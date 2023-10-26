23-летний Холанд вошел в топ-20 лучших бомбардиров ЛЧ. Форвард «Сити» – единственный из списка, забивающий больше гола за игру
Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Сегодня нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «Янг Бойз» (3:1). За 33 матча в рамках Лиги чемпионов норвежец забил 37 мячей.
23-летний футболист вошел в список 20 лучших бомбардиров в истории этого турнира, опередив Ференца Пушкаша. Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду – 140;
2. Лионель Месси – 129;
3. Роберт Левандовски – 92;
4. Карим Бензема – 90;
5. Рауль – 71;
6. Руд ван Нистелрой – 56;
7. Томас Мюллер – 53;
8. Тьерри Анри – 50;
9. Альфредо Ди Стефано – 49;
10. Андрей Шевченко – 48;
11. Златан Ибрагимович – 48;
12. Эйсебио – 46;
13. Филиппо Индзаги – 46;
14. Мохамед Салах – 44;
15. Дидье Дрогба – 44;
16. Неймар – 43;
17. Килиан Мбаппе – 42;
18. Алессандро дель Пьеро – 42;
19. Серхио Агуэро – 41;
20. Эрлинг Холанд – 37.
Отметим, что Холанд – единственный игрок в этом списке, забивающий в среднем больше одного гола за игру (1,12 гола за матч). Ближайший к Холанду игрок из топ-20 по этому показателю – Ди Стефано (0,84). Лучший бомбардир в истории ЛЧ Роналду забивал в среднем 0,77 гола за матч турнира.
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Плюс в нулевых началась доминация очень ограниченного количества топ-клубов.
1. только в пустые
2. в финале не забил, значит на зм не тянет
3. если в матче не забил "снова Холанд исчез" или "а почему Холанда не выпустили"
Если у Холанда есть такая цель, фармить стату ибо не все ее преследуют, то почему нет?
Если без травм вполне может забрать себе этот рекорд.
Salzburg: 6 games, 8 goals
Dortmund: 13 games, 15 goals
Man City: 14 games, 14 goals
www.uefa.com/
uefachampionsleague/news/0268-11f9321e7599-fde3dd4a7bd0-1000--erling-haaland-in-the-champions-league-records-stats-who-he-/
Так что шансы догнать просто огромные.