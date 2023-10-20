Марин Ле Пен заявила, что Карим Бензема симпатизирует радикальному исламизму.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и « » с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация), как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Господин Дарманен усвоил урок Шарля Паскуа (министр внутренних дел Франции в 1986-1988 и 1993-1995 годах – Sports.ru), который говорил: если вас что-то беспокоит, нужно создать дело, касающееся того, что вас беспокоит, пока никто ничего не понял.

Так вот, обвинения в адрес , который больше даже не живет во Франции, по-моему, – отвлекающий маневр, в то время как мы столкнулись с серьезными проблемами, с исламистским фундаментализмом в нашей стране и нападениями, которые продолжают происходить на нашей территории.

У меня нет точной информации от Жеральда Дарманена. Но несомненно то, что господин Бензема явно симпатизирует самому радикальному исламизму.

Однако пока мы не постановили, что эта идеология запрещена – чего мы хотели и требовали в течение многих лет, – господин Дарманен не имеет права упрекать человека в этом. Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», – сказала лидер политической партии «Национальное объединение» (ранее – «Национальный фронт»), экс-кандидат на пост президента Франции.

Напомним, в 2016-м Ле Пен заявила: «Если Бензема несчастлив во Франции – пусть играет за Алжир».

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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