Из-за шторма «Бабет» в Шотландии перенесли 7 матчей

В Шотландии перенесли 7 матчей из-за шторма «Бабет».

Два человека погибли, сотни людей эвакуированы. Метеобюро Великобритании объявило самый высокий уровень погодного предупреждения – красный. Шторм принес месячную норму осадков. Ожидаются масштабные наводнения. Порывы ветра временами превышают 100 км/час. В Шотландии закрыты несколько автомобильных и железных дорог, из-за стихии отменены авиарейсы.

В шотландской Премьер-лиге перенесены два матча, запланированных на 21 октября: « » – « » и « » – « ».

В Чемпионшипе не состоятся в запланированные сроки матчи « » – « », « » – « ».

В Лиге 1 перенесена игра « » – « », в Лиге 2 – два матча: «Элгин Сити» – «Форфар Атлетик», «Стенхаусмьюир» – «Питерхэд».

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