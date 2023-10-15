Экс-тренер «Монако» и «Брюгге» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Теги Монако высшая лига Шотландия Рейнджерс Брюгге Филипп Клеман Футбол

Экс-тренер «Брюгге» и «Монако» Филипп Клеман возглавил «Рейнджерс».

49-летний специалист подписал контракт сроком на 3,5 года. Он стал 19-м главным тренером в истории шотландского клуба. 

Ранее Клеман трижды выигрывал чемпионат Бельгии – один раз с «Генком» и дважды с «Брюгге». 

В январе 2022 года Клеман возглавил «Монако». Клуб завершил сезон на 3-м месте в Лиге 1. В сезоне-2022/23 команда стала 6-й в таблице и не попала в еврокубки, после чего тренер был уволен. 

Фото: сайт «Рейнджерс».

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2 комментария

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Leon Petov
Ответ Алекс Мелкумян
Хороший тренер, в Монако что то не очень справедливо с ним обошлись. Может в Рейнджерсе пошумит и транзитом на юг острова переместится, в АПЛ, в какой нибудь Вульверхэмптон.
Два раза слился в квалификации ЛЧ, потом в ЛЕ на ранних стадиях. Прошлый сезон мимо еврокубков совсем. Всё правильно с ним сделали, Ковач и то сильнее был
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Алекс Мелкумян
Хороший тренер, в Монако что то не очень справедливо с ним обошлись. Может в Рейнджерсе пошумит и транзитом на юг острова переместится, в АПЛ, в какой нибудь Вульверхэмптон.
+1
-1
0
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