«Селтик» осудил баннеры в поддержку Палестины на стадионе: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация»

«Селтик» осудил баннеры болельщиков в поддержку Палестины.

Напомним, на субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».

«Баннеры, вывешенные на секторе «Селтик Парк» перед субботней игрой, не отражают точку зрения футбольного клуба «Селтик», и мы отмежевываемся от них. Мы осуждаем размещение подобных сообщений на «Селтик Парк».

«Селтик» – футбольный клуб, а не политическая организация. Одной из наших основных ценностей с самого начала является открытость для всех, независимо от расы, цвета кожи, политики или вероисповедания. Вот почему клуб всегда ясно давал понять, что политические послания и баннеры не приветствуются на «Селтик Парк» или на любом матче с участием «Селтика».

Во времена утрат и страданий совершенно неуместно, чтобы какая-либо группа людей использовала «Селтик Парк» в качестве средства распространения подобных сообщений.

Мы призываем всех болельщиков, независимо от их личных взглядов, объединиться в поддержке наших игроков и клуба, уважая при этом права и убеждения других – особенно тех, чья жизнь затронута насилием и ненавистью», – говорится в заявлении клуба.

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