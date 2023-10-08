Фанаты «Селтика» вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению» на матче. Они поддерживают Палестину с 2012-го

Теги высшая лига Шотландия Селтик Политика Футбол

Фанаты «Селтика» показали баннер в поддержку Палестины.

На субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».

Фото: twitter.com/thecasualultra

Напомним, утром 7 октября движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль. Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 300 человек, еще более 1800 человек пострадали.

Фанаты «Селтика» из группы Green Brigade известны регулярной поддержкой Палестины. Первую подобную акцию они провели в 2012 году, выразив поддержку голодающим палестинским жителям. В 2016 году во время матча с израильским клубом «Хапоэль» Беер-Шева они демонстрировали более 100 палестинских флагов.

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115 комментариев

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Zakir Zakir
достаточно посмотреть карту после 2 мировой войны и сегодняшнюю чтоб понять кто агрессор в этом конфликте. когда-то евреи с банерами что их весь мир изгнал приезжали в палестину, их приютили, а они вот так ответили им на добро.
+98
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+31
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Lux_Vid Александров
Ответ Оригинальный Ник
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когда на востоке не было проблем и войн?
+27
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+25
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fil_spb
Так-так-так. Тут надо процитировать заплюсованный на спортсру комментарий Buharoid из вчерашней темы:

"Это последствия р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶й̶ британской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков."

Правильно говорю? Или в эту сторону стрелочка не поворачивается?
+33
-16
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Сергей Ямковой
Ответ Zakir Zakir
достаточно посмотреть карту после 2 мировой войны и сегодняшнюю чтоб понять кто агрессор в этом конфликте. когда-то евреи с банерами что их весь мир изгнал приезжали в палестину, их приютили, а они вот так ответили им на добро.
Уже набежали представители «самой мирной религии» Когда евреи жили в Палестине, арабы пасли своих верблюдов в аравийской пустыне.

Вчера весь Мир увидел дикарей с отсталых регионов. Одни резали мирных жителей, а другие макаки праздновали на площадях
+32
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Leon Betov
Ответ fil_spb
Так-так-так. Тут надо процитировать заплюсованный на спортсру комментарий Buharoid из вчерашней темы: "Это последствия р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶й̶ британской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков." Правильно говорю? Или в эту сторону стрелочка не поворачивается?
Палестину поддерживают либо леваки-социалюги (ещё с советских времён), либо исламисты. Фаны Селтика к первому относятся, недавно против Лацио вешали баннеры
+18
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Этих нелюдей террористов еще в цивилизацию тянут, давая им проводить чм и тд, позорище
Да. Первое, что начали делать, так это в заложники брать, насиловать, издеваться. Сразу видно, кто есть кто
+25
-11
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riverman1980
Ни в коем случае не одобряю зверства Хамас, но хочу напомнить, что в конце 19 века в Палестине жило меньше 30 000 евреев. Потом миллионы жителей Европы еврейского происхождения вдруг вспомнили, что 2000 лет назад, это была их земля, начали массово туда переселяться и устроили террористическую войну против британских властей, которые тогда управляли Палестиной, и местных арабов. Погуглите, например, "отель Царь Давид". После этого силой согнали палестинцев с их земли, где они жили больше 1000 лет, в резервации как индейцев, лишив их всех прав, а теперь возмущаются, что в мирном палестинском народе появилось столько исламитских дикарей. Кстати, говоря даже Хамас изначально создан израильской разведкой как противовес просоветскому Фатху Арафата.
Евреи ссылаются на то, что после Холокоста им нужно свое государство, но непонятно, почему из за этого палестинские арабы должны были освободить им землю, на которой они живут уже больше 1000 лет, ведь в Холокосте вины арабов точно нет.

Ну и отдельно доставляет, когда московские евреи считают, что у них есть право на свое государство в Палестине, но при этом считают, что русские жители Крыма не имеют права воссоединиться с Россией.
+21
-10
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xQcoW
Один из конфликтов, где не поддерживаешь ни ту и ни другую сторону
+11
-3
+8
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Andrey Ashhabadskiy
то есть когда Израиль бомбит подряд палестинцев и их дома мирных жителей это норма да? когда Израиль нагло поглощает палестинских земли и строят тут же дома которые смотрят на Палестину тоже нормально да? Когда многие жители Израиля одно время выходили на митинги против незаконного расширения земель, но власти Израиля игнорировали это. И почему Палестина не может стать независимой, почему Израилю дали ,причём искусственно,а Палестине нет? Если бы Палестина была независимой, не было бы атаки на Израиль, Палестина бы строила свое государство, свое будущее со своими законами.
+36
-28
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Тралл из Питера
Ответ fil_spb
Так-так-так. Тут надо процитировать заплюсованный на спортсру комментарий Buharoid из вчерашней темы: "Это последствия р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶й̶ британской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков." Правильно говорю? Или в эту сторону стрелочка не поворачивается?
Этодругина надо принять просто:)
+10
-3
+7
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Красная стрела
Вот интересно, Израиль десятилетиями вытеснял Палестину, считая землю своей, основываясь что это их земля с Библейских времён. Но когда Россия ссылается на историю. Даже 30 ти летней давности, так это 0,2% зовут средневековьем, когда как радостно бегут в Израиль 🤔
+26
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+5
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Isshin88
Ну так раз они так поддерживают «бедную Палестину», то пусть переедут в Израиль в приграничные районы, где смогут почувствовать бомбёжки со стороны несчастных овечек.
Ну или на крайний случай могут рвануть освобождать Палестину. Но сомнительно, что они что-то решат.
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-3
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Andrey Ashhabadskiy
Хех.типа аналитики со спортса пишут что Палестина убивает детей, но не знают видимо что Израиль своими артиллерией авиацией в 5 раз больше убивают детей Палестины! с двух сторон жалко детей, погибших, Дать независимость Палестине войны не будет! но сша же любят войны чужими руками!
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Writer 1
Нынешний Хамас ещё 15 лет назад был признан террористическим, вчера они только доказали это. Сколько с ними не говори, любой план по регулированию они отвергают. Очевидно, что это почти легальный хаб для радикальных исламистов, поддерживыемый тем же Ираном, который только и мечтает ударить ядеркой по Израилю, ни о какой мирной Палестине там ещё с 20-годов прошлого века речи не идёт, а также испытать свои модификации для ракет на Израильской-Американской системе ПВО "Железный Купол". При этом мировая общественность каждый раз не допускает, что бы боевики были наказаны Израилем за свои атаки. В этот раз боевики сухими из воды не выйдут. В "Судный день" ситуация для Израиля была критической, а нынешняя лишь подкинула повод что бы Израилю зайти к ним лично и разобраться с ними навсегда.
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Красная стрела
Ответ Andrey Ashhabadskiy
то есть когда Израиль бомбит подряд палестинцев и их дома мирных жителей это норма да? когда Израиль нагло поглощает палестинских земли и строят тут же дома которые смотрят на Палестину тоже нормально да? Когда многие жители Израиля одно время выходили на митинги против незаконного расширения земель, но власти Израиля игнорировали это. И почему Палестина не может стать независимой, почему Израилю дали ,причём искусственно,а Палестине нет? Если бы Палестина была независимой, не было бы атаки на Израиль, Палестина бы строила свое государство, свое будущее со своими законами.
Ну а почему так же Карабах не может быть свободным и самоопределиться. Косово вот можно. А армян выперли из их домов. И всем по фиг🤷‍♂️просто одним можно всё, другим нет. Но вот эти другие что - то бунтуют в последнее время, посмотрим что получится🤷‍♂️
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Личный самолет
Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
Не захватить, а вернуть свои.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Александр Каретников
ислам это как болезнь которую нужно искоренять.
начиная с тебя
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Chucky
Ответ водитель фернандо
Да, они звери, но загнанные в угол. В этом виноваты те, кто так же загнал в угол Иран, Ирак, Сирию, Ливию и тд по списку. Напомню что это были потрясающие страны, колыбель астрономии и астрологии, подарившие миру письменность когда наши предки жопы камнем вытирали. Да, теперь это жестокие звери. Но не нужно было издеваться над ними…
Мне кажется Иран сам себя угол загнал, как и Сирия.
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Forza Juve
Ответ Zakir Zakir
достаточно посмотреть карту после 2 мировой войны и сегодняшнюю чтоб понять кто агрессор в этом конфликте. когда-то евреи с банерами что их весь мир изгнал приезжали в палестину, их приютили, а они вот так ответили им на добро.
достаточно не писать глупости и поглубже вникнуть в тему
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Zakir Zakir
достаточно посмотреть карту после 2 мировой войны и сегодняшнюю чтоб понять кто агрессор в этом конфликте. когда-то евреи с банерами что их весь мир изгнал приезжали в палестину, их приютили, а они вот так ответили им на добро.
Слушай, но это не отменяет всех тех зверств, которые вчера были в Израиле со стороны ХАМАС. Реально выглядело как нашествие дикарей.

И да, все территориальные вопросы нужно решать только дипломатическим путем. Очень странно, что в XXI веке это доходит не до всех.
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Очевидное невероятное
А ведь многие на спортс и не знают что Израиль фактически создал Хамас, и поддерживал их долгие годы.
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Евгений Дремов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да. Первое, что начали делать, так это в заложники брать, насиловать, издеваться. Сразу видно, кто есть кто
Это детский лепет по сравнению с тем что делал Израиль с Палестиной все эти годы, хотя я это и не одобряю.
+6
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
евреи не варвары?
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Dmitriy P
Ответ rigobersong
Фанаты Селтика поддерживают исламских террористов, которых спонсируют целые государства вроде Катара, Аравии и т.д. Люди до сих пор не поняли, что враг у мира только один?:) Давно пора уже свои конфликты прекращать, и начинать всем вместе бороться с терроризмом:)
С Израилем?
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Миндовг
Ответ Личный самолет
Не захватить, а вернуть свои.
В каком месте они свое возвращают? Тупо пришли детей с женщинами как можно больше убить. От армии Израиля они только бегут
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