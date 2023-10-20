Бензема подаст в суд на политика Земмура за клевету. Он заявил, что форвард «хочет соблюдать законы шариата»

Теги Карим Бензема происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Карим Бензема подаст в суд на французского политика Эрика Земмура.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Затем стало известно, что Бензема подаст на него два иска в суд.

А французский политик Земмур сказал: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Как сообщает Libération со ссылкой на юриста игрока, Бензема подаст на Земмура в суд и обвинит его в клевете. Le Parisien подтверждает эти сведения.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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23 комментария

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OldCityFan
Мда, какой же пресс на людей защищающих Палестину
+35
-12
+23
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RSM-1930
Французы просто ещё не отошли от колониального прошлого, думают что все им должны. Они и на Зидана накинутся, если он выскажется за Палестину
+18
-7
+11
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Васпик
Ответ kazus
Сколько нелюдей оправдывающих террористов из хамаса и переводящих акценты
никто их не оправдывает, только вот цахал чем лучше хамаса?
+16
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spartak-v
Ответ Leon Petov
Комментарий удален пользователем
Россиянин - человек, имеющий гражданство РФ. Так что да, Хабиб - россиянин.
+7
-2
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Lionel Van Damme
давайте зафиксируем. в неАрабском мире есть люди за и против. те кто за Палестину - на них где-то давят, где-то нет. где-то осуждают, где-то нет. а в арабском мире НИКТО за Израиль, а если и за - то его тупо убьют, и будут минимум угрожать в лучшем случае угрозами заткнут.. и при этом появляются люди которые пишут про пресс на тех кто ЗА Палестину. кто эти люди? боты или люди? если люди то я не могу написать тут без бана кто они. Логичное и правильное сравнение там и там, а не наброс этого бреда про пресс бедных палестинцев. интересно за что?
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OldCityFan
Ответ Leon Petov
Комментарий удален пользователем
Хабиб из региона, который является частью России
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Kit244098
Вот это дело. Пусть политики тоже учатся фильтровать базар.А то привыкли, что все с них сходит, как с гуся вода))
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kazus
Ответ Васпик
никто их не оправдывает, только вот цахал чем лучше хамаса?
Если ты этого до сих пор не понял, то и мне тебе нечего сказать
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ZenitFan
Ответ kazus
Сколько нелюдей оправдывающих террористов из хамаса и переводящих акценты
чем ЦАХАЛ отличается от террористов ? их ракеты , убивающие мирных людей, пропитаны демократией и свободой ?
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Leon Petov
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che kaif
Ответ RSM-1930
Французы просто ещё не отошли от колониального прошлого, думают что все им должны. Они и на Зидана накинутся, если он выскажется за Палестину
Не хочу тебя расстраивать но Зизу уже поддерживал их и ничего не было.
Для меня большая честь стать посланником Детского фонда ООН во время визита в Сектор Газа. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы на лицах жителей Газы появились улыбки. Они очень сильно пострадали от «израильского» насилия», — отметил З.Зидан.
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Lionel Van Damme
Ответ RSM-1930
Французы просто ещё не отошли от колониального прошлого, думают что все им должны. Они и на Зидана накинутся, если он выскажется за Палестину
русским еще предстоит колонии потерять. последние. Французы свои сдают и сдают.
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ТвояМамка
Ответ Lionel Van Damme
русским еще предстоит колонии потерять. последние. Французы свои сдают и сдают.
У России нет никаких колоний, у России есть лишь горизонт.
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