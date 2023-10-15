Экс-тренер «Монако» и «Брюгге» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Экс-тренер «Брюгге» и «Монако» Филипп Клеман возглавил «Рейнджерс».

49-летний специалист подписал контракт сроком на 3,5 года. Он стал 19-м главным тренером в истории шотландского клуба.

Ранее Клеман трижды выигрывал чемпионат Бельгии – один раз с «Генком» и дважды с « ».

В январе 2022 года Клеман возглавил « ». Клуб завершил сезон на 3-м месте в Лиге 1. В сезоне-2022/23 команда стала 6-й в таблице и не попала в еврокубки, после чего тренер был уволен.

Фото: сайт «Рейнджерс».

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