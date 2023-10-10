«Селтик» осудил баннеры в поддержку Палестины на стадионе: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация»

Теги высшая лига Шотландия Селтик болельщики Политика Футбол

«Селтик» осудил баннеры болельщиков в поддержку Палестины.

Напомним, на субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».

«Баннеры, вывешенные на секторе «Селтик Парк» перед субботней игрой, не отражают точку зрения футбольного клуба «Селтик», и мы отмежевываемся от них. Мы осуждаем размещение подобных сообщений на «Селтик Парк».

«Селтик» – футбольный клуб, а не политическая организация. Одной из наших основных ценностей с самого начала является открытость для всех, независимо от расы, цвета кожи, политики или вероисповедания. Вот почему клуб всегда ясно давал понять, что политические послания и баннеры не приветствуются на «Селтик Парк» или на любом матче с участием «Селтика».

Во времена утрат и страданий совершенно неуместно, чтобы какая-либо группа людей использовала «Селтик Парк» в качестве средства распространения подобных сообщений.

Мы призываем всех болельщиков, независимо от их личных взглядов, объединиться в поддержке наших игроков и клуба, уважая при этом права и убеждения других – особенно тех, чья жизнь затронута насилием и ненавистью», – говорится в заявлении клуба. 

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42 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Ойвей, а вот если би таки в поддержку Изгхаеля, то это две большие разницы🙌😊
+46
-21
+25
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Е.Р.
Мы осуждаем размещение подобных сообщений на «Селтик Парк...если они не про Россию, конечно
+25
-8
+17
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ks-1993
но чёт думаю флаги Израиля и Украины так обсуждать не будут
+20
-6
+14
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luu
Ответ elan_
Какое-то де жа вю с фанами Селтика. На одном матче вешают баннер "Мы антифашисты против Муссолини", на следующем - "Мы за Палестину против евреев". Вы уже определитесь..
В чём противоречие, или холокост легитимизировал право евреев вести себя не по-людски по отношению к не евреям?, то что они богоизбранный народ мы и так в курсе
+13
-3
+10
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Aibek Mak
Лицемеры
+24
-15
+9
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FilinMD
В то же время Селтик:

«УЕФА оштрафовал шотландский "Селтик" за антимонархический баннер»

Осуждения от клуба по этому вопросу не видел)
+13
-4
+9
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Veld
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ойвей, а вот если би таки в поддержку Изгхаеля, то это две большие разницы🙌😊
такой довольный) бьюсь об заклад, ты прям счастлив от произошедшего :)
+7
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Дядя ТУРА
абсолютно правильно. поддерживаю ФК Селтик
+18
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Борис Самохин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ойвей, а вот если би таки в поддержку Изгхаеля, то это две большие разницы🙌😊
Что вы хотите от двуличных?)) Они осуждают расстрелы мирных людей (это реально ужасно), но про рейды в анклавы от Хамас предпочитают не помнить, которые устраивают постоянно и убивают всех без разбора, один из самых резонансных случаев, когда Хамас убил журналистку выстрелом в голову.
+3
-1
+2
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summerglau
Ответ Juninho P.
За Палестину!
за переломанные женские ноги?
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Фут.Боль
А баннер с Муссолини - это про футбол?)
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Syndycate
Ответ Leon Petov
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Пока приплел только ты)
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Рустам Ахалавов
Ответ rigobersong
У кого до сих пор солома в голове, и кто не понимает, что происходит на самом деле, выгораживая Палестину и прочее:)) https://youtu.be/IsEKCoOnihs?si=SuXKNon0V2yIWA7G Как людям еще в голову информацию доносить:)) Только на пальцах:))
я конечно подозревал что ты идиот,но не настолько же
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zalik73
Ответ Ильнур Хасанов
Вот она мировая любовь евреев. Все им желают смерти.
Вообще плевать на мировую любовь.
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Andrey Yaroslavtsev
Скоро все запутаются, кого поддерживать, а кого - нет.
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Vatikan
Футбол вне политики.
Ну если не дали других указаний, конечно
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Aleksey Dolmatov
Я прошу прощения, это не те же люди, что были против возвращения Российских u-17 в соревнования?
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Guillermo
Как на счёт радужных флагов?
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Перец
еще бы не осудили, отклоняться от генеральной линии вашингтонского обкома нельзя
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Stretford End
если бы они поддержали хамас после того что эти животные устроили это бы было преступлением.
но они поддержали в целом палестину.
и я согласен с теми, кто утверждает что эти звери с хамаса никакого отношения к палестине не имеют.
когда зверьё с хамаса захватывали в газе власть, они так же вырезали людей палестинской администрации.
нет разницы между хамасом и игилом.
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B@SS
Все здравомыслящие уже поняли это лицемерие. )
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ZjzoRe
Ответ Ильнур Хасанов
Вот она мировая любовь евреев. Все им желают смерти.
ох Ильнур Ильнур
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VDX00
Эй, Селтик, где ваша поддержка клубов из России? Клоуны %%%%%%
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Перец
Ответ Veld
такой довольный) бьюсь об заклад, ты прям счастлив от произошедшего :)
может он и счастлив, нельзя что ли? ты против свободы мысли и совести? против тех, кто отклоняется от генеральной линии вашингтонского обкома?
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Ильнур Хасанов
Вот она мировая любовь евреев. Все им желают смерти.
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