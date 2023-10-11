«Поддерживаем палестинский народ». Группа фанатов «Селтика» призвала прийти с флагами Палестины на матч с «Атлетико» в ЛЧ в ответ на критику от клуба

Теги высшая лига Шотландия Селтик Атлетико Лига чемпионов УЕФА болельщики сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Фанаты «Селтика» намерены продолжить поддерживать Палестину.

Напомним, на субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению». Клуб осудил баннеры: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

В ответ на это группа фанатов Green Brigade, вывесившая баннер, раскритиковала руководство клуба и призвала других фанатов поддержать Палестину на матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

«После недавнего заявления «Селтика» мы хотели бы подтвердить нашу непоколебимую веру в то, что мы и другие футбольные болельщики имеем право выражать политические взгляды на трибунах так же, как это делают обычные граждане в других местах.

Футбол остается одной из немногих областей общественной жизни, где представители рабочего класса имеют подлинную политическую свободу действий. Элитисты, неоднократно демонстрировавшие презрение к истории и традициям «Селтика», не могут ничего диктовать нам.

Фанаты «Селтика» славятся своей эмпатией, последовательно вставали на сторону угнетенных и обездоленных. Green Brigade по-прежнему недвусмысленно поддерживает палестинский народ, и мы это делаем последовательно. На протяжении всей нашей истории мы поддерживали различные палестинские проекты.

Мы выражаем нашу искреннюю солидарность и молимся за наших друзей по всей Палестине в это травмирующее время, когда большая часть международного сообщества снова трусливо отвернулась, в то время как военные преступления совершаются против по большей части беззащитного, захваченного населения.

Мы призываем болельщиков «Селтика», истинных хранителей клуба, встать на правильную сторону истории. В 2016 году мы демонстративно подняли флаг Палестины и были оштрафованы. Сейчас, как никогда, палестинский народ нуждается в нашей поддержке.

25 октября в матче против «Атлетико» мы просим всех болельщиков «Селтика» поднять флаг Палестины на европейской арене и показать миру, что футбольный клуб «Селтик» поддерживает угнетенных, а не угнетателей», – говорится в заявлении фанатов.

Фанаты «Селтика» из группы Green Brigade известны регулярной поддержкой Палестины. Первую подобную акцию они провели в 2012 году, выразив поддержку голодающим палестинским жителям. В 2016 году во время матча с израильским клубом «Хапоэль» Беер-Шева они демонстрировали более 100 палестинских флагов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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32 комментария

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какие же у них характеры! скотлы всегда были особняком на островах! )
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Sergio deMuerte
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Ни разу не нацистская риторика, и правда в удивительное время живем
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Алекс 777
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какие же у них характеры! скотлы всегда были особняком на островах! )
ну давайте освободим палестину, а евреев по старой доброй европейской традиции или в конслагель или газовую камеру?
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Алексей Ненахов
Тут нет правильных сторон когда больше всего страдают невинные люди
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Ответ Алекс 777
ну давайте освободим палестину, а евреев по старой доброй европейской традиции или в конслагель или газовую камеру?
израиль воюет как хочет и ему это позволяют, стирая с лица земли не просто тех, кто пришёл с оружием, а всех без исключения на территории Сектора, так почему мне второй день делают замечания за то, что я хочу ответной реакции от арабского мира за всё то зло, которое израиль сейчас приносит?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алекс 777
ну давайте освободим палестину, а евреев по старой доброй европейской традиции или в конслагель или газовую камеру?
Ох уж эта «старая добрая традиция». Их послушать - так уже лет 500 как должны были трижды стереть с лица земли, что ни год, то геноцид и притеснения. Когда 20 млн с лишним советского населения (в том числе и еврейского происхождения) засовывали в те же камеры, никто не плакал, зато свои сакральные 6 млн везде вставляют как контраргумент и карт-бланш на всё🤓
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Bunyod Turgunov
Ответ VictorVallecano
Леваки поддерживают террористов. Ничего интересного.
Они же не поддерживают Израиль, причём тут террористы?
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VictorVallecano
Леваки поддерживают террористов. Ничего интересного.
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HALIF
Ответ Алекс 777
ну давайте освободим палестину, а евреев по старой доброй европейской традиции или в конслагель или газовую камеру?
Евреев никто не выгоняет, должна быть только Палестина, страна с нейтральным названием, где все народы имеют равное положение.
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katalonec.uz
Ответ Алексей Ненахов
Тут нет правильных сторон когда больше всего страдают невинные люди
В любой войне страдают невинные люди
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Никита Давыдкин
Ответ VictorVallecano
Леваки поддерживают террористов. Ничего интересного.
все палестинцы - террористы, так и запишем
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Пупкин Вольдемар
За Селтик больше не болею.
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Ответ RSM-1930
футбол не место для таких заявлений, а так понятно что все нормальные люди, кому не промыли мозги фейками- за свободную Палестину
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deadjoker
Ответ Алекс 777
ну давайте освободим палестину, а евреев по старой доброй европейской традиции или в конслагель или газовую камеру?
Традиции это святое :))
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Green grass
Ответ Алексей Ненахов
Тут нет правильных сторон когда больше всего страдают невинные люди
Есть. Израильские силовики десятилетиями истребляли палестинский простой народ, любыми, даже самыми жестокими методами, и почти всем было плевать, а тут как только последовал ответ, то вздрогнул весь мир, и теперь израиль готов уже в открытую бомбардировать абсолютно всех палестинцев.
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Алексей Гусев
Ответ Leon Petov
Как интересно, что многие забыли российские бомбардировки в Сирии, целый Алеппо снесли в руины. Или это другое? https://www.kommersant.ru/doc/2883790 https://www.rbc.ru/photoreport/14/12/2016/57ecf2be9a79474ac2e319df
прочитал Амнести Интернешнл, хватило)))
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