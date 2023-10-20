Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не играл в футбол, не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета»
Александр Мостовой высказался о конфликте тренера и игрока в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
«Сложно комментировать то, чего не знаешь. Мы до конца не знаем всей истории.
Но я играл в футбол, я понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально: кто-то точно будет недовольным. Здесь я не занимаю чью-то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем-то виноват тоже.
Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.
В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Просто ну бред - каждый день человеку звонят журналисты и задают одни и те же вопросы, на которые получают ответы как под копирку. Он бы сам заколебался.
Мне кажется эти новости редактор пишет 2-3 раза в день, ради кликов. И все
Помыл бы голову лучше, чем рот открывать
черный пиар тоже пиар. Вы же сами его продвигаете
К слову, видел я в одной из подборок с моментами божественной игры Мостового, как один из одноклубников его шпынял за что-то, так что, видимо, в раздевалке он не был главным.
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Странно, что он не сказал, что в душ ходил с черчесовым и видел то, почему юрана прозвали Барсиком
И поэтому Спартак должен тренировать клоун из Мартышкина Ленобласти
Нужно врубить «заезженную пластинку»
- он никогда не руководил игроками, он не знает, что такое МОТИВИРОВАТЬ :)