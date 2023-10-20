Александр Соболев, вероятно, попадет в заявку «Спартака» на матч с «Пари НН».

Ранее стало известно, что тренер отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард « » эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

Как пишет РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в «Спартаке», Абаскаль планирует включить Соболева в заявку на матч 12-го тура Мир против « ».

Несмотря на разногласия с игроком, тренер не намерен исключать его из состава. Выйдет ли Соболев с первых минут, пока неизвестно, поскольку Абаскаль бережет информацию до дня матча.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

Игра: проверьте свою футбольную орфографию