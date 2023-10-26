Вице-президент «Барсы» изинился за члена совдира клуба, назвавшего Винисиуса «клоуном»: «Неудачный твит. Это не повторится»

В «Барселоне» извинились за пост с критикой Винисиуса Жуниора.

Член совета директоров «Барсы» Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока «Реала» по ходу матча чемпионов с «Брагой»: «Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм».

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте принес извинения за этот пост.

«Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», – сказал Юсте.

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