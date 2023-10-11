«Поддерживаем палестинский народ». Группа фанатов «Селтика» призвала прийти с флагами Палестины на матч с «Атлетико» в ЛЧ в ответ на критику от клуба

Фанаты «Селтика» намерены продолжить поддерживать Палестину.

Напомним, на субботнем матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1) фанаты клуба из Глазго вывесили баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению». Клуб осудил баннеры: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

В ответ на это группа фанатов Green Brigade, вывесившая баннер, раскритиковала руководство клуба и призвала других фанатов поддержать Палестину на матче с « ».

«После недавнего заявления « » мы хотели бы подтвердить нашу непоколебимую веру в то, что мы и другие футбольные болельщики имеем право выражать политические взгляды на трибунах так же, как это делают обычные граждане в других местах.

Футбол остается одной из немногих областей общественной жизни, где представители рабочего класса имеют подлинную политическую свободу действий. Элитисты, неоднократно демонстрировавшие презрение к истории и традициям «Селтика», не могут ничего диктовать нам.

Фанаты «Селтика» славятся своей эмпатией, последовательно вставали на сторону угнетенных и обездоленных. Green Brigade по-прежнему недвусмысленно поддерживает палестинский народ, и мы это делаем последовательно. На протяжении всей нашей истории мы поддерживали различные палестинские проекты.

Мы выражаем нашу искреннюю солидарность и молимся за наших друзей по всей Палестине в это травмирующее время, когда большая часть международного сообщества снова трусливо отвернулась, в то время как военные преступления совершаются против по большей части беззащитного, захваченного населения.

Мы призываем болельщиков «Селтика», истинных хранителей клуба, встать на правильную сторону истории. В 2016 году мы демонстративно подняли флаг Палестины и были оштрафованы. Сейчас, как никогда, палестинский народ нуждается в нашей поддержке.

25 октября в матче против «Атлетико» мы просим всех болельщиков «Селтика» поднять флаг Палестины на европейской арене и показать миру, что футбольный клуб «Селтик» поддерживает угнетенных, а не угнетателей», – говорится в заявлении фанатов.

Фанаты «Селтика» из группы Green Brigade известны регулярной поддержкой Палестины. Первую подобную акцию они провели в 2012 году, выразив поддержку голодающим палестинским жителям. В 2016 году во время матча с израильским клубом «Хапоэль» Беер-Шева они демонстрировали более 100 палестинских флагов.

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