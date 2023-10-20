Марин Ле Пен: «Бензема явно симпатизирует самому радикальному исламизму, но эта идеология пока не запрещена. МВД отвлекает внимание от своего бездействия»
Марин Ле Пен заявила, что Карим Бензема симпатизирует радикальному исламизму.
После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация), как все мы знаем».
Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».
«Господин Дарманен усвоил урок Шарля Паскуа (министр внутренних дел Франции в 1986-1988 и 1993-1995 годах – Sports.ru), который говорил: если вас что-то беспокоит, нужно создать дело, касающееся того, что вас беспокоит, пока никто ничего не понял.
Так вот, обвинения в адрес Карима Бензема, который больше даже не живет во Франции, по-моему, – отвлекающий маневр, в то время как мы столкнулись с серьезными проблемами, с исламистским фундаментализмом в нашей стране и нападениями, которые продолжают происходить на нашей территории.
У меня нет точной информации от Жеральда Дарманена. Но несомненно то, что господин Бензема явно симпатизирует самому радикальному исламизму.
Однако пока мы не постановили, что эта идеология запрещена – чего мы хотели и требовали в течение многих лет, – господин Дарманен не имеет права упрекать человека в этом. Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», – сказала лидер политической партии «Национальное объединение» (ранее – «Национальный фронт»), экс-кандидат на пост президента Франции.
Напомним, в 2016-м Ле Пен заявила: «Если Бензема несчастлив во Франции – пусть играет за Алжир».
Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»
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Это же вопрос, как называть. Есть здоровый национализм, есть нездоровый. Как и во многих политических течениях
по поводу лжи - смешно. давайте если я привиду пример и имя - вы признате себя клоуном? мне просто непонятно почему я что-то вам сижу доказываю, вот реально зачем?
Источник: islam.plus.
Парадокс.