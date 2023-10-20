Из-за шторма «Бабет» в Шотландии перенесли 7 матчей

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В Шотландии перенесли 7 матчей из-за шторма «Бабет».

Два человека погибли, сотни людей эвакуированы. Метеобюро Великобритании объявило самый высокий уровень погодного предупреждения – красный. Шторм принес месячную норму осадков. Ожидаются масштабные наводнения. Порывы ветра временами превышают 100 км/час. В Шотландии закрыты несколько автомобильных и железных дорог, из-за стихии отменены авиарейсы.

В шотландской Премьер-лиге перенесены два матча, запланированных на 21 октября: «Сент-Джонстон» – «Мазеруэлл» и «Абердин» – «Данди».

В Чемпионшипе не состоятся в запланированные сроки матчи «Арброт» – «Рейт Роверс», «Гринок Мортон» – «Инвернесс».

В Лиге 1 перенесена игра «Коув Рейнджерс» – «Монтроуз», в Лиге 2 – два матча: «Элгин Сити» – «Форфар Атлетик», «Стенхаусмьюир» – «Питерхэд».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Streetbor
в чемпионшипе Ипсвич - Роттерхем отменили.
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