Марин Ле Пен: «Бензема явно симпатизирует самому радикальному исламизму, но эта идеология пока не запрещена. МВД отвлекает внимание от своего бездействия»

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Марин Ле Пен заявила, что Карим Бензема симпатизирует радикальному исламизму.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация), как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Господин Дарманен усвоил урок Шарля Паскуа (министр внутренних дел Франции в 1986-1988 и 1993-1995 годах – Sports.ru), который говорил: если вас что-то беспокоит, нужно создать дело, касающееся того, что вас беспокоит, пока никто ничего не понял.

Так вот, обвинения в адрес Карима Бензема, который больше даже не живет во Франции, по-моему, – отвлекающий маневр, в то время как мы столкнулись с серьезными проблемами, с исламистским фундаментализмом в нашей стране и нападениями, которые продолжают происходить на нашей территории.

У меня нет точной информации от Жеральда Дарманена. Но несомненно то, что господин Бензема явно симпатизирует самому радикальному исламизму.

Однако пока мы не постановили, что эта идеология запрещена – чего мы хотели и требовали в течение многих лет, – господин Дарманен не имеет права упрекать человека в этом. Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», – сказала лидер политической партии «Национальное объединение» (ранее – «Национальный фронт»), экс-кандидат на пост президента Франции.

Напомним, в 2016-м Ле Пен заявила: «Если Бензема несчастлив во Франции – пусть играет за Алжир».

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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72 комментария

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Alex1104
Ответ Геннадий Тёкин
Навезди в Европу толпы арабов и мусульман, а теперь льют крокодиловы слезы.
Ле Пен всегда была против этого
+59
-4
+55
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savik-A.M.
Ответ Alex1104
Ле Пен всегда была против этого
так она дочь открытого националиста
+24
-4
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Геннадий Тёкин
Навезди в Европу толпы арабов и мусульман, а теперь льют крокодиловы слезы.
+30
-12
+18
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Alex1104
Ответ savik-A.M.
так она дочь открытого националиста
А националист это плохо?
Это же вопрос, как называть. Есть здоровый национализм, есть нездоровый. Как и во многих политических течениях
+25
-8
+17
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Tornado of Souls
Всё чётко разложила. Бензема, конечно, исламист, но это поиск козла отпущения.
+18
-4
+14
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Lionel Van Damme
Ответ Пикачу82
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3 раза ваша Палестина нападала и получала люлей и теряла территории. Нормальные арабы, кто хотел жить- отлично живут, в том же Израиле. 2 млн из 9 - арабы. Не надо нести пургу про откусы территорий, ниразу еще израиль ге начинал войны чтоб захватить территорию.
+20
-9
+11
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deadjoker
Ответ xDe xDe
Ле Пен - чокнутая бабка, но тут, на удивление, выдала абсолютную базу.
Ну я бы не говорил что чекнутая. Перегибы есть, как и у любой политоты, но в целом у нее разумная позиция, базирующаяся на консерватизме, а не популизме как у текущей власти.
+8
-1
+7
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igls54
Лишить нехорошего человека "Оскара" и "Золотого мяча" заодно
+7
-1
+6
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Lionel Van Damme
Ответ 95-shishani-95
Полный бред ты написал. Террористическое государство Израиль всегда нападает на палестинцев, особенно в дни священных праздников мусульман. Пургу ты пишешь. Если ничего не знаешь про реальную историю этого, то лучше молчи.
ну, отлично, напишите мне когда вот Израиль взял и напал. что там за война. а я вам напишу в ответ 3 войны прям сразу. проверим?
+8
-3
+5
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Alexshara
Ответ 95-shishani-95
Полный бред ты написал. Террористическое государство Израиль всегда нападает на палестинцев, особенно в дни священных праздников мусульман. Пургу ты пишешь. Если ничего не знаешь про реальную историю этого, то лучше молчи.
что за переворачивание очевидного, террориств с хамас, с братьев мусульман, с хезболы всегда нападали на Израиль и получали отпор (и сейчас получат, надеюсь крепко) , те кто с мозгами в арабском мире хотят мира без этих тер/организаций
+5
-1
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seppblatter@mail.ru
Ответ Плевал я
Человек поддержал Палестину, единоверцев. Где он поддержал ХАМАС? Стандартное двуличие западной цивилизации
Хамас это Палестина и его единоверцы.
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Плевал я
Ответ xDe xDe
Ле Пен - чокнутая бабка, но тут, на удивление, выдала абсолютную базу.
Чем она чокнутая? Если тебя не нравится её политические взгляды, это нечего незначит
+7
-3
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L1berty
Ответ Alex1104
А националист это плохо? Это же вопрос, как называть. Есть здоровый национализм, есть нездоровый. Как и во многих политических течениях
Довольно спорное утверждение. Националист словно говорит, например, что "наша культура это есть борщ, и все приезжие должны следовать нашей традиции", а "если вы хотите есть бургер" , то вы девиант. Это прямое противопоставление себя прогрессу и свободе. Искусственно пытаются навязать окружающим свои порядки под заведомо неработающими лозунгами.
+7
-4
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
А это из-за того, что евреи якобы сообщают куда они бьют, погибло уже более 4000 мирных жителей Газы? Они не услышали Израиль? Да нет, просто эти действия со стороны Израиля - это так называемые неизбирательные ковровые бомбардировки. Они оказывают минимальный вред боевикам Хамас, зато гибнут мирные.
минимальный - ога. за неск. дней уже несколько главарей ушли к кобзону
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
А это из-за того, что евреи якобы сообщают куда они бьют, погибло уже более 4000 мирных жителей Газы? Они не услышали Израиль? Да нет, просто эти действия со стороны Израиля - это так называемые неизбирательные ковровые бомбардировки. Они оказывают минимальный вред боевикам Хамас, зато гибнут мирные.
а кто вам сказал это? хамас? сказали что в больницы авиабомба убила 800, оказалось что не авиабомба и не 800... откуда инфа-то? кто там есть кроме хамаса? который сказал мы не убивали евреев, они сами видео сняди. это ваш источник о 4000?
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
Откуда информация?
от евреев и от арабов. собств никто не отрицает
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Lionel Van Damme
Ответ Makhasamatman Buch
"Евреи чуть ли не перед каждым выстрелом сособщают куда и чтобы все оттуда вышли "мирные"" Ну ты понимаешь, что это бред? Типа хамас такие тупые, "а мы же не мирные граждане, так что остаёмся на месте, пусть ракеты нам разорвут на части"
нет. не понимаю. потому что знаю лично людей кто там служит. еще вижу кто такие евреи, по миру в том числе. и чего добились. и вижу кто такие арабы по миру. кто из них работет, живет, кто сидит на пособиях, торгует наркотой и грабит. кто из них вспарывает на камеру животы и глотки людям. картина вполне полная.
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
Говорить про якобы ракету Хамас, попавшую в больницу, - полная чушь. Мы видели ракеты Хамас в действии, это полукустарные и маломощные изделия. Они не могут принести ни таких разрушений, ни таких жертв.
так посмотрите на больницу после попадания))) здание целое)) и нет там таких разрушений. уже про прямой эфир с ракетами и раскадровкой со спутника и камер со всех сторон. какие там сомнения. евреи все доказали. оон заткнулись. хамас обещал предоставить доказательство. где? нету. и не может быть. обратили внимание что заткнулись все? тема затухла
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
Я видел и видео попадания, и фото больницы, которая разрушена в хлам. Очевидно же, что это ударил Израиль.
я видел иное))
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Мақсат Алдаш
Ответ Плевал я
Чем она чокнутая? Если тебя не нравится её политические взгляды, это нечего незначит
Чекнутя потому что, посещал кремль, врала кредиты
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Мақсат Алдаш
Ответ seppblatter@mail.ru
Хамас это Палестина и его единоверцы.
Хамас часть Палестины, на основной части править партия фатх арафата...
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Плевал я
Человек поддержал Палестину, единоверцев. Где он поддержал ХАМАС? Стандартное двуличие западной цивилизации
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Makhasamatman Buch
Ответ Lionel Van Damme
ха, так в том и дело, что насколько я вижу, читая паблики. Евреи чуть ли не перед каждым выстрелом сособщают куда и чтобы все оттуда вышли "мирные". плюс их высокоточное оружие, какое у хамаса - все знают и видели. и, да, из какой моей фразы вы сделали вывод " Израиль поливает не думая о мирных граждан"? где я вообще такое писал?
"естественно, а как иначе-то?...я хз но немцы ссср поливали не думая о мирных..."
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Кан и Баллак сидят в баре
Для тех, кто переживает за Бензема и его единомышленников- но это ли "мирное население" с самой доброй религией радостные парады с возгласами по всему миру провело тут же,когда на Израиль устроили первыми атаку вырезав людей?
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xDe xDe
Ле Пен - чокнутая бабка, но тут, на удивление, выдала абсолютную базу.
+14
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Кирилл Мефодий
Ответ Lionel Van Damme
да потому что у меня с другом такой прикол, зачем вам это понимать-то? и не только у меня. давно ходит. по поводу лжи - смешно. давайте если я привиду пример и имя - вы признате себя клоуном? мне просто непонятно почему я что-то вам сижу доказываю, вот реально зачем?
Вот тут я с вами согласен, мне доказывать ничего не надо. Что-то доказать вы сможете только своему другу, учитывая ваш крайне низкий уровень аргументации и нелепые упоминания великого артиста и гражданина России Кобзона. Прикалывайтесь дальше со своим другом, рад за вас. Похоже, вы нашли друг друга.
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Феоктист
Ответ 95-shishani-95
Террористические действия? А что, они должны были сидеть и ждать, пока Израиль придёт с новыми целями? Ты вообще знаешь историю Палестины и Израиля?
Вот понимаешь, жили тут некогда и фелистимянеот от которых и пошло название территории Палестины. Вот эти фелистимянеот исчезли из исторических источников после того, как были разбиты Александром Македонским. А, так там были еврейские различные царства, потом Римская империя, потом Византия, потом в 8 в. пришли арабы, тут за святую землю вступились крестоносцы, пошла мешанина, пока эти земли не были присоединены к Османской империи, а после её поражения в 1 мировой войне, были отданы под мандат Англии. В 1947 г. на этой помандатной территории жило 1 млн. арабов, 0.6 млн. евреев и 0.2 млн. прочих народов. Решением сессии ООН было решено создать два государства Израиль и Палестину, СССР был одним из инициатором этого ренения. Арабские государства не признали решение ООН. После вывода последнего английского солдата, евреи объявили об образовании Израиля, кстати первым в мире его признал СССР. Моментально арабские страны начали войну не признавая его независимость. Вот эта война в Израиле называется войной за независимость. Они её выиграли. Вот тихо мирно признали бы Израиль, не начинали войн против него и глядишь жили бы мирно дружно два государства предусмотренных решением ООН.
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
Потому что вы лжете. А я люблю изобличать ложь. И никак не понимаю, причем здесь еврей Кобзон. Какое именно отношение он имеет к Палестино - Израильскому конфликту?
да потому что у меня с другом такой прикол, зачем вам это понимать-то? и не только у меня. давно ходит.
по поводу лжи - смешно. давайте если я привиду пример и имя - вы признате себя клоуном? мне просто непонятно почему я что-то вам сижу доказываю, вот реально зачем?
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Кирилл Мефодий
Ответ Lionel Van Damme
по моему мнению - очень удачные. у меня все кто приперся к соседу с войной идут к кобзону. там и лучшие друзья хамаса - уже полный зал. я вообще не понял зачем мне вам как следаку приводить фамилии?))))
Потому что вы лжете. А я люблю изобличать ложь. И никак не понимаю, причем здесь еврей Кобзон. Какое именно отношение он имеет к Палестино - Израильскому конфликту?
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Пикачу82
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Lionel Van Damme
Ответ Кирилл Мефодий
Ну и кого из лидеров Хамас там якобы ликвидировали? Хоть несколько имен назовите. И почему именно "ушли к Кобзону"? К Кобзону, скорее "ушли" погибшие евреи, представители его нации и религии. Вы крайне неудачно приводите аналогии.
по моему мнению - очень удачные. у меня все кто приперся к соседу с войной идут к кобзону. там и лучшие друзья хамаса - уже полный зал. я вообще не понял зачем мне вам как следаку приводить фамилии?))))
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K0run
Бензин надо было выбрать Алжир и для его карьеры было бы лучше.
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хавбек+
там каждый день куда то прилетает, а эти всю неделю докапываются до Бензема, отвлекающий маневр?)
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Roman Araslanov
Карманная путинистка заговорила)
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Men77
Такими темпами Бензема разорится на адвокатах)
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Alex1104
Ответ L1berty
Приведите пример здорового национализма.
Нужно просто любить Родину и стремиться сделать её лучше. Это не означает, что "Россия родина слонов", или все должны носить лапти и ездить на Жигулях.
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Lionel Van Damme
Ответ Makhasamatman Buch
Получается, все кто живут в России, так или иначе пособники Единой России, и соответственно войны в Украине?
естественно, а как иначе-то? я не вижу демонстраци, революций. и я не понимал никогда слова "мирный житель"... человек кормящий солдата - мирный? а который ракету изготавливает? я хз но немцы ссср поливали не думая о мирных, ссср, бриты и сша ровняли города германии ровно так же...
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Makhasamatman Buch
Ответ Lionel Van Damme
Палестина=Хамас, это как Единая Россия=Россия. Палестина - имеется в вилу сектор газа. Нет никаких мирных жителей Газы. Все кто сирные давно живут рядом, в том де Израиле. Все так или иначе пособники хамаса
Получается, все кто живут в России, так или иначе пособники Единой России, и соответственно войны в Украине?
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Lionel Van Damme
Ответ Makhasamatman Buch
Все осуждают Бензема, что он поддерживает народ Палестины от бомбёжки Израиля, но не осудил террористические действия Хамас. Мне интересно, из спортивных звёзд и селеберти, кто осудил Хамас, поддержали ли они мирных граждан Палестины, после бомбёжки Израиля? Или это только в одну сторону действует?
Палестина=Хамас, это как Единая Россия=Россия. Палестина - имеется в вилу сектор газа. Нет никаких мирных жителей Газы. Все кто сирные давно живут рядом, в том де Израиле. Все так или иначе пособники хамаса
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УльтраПравый
Ответ Милостивый Государь
Аяты Корана нельзя вырывать из контекста. Коран не осуждает семитскую расу и фактически предоставляет евреям особый статус, учитывая то, что они разделяют свои пророческие традиции с исламом. Источник: islam.plus.
Окей, больше не буду, тем более православным наверное, вообще нельзя цитировать другие религии)
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Милостивый Государь
Ответ УльтраПравый
Потому что в нашем священном писании сказано 5:82 - «Аль-Маида» («Трапеза»): Ты обязательно увидишь, что самые непримиримые враги верующих – это иудеи и язычники. И ты обязательно увидишь, что ближе всех к любви по отношению к верующим те, кто говорит: «Мы – христиане». Это – потому, что среди них есть священники [которые заняты получением знаний и поклонением] и монахи [которые отвернулись от мирской жизни и ушли в монастыри], и потому, что они [в отличие от иудеев] не высокомерны.
Аяты Корана нельзя вырывать из контекста. Коран не осуждает семитскую расу и фактически предоставляет евреям особый статус, учитывая то, что они разделяют свои пророческие традиции с исламом.
Источник: islam.plus.
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Матрос Кот
Вся эта возня вокруг Бензема для отвода глаз. Лидеры стран ЕС перечисляют деньги напрямую ХАМАС якобы для народа Сектора Газа. Лидеры покупают виллы в Катаре и оружие для банд террористов. Народ коттрый сейчас бомбят является заложником. В Секторе сейчас нет этих преступных лидеров. Израилю надо прекратить бомбить Газу, а выставить ультиматум Катару - выдача лидеров ХАМАС и освобождение заложников,при невыполнении нанести ядерный удар по Катару.
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Kit Belleu
Про Бензему ни чего сказать не могу,а вот то ,что Ли Пен состоит в правой партии это факт.
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sd4fmwrvz8
Марин одна из немногих адекватных чиновников во всей Франции
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Deze Deze
Ответ xDe xDe
Ле Пен - чокнутая бабка, но тут, на удивление, выдала абсолютную базу.
Ну, кстати, да.
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Вера Алексеевна
Ответ savik-A.M.
так она дочь открытого националиста
Так тут орут, что в этом виноваты левые. А она ультра правая.
Парадокс.
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Alex1104
Ответ Roman Araslanov
Хуже национализма, только фашизм. Если ты подобное отрицаешь, то вспомни против чего воевала антигитлеровская коалиция и СССР, и не позорь своих предков
Но Израиль Вы лично поддерживаете. Украину тоже. Некое противоречие имеет место
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L1berty
Ответ Alex1104
Вы не потрудились дочитать мой комментарий до конца?
Приведите пример здорового национализма.
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