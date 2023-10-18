Зарема о Соболеве и Абаскале: «При мне у Александра не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Доменико Тедеско Зарема Салихова Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова отреагировала на информацию о конфликте в «Спартаке».

Сегодня стало известно, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Соболев – очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло.

Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Это примерно как твит Трампа выглядит))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Ответ Магомед Саид Амирханов
А причем тут она?
Она психологом подрабатывала в команде походу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ bevooch
Она "признала", что сама считает или делает вид, что она чем-то там управляла. Только и всего.
, Федун управлял Спартаком, она управляет Федуном, кто был фактическим хозяином клуба? Все три последних тренера появились с еë одобрения. Есть версия что и Массимо ушëл в том числе и из-за бесцеремонного вмешательства Заремы в тренировочный процесс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Зарема освободила голосовое
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
"При мне" - заявила Салихова, то есть признала что она вертела Спартаком, а не Федун.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
похоже Зарема начала что то подозревать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihei4
"Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло. При мне у Соболева не было никаких конфликтов".
Уехала и некуда ему направлять стало? Ясно-понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Зарема миротворец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
"В моем эскорте все оставались довольными" -заявила Зарема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Ответ WelD
Она психологом подрабатывала в команде походу
А между прочим не плохой психолог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergspartak
Ответ Назар Игорь
"При мне" - заявила Салихова, то есть признала что она вертела Спартаком, а не Федун.
так это и не секрет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий