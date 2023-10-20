Бензема подаст в суд на политика Земмура за клевету. Он заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата»

Карим Бензема подаст в суд на французского политика Эрика Земмура.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Затем стало известно, что Бензема подаст на него два иска в суд.

А французский политик Земмур сказал: « никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Как сообщает Libération со ссылкой на юриста игрока, Бензема подаст на Земмура в суд и обвинит его в клевете. Le Parisien подтверждает эти сведения.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию