Бензема подаст в суд на политика Земмура за клевету. Он заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата»
Карим Бензема подаст в суд на французского политика Эрика Земмура.
После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Затем стало известно, что Бензема подаст на него два иска в суд.
А французский политик Земмур сказал: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».
Как сообщает Libération со ссылкой на юриста игрока, Бензема подаст на Земмура в суд и обвинит его в клевете. Le Parisien подтверждает эти сведения.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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Для меня большая честь стать посланником Детского фонда ООН во время визита в Сектор Газа. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы на лицах жителей Газы появились улыбки. Они очень сильно пострадали от «израильского» насилия», — отметил З.Зидан.