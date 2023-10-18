Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Ситуация кажется подозрительной из-за дружбы Соболева и Джикии. Абаскалю тяжело – он не был футболистом, не ощущает атмосферу в раздевалке»

Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«В любой команде всегда будет место для определенных недопониманий и недовольств. Нельзя угодить всем. Могу сказать вам это исходя из собственного опыта. Другое дело, что сама ситуация кажется немного подозрительной из-за дружбы Соболева и Джикии. Возможно, Александр возмущен ситуацией с Георгием, на что и отреагировал Абаскаль, поскольку хотел сохранить контроль над командой.

Гильермо сейчас тяжело в том плане, что он никогда не был сам профессиональным футболистом. Он не ощущает атмосферу в раздевалке, как игроки, и видит все по-своему. Это проблема многих его коллег, кто также не прошел путь от игрока до тренера», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

Игра: проверьте свою футбольную орфографию