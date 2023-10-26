Овечкин забил 824-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 70 шайб

Александр Овечкин забросил 824-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Капитан « » отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:4), поразив пустые ворота на 59-й минуте.

Россиянин по-прежнему занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – (894).