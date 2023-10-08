Фанаты «Селтика» вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению» на матче. Они поддерживают Палестину с 2012-го
Фанаты «Селтика» показали баннер в поддержку Палестины.
На субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».
Фото: twitter.com/thecasualultra
Напомним, утром 7 октября движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль. Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, в Израиле погибли не менее 300 человек, еще более 1800 человек пострадали.
Фанаты «Селтика» из группы Green Brigade известны регулярной поддержкой Палестины. Первую подобную акцию они провели в 2012 году, выразив поддержку голодающим палестинским жителям. В 2016 году во время матча с израильским клубом «Хапоэль» Беер-Шева они демонстрировали более 100 палестинских флагов.
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"Это последствия р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶й̶ британской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков."
Правильно говорю? Или в эту сторону стрелочка не поворачивается?
Вчера весь Мир увидел дикарей с отсталых регионов. Одни резали мирных жителей, а другие макаки праздновали на площадях
Евреи ссылаются на то, что после Холокоста им нужно свое государство, но непонятно, почему из за этого палестинские арабы должны были освободить им землю, на которой они живут уже больше 1000 лет, ведь в Холокосте вины арабов точно нет.
Ну и отдельно доставляет, когда московские евреи считают, что у них есть право на свое государство в Палестине, но при этом считают, что русские жители Крыма не имеют права воссоединиться с Россией.
Ну или на крайний случай могут рвануть освобождать Палестину. Но сомнительно, что они что-то решат.
И да, все территориальные вопросы нужно решать только дипломатическим путем. Очень странно, что в XXI веке это доходит не до всех.