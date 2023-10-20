Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не играл в футбол, не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о конфликте тренера и игрока в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Сложно комментировать то, чего не знаешь. Мы до конца не знаем всей истории.

Но я играл в футбол, я понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально: кто-то точно будет недовольным. Здесь я не занимаю чью-то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем-то виноват тоже.

Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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48 комментариев

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Leftdefender
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JohnnyMulka
Я не верю, что это говорит Мостовой

Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался.

Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
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Остужающий
Ха-ха, добавил Мостовой
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Vićtor Diaź
Это уже не смешно
Помыл бы голову лучше, чем рот открывать
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Cruel Snake
Он активировал режим попугая, одно и тоже, одно и тоже
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s1nt4x
кто о чём, а вшивый про баню
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Stannis_Baratheon
Моуринью, Боаш, Сарри, Сампаоли, Бенитес, Карлос Альберто Перейра, Сакки, Билл Стратт. Какой же тормоз Мостовой, его ещё считали умным футболистом.
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Олег Щёголев
"Не тренировал, но осуждаю..." - сказал начинающий тренер 55 лет.
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Sports Мостового
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Axmat Cecenov
Интересно знать он эти слова " Он не играл в футбол " повторяет в каждом интервью? Или журналисты прикалываются .
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Виталик Украинский
Мостовой пытается докричаться до Лукойла: следующим тренером должен быть человек умеющий чеканить мяч...
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Gonzo754
Мостовой — это матрица с фразами, каждый день редакторы вслепую собирают тексты.
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PIT-BUL
дорогие СПОРТСиане! если вы не хотите читать Мостового и его бред просто перестаньте комментировать. Как только пропадет интерес он сразу исчезнет как ,,знаток,,
черный пиар тоже пиар. Вы же сами его продвигаете
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damondiamond
Мостовой уже перешёл от уровня кринж-героя до какого-то гения
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Alexander Rakhilkin
Ответ JohnnyMulka
Я не верю, что это говорит Мостовой Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался. Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
Редактор просто испытывает наше терпение… Поди ждёт, когда все мы пойдём забрасывать редакцию гнилыми помидорами
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Jervinho
Ответ JohnnyMulka
Я не верю, что это говорит Мостовой Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался. Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
Мостовой сам их пишет
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pashko
Давно смотрю футбол, никогда в трансляции не видел раздевалку, интересно какие каналы смотрит Мостовой, где транслируют видео из раздевалок
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Alexander Rakhilkin
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А почему не пишут, что он бывший игрок Сельты?
И царь🤭
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госдеп
Ответ Leftdefender
Шойгу не служил! Рогозин в космос не летал! Академик Кадыров не учился! Собянин никогда плитку сам не клал!
молодые либералы начинают догадываться
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Ответ Leftdefender
Шойгу не служил! Рогозин в космос не летал! Академик Кадыров не учился! Собянин никогда плитку сам не клал!
не плохие аналогии...
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Aleksey Novikov
Ответ Leftdefender
Шойгу не служил! Рогозин в космос не летал! Академик Кадыров не учился! Собянин никогда плитку сам не клал!
у Абаскаля есть такие деньги, друзья и власть? Романа Борисовича Роттенберга забыли ещё упомянуть
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Dmitry Orlov
Ответ pashko
Давно смотрю футбол, никогда в трансляции не видел раздевалку, интересно какие каналы смотрит Мостовой, где транслируют видео из раздевалок
Ну может быть, медиафутбол или матчи Красавы - там раздевалка со всеми подробностями в трансляции была.
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Кокич
Ответ Cruel Snake
Он активировал режим попугая, одно и тоже, одно и тоже
Одно и то же, одно и то же, одно и то же.
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Eugene Maksimov
Ответ Cruel Snake
Он активировал режим попугая, одно и тоже, одно и тоже
Это его внутренняя мантра для будущих свершений!)
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Evgeny Trifonov
Ответ Вильгельм де Геннин
Слушайте, складывается впечатление, что он уже просто троллит😄
если только тупостью своей
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Spartakus1984
Он был помощником в разных клубах и в Базеле был главным,Мост как всегда придурок.
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Николай Рвачев
Ответ JohnnyMulka
Я не верю, что это говорит Мостовой Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался. Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
А ты спроси у автора этого интервью, который спит на коврике у его двери (наверное).🤔
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Айрат Ситдиков
Ответ JohnnyMulka
Я не верю, что это говорит Мостовой Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался. Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
Посмотри видео с текущим мостовым и ты поймешь, что такие новости очень даже реальны)
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Andry 72
Ротенберг тоже не играл в хоккей ,но стал не только тренер сборной(25лет) и но и СКА 😊
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Tallos
Глубоко ж у Моста Абаскаль засел. Вообще надо поинтересоваться, когда последний раз Мост смотрел футбол, хотя бы со стадиона.
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Алексей Домарев
сходил бы и подсказал ,раз так "переживаешь" за команду
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Геннадий Тёкин
Абаскаль не играл в футбол...Абаскаль не играл в футбол...Абаскаль не играл в футбол...ну кто нибудь поправте пластинку на патефоне у Сани)).
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sd4fmwrvz8
Кто о чем а царь об абаскале
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Андрей Меньшиков
Коротко: "Не знаю, в чём там дело, но Абаскаль точно в чём-то виноват, ведь он в футбол НЕ ИГРАЛ".
К слову, видел я в одной из подборок с моментами божественной игры Мостового, как один из одноклубников его шпынял за что-то, так что, видимо, в раздевалке он не был главным.
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Гаврила Ардалионович
И вообще, он не настоящий сварщик, он просто маку нашёл.
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Игорь Новиков
У Мостового даже не хватает смекалки что-то новое придумывать. А все цепляется к человеку)
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WelD
Слышится как набор слов. Бедняга Сашка, но на обиженных воду возят.
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bestttttttofthebest
Мостовой становится амбассадором новостей Спартака)
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Wiley Fox
Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.

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Странно, что он не сказал, что в душ ходил с черчесовым и видел то, почему юрана прозвали Барсиком

И поэтому Спартак должен тренировать клоун из Мартышкина Ленобласти
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Cruel Snake
Мостовой
Нужно врубить «заезженную пластинку»
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Andrey Yaroslavtsev
А почему не пишут, что он бывший игрок Сельты?
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Харламов Никита
Абаскаль о Мостовом:
- он никогда не руководил игроками, он не знает, что такое МОТИВИРОВАТЬ :)
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