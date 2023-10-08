Фанаты «Селтика» показали баннер в поддержку Палестины.

На субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению».

Фото: twitter.com/thecasualultra

Напомним, утром 7 октября движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль. Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 300 человек, еще более 1800 человек пострадали.

Фанаты «Селтика» из группы Green Brigade известны регулярной поддержкой Палестины. Первую подобную акцию они провели в 2012 году, выразив поддержку голодающим палестинским жителям. В 2016 году во время матча с израильским клубом «Хапоэль» Беер-Шева они демонстрировали более 100 палестинских флагов.

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