Овечкин забил 824-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 70 шайб
Александр Овечкин забросил 824-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:4), поразив пустые ворота на 59-й минуте.
Россиянин по-прежнему занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).
-92-я шайба в среду(45-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) ) преследователь -Перри -67
-6384-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ)
-7019-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
-3481 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3717,1-й Кэл Клаттербак-3769)
-4110-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Кэл Клаттербак -4118,1-й Мартин -4190)
-1490-е очко в РС, 824+666 (16-й, 15-й Кросби -1508,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857)
-1490-е очко в РС, за одну команду (8-й, 6-й Кросби-1508, 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809)
-1630-е очко в РС и КС, 896+734, (17-й, 16-й Курри-1631, 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1709(13-й)
-в 418-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-448(11-й)
-39-я шайба и 80-е очко в 73-й игре с Нью-Джерси в РС , 268-й бросок в створ,
-55-я шайба в пустые ворота, 1-я в сезоне( 2-й в лиге, 1-й Гретцки-56(все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802 и 824-я) Преследователи: Э. Стаал-33, Маршан -33, Паризе-30, Кросби- 28
-3-й праймери Ови на Дилана Строума (408-й в карьере, 63–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-400(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322)из действующих лидер Кросби-587(14-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин-28, третий-Кузнецов-26
- 824-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -553(11-й), Стэмкос-517(20-й),
-623-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-448
-419-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-254)
-303-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -181
-896-я в РС и КС, Ови 824+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -624(26-й)
- 349-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-261(20-й)
-118-я Ови после 35 лет(21-й, 20-й Кнабл-119,19-й Беливо-120, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 28 игроков НХЛ, преследователь Павелски-97(30-й)
-94-я после 36 лет(20-й, 19-й Игинла-95, скоро Ови станет 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-83( 27-й)
-44-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-58(28-й)
-2-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 824 ( 1353 матча ) - 0, 609 за игру.
Из топов обогнал Петера Штясны(1+1) и Марио Лемье(1+8).
Александр Овечкин по пасам (3) переместился с 156 на 146 место среди 38летних ассистентов. Лидер Адам Оутс(69). Среди наших - Игорь Ларионов -49 (3й)
Александр Овечкин по гол+пас (2+3) переместился с 157 на 148 место среди 38летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й).
Обогнал Сергея Зубова(0+4),Криса Челиоса(0+3).
вы тут кривляетесь на гол А.Овечкина в пустые ворота,
а знаете кто рекордсмен НХЛ по таким голам?
Как это для вас не удивительно, но это У.Грецки.
Будете кривляца на Грецки?
До открытия "Клуба-900" - 76 шайб!
дядь Сашу прорвало, и это не может не радовать!
Андрей, а можете написать все дни недели для Овечкина от лучшего к худшему, если вас не затруднит?
Непонятна эта фраза. Кто-то посягает на результат Ови из действующих игроков? Или Саша мог 72 шайбы за матч забить, чтобы побить рекорд?