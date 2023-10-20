Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не играл в футбол, не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета»

Александр Мостовой высказался о конфликте тренера и игрока в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Сложно комментировать то, чего не знаешь. Мы до конца не знаем всей истории.

Но я играл в футбол, я понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально: кто-то точно будет недовольным. Здесь я не занимаю чью-то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем-то виноват тоже.

Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал бывший игрок « » и сборной России Мостовой.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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