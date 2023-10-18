«В «Спартаке» разборки постоянно, это смешно». Канчельскис о конфликте Соболева и Абаскаля

Андрей Канчельскис высказался о новом скандале в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со « » и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Отстранять из-за опозданий на завтрау? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел.

Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть.

В « » какие-то разборки идут постоянно, это смешно», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию