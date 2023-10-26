Вице-президент «Барсы» изинился за члена совдира клуба, назвавшего Винисиуса «клоуном»: «Неудачный твит. Это не повторится»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор Рафа Юсте Футбол

В «Барселоне» извинились за пост с критикой Винисиуса Жуниора.

Член совета директоров «Барсы» Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока «Реала» по ходу матча Лиги чемпионов с «Брагой»: «Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм».

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте принес извинения за этот пост.

«Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», – сказал Юсте.

Перес отменил посещение класико после твита члена совдира «Барсы» о Винисиусе. Президент «Реала» возмущен молчанием боссов «блауграны»

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56 комментариев

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Ansu Fati
Ответ real19024ver
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Что-то не помню как Неймар втаскивал по лицам соперников, брал на удушающий игроков Реала, говорил игрокам клубов послабее, что они никогда не заработают как он, погрязал в расистских скандалах, плакался в соцсетях как жертва расизма… хотя он далеко не ариец и по его ногам прилетало намного больше. Или может напомнишь обратное?))
+148
-37
+111
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Ебздрогыч
Извинения в стиле: я больше не назову тебя клоуном, клоун!
+141
-31
+110
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Tristan...
Правильно. Представители клуба не должны оставлять такие комментарии. Такое дело лучше оставьте нам на спорц
+77
-8
+69
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Роман
Ответ Ansu Fati
Что-то не помню как Неймар втаскивал по лицам соперников, брал на удушающий игроков Реала, говорил игрокам клубов послабее, что они никогда не заработают как он, погрязал в расистских скандалах, плакался в соцсетях как жертва расизма… хотя он далеко не ариец и по его ногам прилетало намного больше. Или может напомнишь обратное?))
Мадридские лицемеры с двойными стандартами. То, что делает Винисиус регулярно — Неймар никогда не делал.
+69
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+39
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fbd
Прости, что писал про тебя гадости. Был в себе и отдавал отчет своим действиям. Это повторится.
+36
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Blaumerc
Ответ Ебздрогыч
Извинения в стиле: я больше не назову тебя клоуном, клоун!
А что, ещё и на колени вставать?
Винисиусу достаточно и этих извинений.
+67
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+22
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зак
Ответ Ansu Fati
Что-то не помню как Неймар втаскивал по лицам соперников, брал на удушающий игроков Реала, говорил игрокам клубов послабее, что они никогда не заработают как он, погрязал в расистских скандалах, плакался в соцсетях как жертва расизма… хотя он далеко не ариец и по его ногам прилетало намного больше. Или может напомнишь обратное?))
значит ты плохо смотрел футбол, пользователь с ником Ансу Фати начал смотреть одновременно с этим футболистом)
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+8
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Fazy10
есть ощущение что в барсе полно идиотов , как можно в здравом уме имея доодэлжность в клубе такое написать ?
+14
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barca1899messi
Ответ Fazy10
есть ощущение что в барсе полно идиотов , как можно в здравом уме имея доодэлжность в клубе такое написать ?
как президент одной большой страны может перед всеми сказать что Хамас это не террор
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Sarumian
Алло ! Это клоун ?! Извини !
+8
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xDe xDe
Вот так часто и происходит - один умник выдаст дичь, а другим за него извиняться.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ansu Fati
Что-то не помню как Неймар втаскивал по лицам соперников, брал на удушающий игроков Реала, говорил игрокам клубов послабее, что они никогда не заработают как он, погрязал в расистских скандалах, плакался в соцсетях как жертва расизма… хотя он далеко не ариец и по его ногам прилетало намного больше. Или может напомнишь обратное?))
Неймар похлеще слова говорил, даже затрагивал матерей соперников. Неймар всё время ныл и даже падал от пустой бутылки. Посмотри нарезки, как Неймар симулировал и тебе противно станет.
+6
-2
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Balt
Ответ Ебздрогыч
Извинения в стиле: я больше не назову тебя клоуном, клоун!
— Он тебе не клоун, друг!
— Ты мне не друг, приятель.
— Я тебе не приятель, кореш.
— Я тебе не кореш, друг.
— Я тебе не друг, приятель
+3
-1
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Finist-W
теперь его можно наказать за дискриминацию клоунов
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filippa
странно все это. а если он действительно считает его клоуном ? почему он не может высказать свое мнение? тут на спортсе и не такие высказывания! или вини нельзя потому что он не белый клоун?
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Ихарь Окенфэйлов
А перед клоунами никто не хочет извиниться? Сравнить с ними винисиуса, это тоже знаете ли оскорбление из оскорблений
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Мыкола
Оскорбили всех клоунов. Они людям радость приносят
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LinkLin
Слова "это не расизм" разве не намекают, что он черный клоун?
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R Kukhov
Больше не будем называть Винисиуса черным клоуном
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Barcelona Forever
Ответ real19024ver
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Rus Donskoy
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
да мне кажется все это вброс
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Ветер
"Ну какой же он клоун? Он шут гороховый." - добавил вице - президент.
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ДЖИН
Комментарий удален пользователем
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V S
Член дир. должен сам извинится Винисиуск.!!!. SS.
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Pelerin
Ответ Blaumerc
А что, ещё и на колени вставать? Винисиусу достаточно и этих извинений.
С вашим руководством уже в ложу никто не садится... но продолдайте ;)
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