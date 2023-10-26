Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Сегодня нападающий « » сделал дубль в игре с «Янг Бойз» (3:1). За 33 матча в рамках чемпионов норвежец забил 37 мячей.

23-летний футболист вошел в список 20 лучших бомбардиров в истории этого турнира, опередив Ференца Пушкаша. Топ-20 выглядит следующим образом:

1. – 140;

2. – 129;

3. – 92;

4. Карим Бензема – 90;

5. Рауль – 71;

6. Руд ван Нистелрой – 56;

7. Томас Мюллер – 53;

8. Тьерри Анри – 50;

9. Альфредо Ди Стефано – 49;

10. Андрей Шевченко – 48;

11. Златан Ибрагимович – 48;

12. Эйсебио – 46;

13. Филиппо Индзаги – 46;

14. Мохамед Салах – 44;

15. Дидье Дрогба – 44;

16. Неймар – 43;

17. Килиан Мбаппе – 42;

18. Алессандро дель Пьеро – 42;

19. Серхио Агуэро – 41;

20. Эрлинг Холанд – 37.

Отметим, что Холанд – единственный игрок в этом списке, забивающий в среднем больше одного гола за игру (1,12 гола за матч). Ближайший к Холанду игрок из топ-20 по этому показателю – Ди Стефано (0,84). Лучший бомбардир в истории ЛЧ Роналду забивал в среднем 0,77 гола за матч турнира.

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