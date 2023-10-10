«Селтик» осудил баннеры в поддержку Палестины на стадионе: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация»
«Селтик» осудил баннеры болельщиков в поддержку Палестины.
Напомним, на субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».
«Баннеры, вывешенные на секторе «Селтик Парк» перед субботней игрой, не отражают точку зрения футбольного клуба «Селтик», и мы отмежевываемся от них. Мы осуждаем размещение подобных сообщений на «Селтик Парк».
«Селтик» – футбольный клуб, а не политическая организация. Одной из наших основных ценностей с самого начала является открытость для всех, независимо от расы, цвета кожи, политики или вероисповедания. Вот почему клуб всегда ясно давал понять, что политические послания и баннеры не приветствуются на «Селтик Парк» или на любом матче с участием «Селтика».
Во времена утрат и страданий совершенно неуместно, чтобы какая-либо группа людей использовала «Селтик Парк» в качестве средства распространения подобных сообщений.
Мы призываем всех болельщиков, независимо от их личных взглядов, объединиться в поддержке наших игроков и клуба, уважая при этом права и убеждения других – особенно тех, чья жизнь затронута насилием и ненавистью», – говорится в заявлении клуба.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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Осуждения от клуба по этому вопросу не видел)
Ну если не дали других указаний, конечно
но они поддержали в целом палестину.
и я согласен с теми, кто утверждает что эти звери с хамаса никакого отношения к палестине не имеют.
когда зверьё с хамаса захватывали в газе власть, они так же вырезали людей палестинской администрации.
нет разницы между хамасом и игилом.