«В «Спартаке» разборки постоянно, это смешно». Канчельскис о конфликте Соболева и Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис высказался о новом скандале в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Отстранять из-за опозданий на завтрау? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел.

Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть.

В «Спартаке» какие-то разборки идут постоянно, это смешно», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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5 комментариев

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shadow82
Ни один игрок не может быть выше команды. Особенно игрок с такой репутацией и интеллектом.
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Вячеслав Припузов
Бабушка надвое сказала о разборках и понесло, а кого то и пронесло...
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Владимир Дмитриев
канчельскис про разборки узнает только от таких же как он, говорунов, и всерьез начинает строить из этого выводы! это говорит о недалёком умственном развитии!
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Сергей
Скорее всего, конфликты есть во всех командах, но кому интересно ,что условный Бикфалви дрючит жену Ганчаренки?
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