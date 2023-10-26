НБА. «Нью-Йорк» уступил «Бостону», «Сан-Антонио» Вембаньямы проиграл «Далласу» и другие матчи
В среду, 25 октября, во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 пройдут 12 матчей.
Обновленный «Бостон» начал сезон гостевым победным матчем против «Нью-Йорка» (108:104). «Сан-Антонио» и первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма проиграли дома «Далласу» (119:126).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Б. Браун (24), Халибертон (20 + 11 передач), Матурин (18), Топпин (11), Тернер (11 + 8 подборов) – старт; Хилд (14), Смит (13 + 8 подборов), Нембард (12 + 10 передач), Несмит (7), Нвора (5), Джексон (4), Макконнелл (4), Шеппард (0), Уокер (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Вашингтон (25), Розир (24 + 6 передач), Болл (15 + 10 передач), Уильямс (13 + 15 подборов), Хэйворд (10 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь) – старт; Миллер (13), Ричардс (7), Тор (5), Маледон (4), Смит (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Amway Center»
- Орландо
- Ф. Вагнер (19), Банкеро (12), Фульц (10), Саггс (8), Картер (8 + 8 подборов) – старт; Энтони (20 + 8 подборов), Г. Харрис (11), Айзек (11), Битадзе (7), Блэк (5), Хьюстан (3), М. Вагнер (2), Ховард (0), Инглс (0), Окики (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (24), Брансон (15 + 6 передач), Рэндл (14 + 11 подборов + 7 передач), Граймс (11), Робинсон (2) – старт; Куикли (24), Хартенштайн (7 + 8 подборов), Харт (7), Дивинченцо (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Шредер (22 + 7 передач), Ануноби (20), Барнс (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Сиакам (15 + 7 подборов + 6 передач), Пелтль (7 + 11 подборов) – старт; Ачиува (8 + 8 подборов), Трент (5), Флинн (3), Дик (0), Макдэниэлс (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Бриджес (20), К. Джонсон (12), Клэкстон (7 + 7 подборов), Динуидди (5), Симмонс (4 + 10 подборов + 9 передач) – старт; Томас (36), Смит (10), Финни-Смит (10), О'Нил (5 + 7 подборов), Шарп (4).
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 13 подборов), Хирро (16), Лав (13 + 10 подборов), Лаури (0) – старт; Д. Робинсон (15), Брайант (8), Хакес (6), Смит (2), Калеб Мартин (2).
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Бэйн (31), Смарт (17 + 5 потерь), Тиллман (17 + 12 подборов), З. Уильямс (9), Джарен Джексон (8 + 5 блок-шотов) – старт; Родди (9), Роуз (8), Кеннард (3), Ларэвиа (2).
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «United Center»
- Чикаго
- Дерозан (20), Лавин (16), Уайт (15), Вучевич (11 + 9 подборов), Уильямс (8) – старт; Крэйг (11 + 7 подборов), Досунму (8), Карузо (6), Драммонд (6), Картер (3), Филлипс (0), Терри (0).
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Гидди (16 + 6 передач), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (11), Дорт (8 + 7 подборов) – старт; Джо (14), Уоллес (13), Дженг (9), Сарр (4), Уиггинс (2), Покушевски (0), Уотерс (0), Мэнн (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 04.00, «Delta Center»
- Юта
- Кларксон (24 + 6 передач), Маркканен (19 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов), Хортон-Такер (8), Кесслер (8 + 8 подборов) – старт; Секстон (9), Джордж (8), Данн (8), Олиник (5), Агбаджи (5), Шаманич (2), Фонтеккьо (2), Хендрикс (1), Сенсабо (0), Юртсевен (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 04.30, «Frost Bank Center»
- Сан-Антонио
- Васселл (23), К. Джонсон (17 + 9 подборов + 7 передач), Вембаньяма (15 + 5 потерь), Коллинз (14), Сохан (13 + 8 подборов) – старт; Джонс (16 + 6 передач), Осман (12), Брэнэм (7), Бэсси (2), Макдермотт (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
- Клипперс
- Джордж (27 + 6 передач), Ленард (23 + 6 передач), Зубац (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (11 + 13 передач), Ковингтон (5) – старт; Хайлэнд (17), Пауэлл (8), Пламли (6 + 8 подборов), Коффи (2), Миллер (2), Диабате (2), Мартин (0), Браун (0), Батюм (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Let’s go, RipCity! ⚫🔴
Но комбинация у Детройта тоже элитная вышла, с трешкой Кейда с 7 метров 🤣
Короче цирк, а не концовка.
Всех болельщиков с цирковой победой❤️🔥
Let’s go Heat 🔥
Я приветствую всех любителей лучшей игры с мячом на долгожданном празднике жизни.
Впереди много-много поводов для радости, верю в это.
Как верю и надеюсь, что Курганский Автобусный провёл работу над ошибками.
Поехали
For the Land. Believeland.
Белый Гангстер Порзи , надеюсь, начинает взлет как важная часть команды с чемпионскими амбициями... Удачи парню и здоровья