс (8), Картер (8 + 8 подборов) – старт; Энтони (20 + 8 подборов), Г. Харрис (11), Айзек (11), Битадзе (7), Блэк (5), Хьюстан (3), М. Вагнер (2), Ховард (0), Инглс (0), Окики (0).
Хьюстон
Ванвлит (14), Шенгюн (14 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (14), Грин (10), Смит (7) – старт; Томпсон (8), Тэйт (5), Грин (4), Уильямс (4), Лэндейл (3), Буллок (3), А. Холидэй (0), Сэмюэльс (0), Уитмор (0).

Нью-Йорк – Бостон 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча
Нью-Йорк
Барретт (24), Брансон (15 + 6 передач), Рэндл (14 + 11 подборов + 7 передач), Граймс (11), Робинсон (2) – старт; Куикли (24), Хартенштайн (7 + 8 подборов), Харт (7), Дивинченцо (0).
Бостон
Тейтум (34 + 11 подборов), Порзингис (30 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уайт (12), Браун (11), Холидэй (9) – старт; Хорфорд (8 + 7 подборов), Притчард (4), Корнет (0), Хаузер (0).

Торонто – Миннесота 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча
Торонто
Шредер (22 + 7 передач), Ануноби (20), Барнс (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Сиакам (15 + 7 подборов + 6 передач), Пелтль (7 + 11 подборов) – старт; Ачиува (8 + 8 подборов), Трент (5), Флинн (3), Дик (0), Макдэниэлс (0).
Миннесота
Эдвардс (26 + 14 подборов), Таунс (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Гобер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), Конли (11), Александер-Уокер (2) – старт; Рид (10), Андерсон (7 + 9 подборов), Милтон (4), Браун (0).

Бруклин – Кливленд 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча
Бруклин
Бриджес (20), К. Джонсон (12), Клэкстон (7 + 7 подборов), Динуидди (5), Симмонс (4 + 10 подборов + 9 передач) – старт; Томас (36), Смит (10), Финни-Смит (10), О'Нил (5 + 7 подборов), Шарп (4).
Кливленд
Митчелл (27 + 6 передач), Струс (27 + 12 подборов), Окоро (18), Гарлэнд (15 + 6 потерь), Э. Мобли (10) – старт; Леверт (11), Джонс (4), Джером (2), Ньянг (0).

Майами – Детройт 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 13 подборов), Хирро (16), Лав (13 + 10 подборов), Лаури (0) – старт; Д. Робинсон (15), Брайант (8), Хакес (6), Смит (2), Калеб Мартин (2).
Детройт
Каннингем (30 + 9 передач), Дюрен (17 + 14 подборов + 4 блок-шота), Стюарт (14 + 14 подборов), Хэйс (10), Томпсон (4 + 7 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Бэгли (8 + 8 подборов), Сассер (8), Беркс (7), Айви (4), Харрис (0).

Мемфис – Новый Орлеан 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29)
Дата проведения
26 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Бэйн (31), Смарт (17 + 5 потерь), Тиллман (17 + 12 подборов), З. Уильямс (9), Джарен Джексон (8 + 5 блок-шотов) – старт; Родди (9), Роуз (8), Кеннард (3), Ларэвиа (2).
Новый Орлеан
Макколлум (24 + 6 передач), Уильямсон (23 + 7 подборов), Ингрэм (19 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джонс (13 + 8 подборов), Валанчюнас (12 + 12 подборов) – старт; Райан (9), Дэниэлс (6), Хоукинс (3), Нэнс (2 + 8 подборов), Льюис (0).

Чикаго – Оклахома-Сити 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33)
Дата проведения
26 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча
Чикаго
Дерозан (20), Лавин (16), Уайт (15), Вучевич (11 + 9 подборов), Уильямс (8) – старт; Крэйг (11 + 7 подборов), Досунму (8), Карузо (6), Драммонд (6), Картер (3), Филлипс (0), Терри (0).
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Гидди (16 + 6 передач), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (11), Дорт (8 + 7 подборов) – старт; Джо (14), Уоллес (13), Дженг (9), Сарр (4), Уиггинс (2), Покушевски (0), Уотерс (0), Мэнн (0).

Юта – Сакраменто 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25)
Дата проведения
26 октября, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча
Юта
Кларксон (24 + 6 передач), Маркканен (19 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов), Хортон-Такер (8), Кесслер (8 + 8 подборов) – старт; Секстон (9), Джордж (8), Данн (8), Олиник (5), Агбаджи (5), Шаманич (2), Фонтеккьо (2), Хендрикс (1), Сенсабо (0), Юртсевен (0).
Сакраменто
Барнс (33), Сабонис (22 + 12 подборов), Фокс (18 + 6 передач), Мюррэй (15 + 8 подборов), Хертер (7) – старт; Монк (10 + 7 передач), Дуарте (9), Везенков (8), Макги (8), Лень (0), Форд (0), Митчелл (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Сан-Антонио – Даллас 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30)
Дата проведения
26 октября, 04.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча
Сан-Антонио
Васселл (23), К. Джонсон (17 + 9 подборов + 7 передач), Вембаньяма (15 + 5 потерь), Коллинз (14), Сохан (13 + 8 подборов) – старт; Джонс (16 + 6 передач), Осман (12), Брэнэм (7), Бэсси (2), Макдермотт (0).
Даллас
Дончич (33 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (22 + 6 передач), Г. Уильямс (17), Клебер (6 + 7 подборов), Д. Джонс (1) – старт; Хардуэй (17), Лайвли (16 + 10 подборов), Грин (11), Экзам (3), Сет Карри (0).

Клипперс – Портленд 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38)
Дата проведения
26 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Клипперс
Джордж (27 + 6 передач), Ленард (23 + 6 передач), Зубац (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (11 + 13 передач), Ковингтон (5) – старт; Хайлэнд (17), Пауэлл (8), Пламли (6 + 8 подборов), Коффи (2), Миллер (2), Диабате (2), Мартин (0), Браун (0), Батюм (0).
Портленд
Саймонс (18), Грант (13), Хендерсон (11), Тайбулл (8), Эйтон (4 + 12 подборов) – старт; Брогдон (20), Шарп (14), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Камара (7), Уокер (6), Мюррэй (0), Рупер (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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236 комментариев

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Рахон Р.
Ответ Bansly
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Вот это элитный стендап подъехал
+83
-4
+79
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Bezabank2
Браун получил продление на 300+ миллионов и наблюдает, как большой латыш забирает себе лавры второй звезды команды….
+76
-2
+74
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Михаил В
Я надеюсь Лука отрастит усы, как у Теда Лассо и наиграет на МВП в этом сезоне.
Представьте, какой инфоповод. Когда последний раз МВП забирал белый парень с усами?
+54
-2
+52
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starina1
Вагнеру и Шредеру кто-нибудь бы подсказал, что чемпионат мира закончился. Один закапывает Хьюстон, второй пинает Миньку. Все никак не остановятся.
+51
0
+51
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vindorde@yandex.ru
300 лямов)))
+37
-1
+36
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Nightyork97
Пока настоящий Расс уничтожает мини Расса, причем просто без шансов. Хендерсон сразу полез под Кавая, блок на первом владении. Клипперс каток, Уэстбрук носится как конь. Ему 35 скоро, сколько же там физухи. Он вообще не устает, просто машина.
+36
-1
+35
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Бостон с первым отскоком в сезоне! Так держать!
+37
-3
+34
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Валерий Королёв
Ну, давай Порзи, наказывай бывших!☘️☘️☘️
+36
-3
+33
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namankey
Ответ Starki92
После того, как кольцо выплюнулр трешку Лава за 2,5 до конца, то думал, что Детройт дожмет в итоге. Но комбинация у Детройта тоже элитная вышла, с трешкой Кейда с 7 метров 🤣 Короче цирк, а не концовка. Всех болельщиков с цирковой победой❤️‍🔥 Let’s go Heat 🔥
Победа в стиле Хит. Впереди ещё 81 клатч
+33
0
+33
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Иван..
Как бесят эти бесконечные тайм ауты. 1-2 минуты игра потом 2-3 минуты пауза. Смотреть матчи можно только в записи без рекламы.
+26
-1
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усы Ларри Бёрда
Ответ starina1
Вагнеру и Шредеру кто-нибудь бы подсказал, что чемпионат мира закончился. Один закапывает Хьюстон, второй пинает Миньку. Все никак не остановятся.
тру чемпионы мира
+19
0
+19
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Misha_Sapunov
малыши сас заруинили кнш. что за дичь устроили с возней этой.
+18
-1
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Ryan T.
Ну что ж, погнали! Банда под руководством физрука Чонси снова в деле.
Let’s go, RipCity! ⚫🔴
+17
0
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starina1
Ждем дебюта Вемби. Последним таким ажиотажным дебютным событием был Зайон. Первый свой матч он проводил как раз с САС в январе 2020 года. Шпоры уверенно контролировали игру, но новичок выдал в середине перфоманс - забил все свои 4 подряд трешки и Пеликанс почти догнали в счете Шпор, потом не хотел садиться на лавку, как бы говоря - давайте добьем уже этот старческий катафалк. САС в итоге выиграли, но Зайон блеснул 22 очка за 18 минут. По итогу 4-х неполных лет у Зайона пока, по большому счету, ничего интересного. Отсюда и второй момент, 100 лет назад Тим Данкан в первом же матче снял вопросы о том, зачем САС танковали. Неужели у Попа второй фокус получится. И Грегг ринется догонять Фила Джексона. Полтора часа до начала.
+17
-1
+16
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Nightyork97
Ответ Рахон Р.
Вот это элитный стендап подъехал
Мощнейший панч от фаната Алины Загитовой. Что от них еще можно ожидать?
+19
-4
+15
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Starki92
После того, как кольцо выплюнулр трешку Лава за 2,5 до конца, то думал, что Детройт дожмет в итоге.
Но комбинация у Детройта тоже элитная вышла, с трешкой Кейда с 7 метров 🤣
Короче цирк, а не концовка.
Всех болельщиков с цирковой победой❤️‍🔥
Let’s go Heat 🔥
+16
-1
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OKC®
ОКС красавцы. Молодая банда сегодня была хороша.
+14
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Валерий Королёв
Ну, ладно, Порзи вытащил-таки двух Джеев, как они ни старались.
+14
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Misha_Sapunov
Ответ Lokomotiv__1992
Сас слишком много играют на Виктора.. а тот бросает не пойми что
один не очень бросок за игру. в остальном все ок. вернул в игру команду.
+16
-2
+14
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Santy-44
Let ’Em Know

Я приветствую всех любителей лучшей игры с мячом на долгожданном празднике жизни.

Впереди много-много поводов для радости, верю в это.

Как верю и надеюсь, что Курганский Автобусный провёл работу над ошибками.

Поехали

For the Land. Believeland.
+19
-5
+14
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Fronda
Тот случай, когда ожидания - Вембьянма, а реальность - Лайвли. Дерек 12-й номер драфта 2023. Очень крутой дебют за Даллас. 16+10 и +20. Последний показатель с отрывом лучший в обеих командах. Ближайший конкурент - Хардуэй. У него +9.
+16
-3
+13
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ɔculpa
Проснулся, решил включил Спёрс - Даллас, глянуть на Вембаньяму, включаю, ему практически тут же свистят два фола в атаке за минуту и он садится)(
+13
0
+13
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Givi Shotadze
Бостон новая команда игроков которые интересны.
Белый Гангстер Порзи , надеюсь, начинает взлет как важная часть команды с чемпионскими амбициями... Удачи парню и здоровья
+14
-2
+12
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Lokomotiv__1992
Расселу Лак подходит в разы больше) тут нету ментального лидера и он им может быть, тут мяч может быть всегда у него и Джордж и Ленард на трёхи топ в защите тоже за ним подчистят . Да и контракт на него не давит ( 40 лямов) может играть в кайф. Думаю сезон для него будет топ
+13
-1
+12
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vzi
Ответ Иван..
Как бесят эти бесконечные тайм ауты. 1-2 минуты игра потом 2-3 минуты пауза. Смотреть матчи можно только в записи без рекламы.
Это ты еще НФЛ не смотрел. ;)))
+12
0
+12
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