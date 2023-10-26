23-летний Холанд вошел в топ-20 лучших бомбардиров ЛЧ. Форвард «Сити» – единственный из списка, забивающий больше гола за игру

Теги Карим Бензема Златан Ибрагимович Филиппо Индзаги Криштиану Роналду Дидье Дрогба Андрей Шевченко Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Рауль Руд ван Нистелрой Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА рейтинги Эйсебио Альфредо Ди Стефано Неймар Томас Мюллер Роберт Левандовски Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Сегодня нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «Янг Бойз» (3:1). За 33 матча в рамках Лиги чемпионов норвежец забил 37 мячей. 

23-летний футболист вошел в список 20 лучших бомбардиров в истории этого турнира, опередив Ференца Пушкаша. Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду – 140;

2. Лионель Месси – 129;

3. Роберт Левандовски – 92;

4. Карим Бензема – 90;

5. Рауль – 71;

6. Руд ван Нистелрой – 56;

7. Томас Мюллер – 53;

8. Тьерри Анри – 50;

9. Альфредо Ди Стефано – 49;

10. Андрей Шевченко – 48;

11. Златан Ибрагимович – 48;

12. Эйсебио – 46;

13. Филиппо Индзаги – 46;

14. Мохамед Салах – 44;

15. Дидье Дрогба – 44;

16. Неймар – 43;

17. Килиан Мбаппе – 42;

18. Алессандро дель Пьеро – 42;

19. Серхио Агуэро – 41;

20. Эрлинг Холанд – 37.

Отметим, что Холанд – единственный игрок в этом списке, забивающий в среднем больше одного гола за игру (1,12 гола за матч). Ближайший к Холанду игрок из топ-20 по этому показателю – Ди Стефано (0,84). Лучший бомбардир в истории ЛЧ Роналду забивал в среднем 0,77 гола за матч турнира.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

104 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katya Andreychuk
Рауль как перевалочный пункт на пути в пантеону.
+201
-7
+194
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ben Shelton
Ответ Katya Andreychuk
Рауль как перевалочный пункт на пути в пантеону.
а раньше этот рекорд казался вечным...
+193
-3
+190
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ответ #SharkTeam
Если будет в Сити с Пепом до конца карьеры, то все возможно
Фанаты Сити иногда тоже на сектантов походят. Без Пепа он забивать разучится или что? Больше половины голов он еще за Дортмунд забил
+122
-7
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Ответ Katya Andreychuk
Рауль как перевалочный пункт на пути в пантеону.
Показатели Рауля - это прежде всего маркер появления группового этапа и, как следствие, общего увеличения числа матчей для регулярных участников поздних стадий. У того же Ди Стефано всего 58 игр за 9 сезонов. У Рауля уже в два с половиной раза больше.
Плюс в нулевых началась доминация очень ограниченного количества топ-клубов.
+59
0
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
когда-то Рауль казался недосягаемым...
+54
0
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima_Sushkov
140 и 129… это было круто) жаль, что это противостояние окончено
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ eple
В топ-5 по итогам карьеры должен попасть, но стать первым наверное нереально, слишком уж огромная цифра у Роналду
Если будет без травм играть, к 30 годам может дойти до 100
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Основные тезисы хейтеров:
1. только в пустые
2. в финале не забил, значит на зм не тянет
3. если в матче не забил "снова Холанд исчез" или "а почему Холанда не выпустили"
+36
-19
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Arthurino
Фанаты Сити иногда тоже на сектантов походят. Без Пепа он забивать разучится или что? Больше половины голов он еще за Дортмунд забил
С мансити Холланд будет стабильно доходить до высоких стадий лч. В другом клубе, той же Боруссии, это не гарантировано.
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander S
Ответ Dima_Sushkov
140 и 129… это было круто) жаль, что это противостояние окончено
Хватит. Миру нужны новые герои
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Низ списка очень плотный,там подниматься по позициям на верх довольно просто будет,а вот потом разрывы очень высокие,в районе 20 мячей,не говоря уже про верхушку айсберга)
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alan Dutch
Ответ sema mixajlov
Удивительно, что Неймар так мало забил
Удивительно что Суареса нет в двадцатке
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alan Dutch
Ответ llolishe
Если будут дарить такие пенали как сегодня то будет легче
Почему бы нет, Роналду таким образом стал лидером этого списка
+31
-21
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ eple
В топ-5 по итогам карьеры должен попасть, но стать первым наверное нереально, слишком уж огромная цифра у Роналду
В будущем игр в ЛЧ будет больше, команд для статы тоже.
Если у Холанда есть такая цель, фармить стату ибо не все ее преследуют, то почему нет?
Если без травм вполне может забрать себе этот рекорд.
+22
-13
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eple
В топ-5 по итогам карьеры должен попасть, но стать первым наверное нереально, слишком уж огромная цифра у Роналду
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Закаблукова
Когда то рекорд Рауля, был не досягаем
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Arthurino
Фанаты Сити иногда тоже на сектантов походят. Без Пепа он забивать разучится или что? Больше половины голов он еще за Дортмунд забил
самая результативная стата у него - за Зальцбург, 1.33 гола за игру. а у лысого физрука он сильно сдал, всего гол за игру.

Salzburg: 6 games, 8 goals
Dortmund: 13 games, 15 goals
Man City: 14 games, 14 goals

www.uefa.com/
uefachampionsleague/news/0268-11f9321e7599-fde3dd4a7bd0-1000--erling-haaland-in-the-champions-league-records-stats-who-he-/
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Axs Men
Ответ tem.8888
только толку уже от этой статистики после реформации турнира со следующего года
шикарная реформа, обожаю швейцарскую систему
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Галкин
Ответ Oleg
Когда роналду хотя бы гол в плей офф ЧМ забьет.
Или когда Месси на ЧЕ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex DeLarge
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
С мансити Холланд будет стабильно доходить до высоких стадий лч. В другом клубе, той же Боруссии, это не гарантировано.
а с чего вдруг Один из лучших игроков мира, если не лучший, будет переходить в команду которая не будет бороться за ЛЧ? Он в любой команде забивал, вспомните, как он забивал за австрийский Ред Бул.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Oleg
В будущем игр в ЛЧ будет больше, команд для статы тоже. Если у Холанда есть такая цель, фармить стату ибо не все ее преследуют, то почему нет? Если без травм вполне может забрать себе этот рекорд.
Наоборот, игр будет больше, но проходных соперников меньше.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Дрогалов
Ответ Alan Dutch
Почему бы нет, Роналду таким образом стал лидером этого списка
Забавно, учитывая, что в лиге чемпионов Роналду забил лишь на 1 пенальти больше чем Месси, сыграв при этом на 20 матчей больше аргентинца. Даже если убирать у всех пенальти все равно португалец будет на первом месте.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Рад, что Бензема получил признание в 30+, но в истории среди топов не останется и это даже несправедливо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
в этом году войдёт в десятку. нереально крут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ eple
Тут ещё зависит от того, сколько матчей он проведет в ЛЧ. Реал 3 ЛЧ подряд взял и соответственно 3 сезона подряд Роналду сыграл наибольшее количество матчей, сможет ли нынешний или будущий клуб Холланда добираться до финальной стадии - не известно, но от этого также и его стата будет зависеть
Роналду в ЛЧ несколько лет забить не мог. Первые голы были с Ромой. А это 2006 или 2007.
Так что шансы догнать просто огромные.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий