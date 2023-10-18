Зарема о Соболеве и Абаскале: «При мне у Александра не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли»

Зарема Салихова отреагировала на информацию о конфликте в «Спартаке».

Сегодня стало известно, что главный тренер красно-белых отстранил нападающего от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Соболев – очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло.

Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с , ни с », – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

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