Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН». Тренер не хочет убирать его из состава, несмотря на разногласия
Александр Соболев, вероятно, попадет в заявку «Спартака» на матч с «Пари НН».
Ранее стало известно, что тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
Как пишет РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в «Спартаке», Абаскаль планирует включить Соболева в заявку на матч 12-го тура Мир РПЛ против «Пари НН».
Несмотря на разногласия с игроком, тренер не намерен исключать его из состава. Выйдет ли Соболев с первых минут, пока неизвестно, поскольку Абаскаль бережет информацию до дня матча.
В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков
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Идёт целенаправленная кампания против Абаскаля.
В бой брошены все средства.
Ветераны, журналюги, блохеры.
Станислав Черчесов работу ищет...
Как в свое время Петржела с Аршавиным делал в Перми)))
а потом, несмотря на разногласия, и в старте выйдет)
и потом, несмотря на разногласия, окажется что не было разногласий)
второй сезон Карреры закончили на третьем месте пропустив цска в последнем туре проиграв динамо с пенальти от Кутепова...
прошлый сезон стабильно всю осень гнались за зенитом и по весне считали шансы на золото, по итогу еле-еле благодаря победе цска над Ростовом в последнем туре и проигрыше в Самаре остались в тройке...
Прошло 5 лет!!! на третий сезон Карреры у лидера команды чемпиона россиянина капитана пошёл конфликт с тренером иностранцем в результате чего убрали тренера, не находишь сходства?