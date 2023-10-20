Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН». Тренер не хочет убирать его из состава, несмотря на разногласия

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Соболев, вероятно, попадет в заявку «Спартака» на матч с «Пари НН».

Ранее стало известно, что тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

Как пишет РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в «Спартаке», Абаскаль планирует включить Соболева в заявку на матч 12-го тура Мир РПЛ против «Пари НН». 

Несмотря на разногласия с игроком, тренер не намерен исключать его из состава. Выйдет ли Соболев с первых минут, пока неизвестно, поскольку Абаскаль бережет информацию до дня матча.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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54 комментария

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Олег Ивакин
Нет там никаких разногласий.
Идёт целенаправленная кампания против Абаскаля.
В бой брошены все средства.
Ветераны, журналюги, блохеры.

Станислав Черчесов работу ищет...
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Костя Кот
Ответ Mmakay
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мостовой?
+12
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Vićtor Diaź
Можно левым защитником выпустить.
Как в свое время Петржела с Аршавиным делал в Перми)))
+7
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pavlikkk
Представляю, как гнобили бы какого-то Кононова или Аленичева на месте Абаскаля за такую игру и результаты. Но нет, это ж иностранец, если он проигрывает, то только из-за происков подлого русского костяка, сливающего игры. А если выиграет, то из-за своей европейской прогрессивности. Он аж дубль Базеля тренировал, дайте гению поработать!
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Axelrock
Как обычно всякие «инсайдеры» раздуют какую-нибудь липовую новость, а по факту ничего нет
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Андрей Андреев
Пора переименновать спортс в спиденфо
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зато патриот
Спрашивается, зачем отдавали Бальде с Шамаром, чтобы теперь остаться с одним Соболевым и молодым Мелешиным
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Женя Ребко
Включил в заявку, это не значит, что Соболев будет играть в матче.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Олег Ивакин
Нет там никаких разногласий. Идёт целенаправленная кампания против Абаскаля. В бой брошены все средства. Ветераны, журналюги, блохеры. Станислав Черчесов работу ищет...
А Карпин ждёт...
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natetinain
Ответ Олег Ивакин
Нет там никаких разногласий. Идёт целенаправленная кампания против Абаскаля. В бой брошены все средства. Ветераны, журналюги, блохеры. Станислав Черчесов работу ищет...
это точно. кампания. кони, крылья и динамо поучаствовали. неужели и пари нн примкнет?
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CriminalJoint62
Проблема Абаскаля, что он не русский. Очевидно, присутствует языковой барьер, а также культурный. Нужен российский тренер, который сделает акцент на наших
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HRYNDEL
Гнать этого рыжего мальчика в шею и потом посмотрим где он работу себе найдет кроме типа медиалиги!!!
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natetinain
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молодец тренер, какими бы напряжёнными не были отношения с игроком, терять его как игрока не нужно и результат команды превыше всего...
это точно. другой бы шамара поставил. или бальде на крайняк. а рыжий дает соболеву шанс. вот же молодчина, действительно.
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HRYNDEL
Гнать этого рыжего мальчика в шею и потом посмотрим где он работу себе найдет кроме типа медиалиги!!!
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ygcn5c2ty9
уже не конфликт, а «разногласия»
а потом, несмотря на разногласия, и в старте выйдет)
и потом, несмотря на разногласия, окажется что не было разногласий)
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Bartez1986
ни одной подтвержденной новости о конфликте нет. но тему раздувают который день. ясен хрен, что Соболь выйдет против НН. кому еще выходить-то?
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WOODDY
что будет послезавтра? нн хлопнет спартак и юран заменит абскакаля😁😁 ( как с кононовым когда его назначили😊😊😊) и думаю так будет лучше 👍👍👍😁😁😁
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pavlikkk
Ответ </c/>
исключительность нашего костяка однажды вылилась в увольнение тренера чемпиона, когда он стал этот костяк постепенно менять...
Чемпионат выиграл не только тренер, но и тот самый костяк. Ни тот состав без тренера, ни Каррера без того состава больше ничего показать не смогли.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Олег Ивакин
Нет там никаких разногласий. Идёт целенаправленная кампания против Абаскаля. В бой брошены все средства. Ветераны, журналюги, блохеры. Станислав Черчесов работу ищет...
Слышь, не мороси
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Ответ Женя Ребко
Включил в заявку, это не значит, что Соболев будет играть в матче.
железно будет, он слишком много значит в атакующих действиях команды...
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Юрий Трофимов
Ответ Vićtor Diaź
Можно левым защитником выпустить. Как в свое время Петржела с Аршавиным делал в Перми)))
кстати как вариант...
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Andrey Yaroslavtsev
Пусть Абаскаль и дальше планирует...
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Egorushka56
Эх, сейчас какая-нибудь вшивая ничейка случится с Юраном 0:0 или 1:1 и уберут Абаскаля...
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Аркадий Байдерин
Просто второго центрфорварда нету)
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Ответ pavlikkk
Чемпионат выиграл не только тренер, но и тот самый костяк. Ни тот состав без тренера, ни Каррера без того состава больше ничего показать не смогли.
проведу лишь одну параллель...

второй сезон Карреры закончили на третьем месте пропустив цска в последнем туре проиграв динамо с пенальти от Кутепова...

прошлый сезон стабильно всю осень гнались за зенитом и по весне считали шансы на золото, по итогу еле-еле благодаря победе цска над Ростовом в последнем туре и проигрыше в Самаре остались в тройке...

Прошло 5 лет!!! на третий сезон Карреры у лидера команды чемпиона россиянина капитана пошёл конфликт с тренером иностранцем в результате чего убрали тренера, не находишь сходства?
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