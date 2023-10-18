Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Ситуация кажется подозрительной из-за дружбы Соболева и Джикии. Абаскалю тяжело – он не был футболистом, не ощущает атмосферу в раздевалке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«В любой команде всегда будет место для определенных недопониманий и недовольств. Нельзя угодить всем. Могу сказать вам это исходя из собственного опыта. Другое дело, что сама ситуация кажется немного подозрительной из-за дружбы Соболева и Джикии. Возможно, Александр возмущен ситуацией с Георгием, на что и отреагировал Абаскаль, поскольку хотел сохранить контроль над командой.

Гильермо сейчас тяжело в том плане, что он никогда не был сам профессиональным футболистом. Он не ощущает атмосферу в раздевалке, как игроки, и видит все по-своему. Это проблема многих его коллег, кто также не прошел путь от игрока до тренера», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

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19 комментариев

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Roman
"Плюс, он еще мяч начеканить не может" - подытожил Мостовой
+15
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+15
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Toha1090
Когда у Мостового сломается унитаз, он будет выбирать сантехника, исключительно с опытом игры в футбол, не иначе
+12
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ОттоДракула
Это всё конечно очень интересно, но причем здесь Андрей Мостовой?
+3
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<CRISTIANO>
Моуриньо не был футболистом, но управлял раздевалкой в своё время лучше всех в мире.
+1
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T622222
Ответ Toha1090
Когда у Мостового сломается унитаз, он будет выбирать сантехника, исключительно с опытом игры в футбол, не иначе
Нет, он просто обвинит в этом Абаскаля и будет спокойно жить со сломанным и наслаждаться…
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Ебздрогыч
Кто о чем, а лысый о расческе
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xa-xa
Кстати слово " тренеришка" уже запатентовано...
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Eric_Cartman
В любой непонятной ситуации говори, что он не был футболистом. Профит
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Evgeny Trifonov
а тренер сборной когда выгонял тебя с чемпионата мира, был футболистом? чувствовал атмосферу?
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Overkiller
Абаскаль и Джикия прямо сейчас в равных статусах:
Абаскаль не был футболистом.
Джикия БЫЛ футболистом.
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kemal_spartak
Даже сюда пихнул «он не играл в футбол»
Просто члоун
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Саша Че
когда уже этого клоуна перестанут спрашивать
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Ростислав Романенко
Что же, как только появились новости о конфликте Гили и соболя, маховик судного дня сразу же начал отсчитывать секунды до появления мнения Мостового.
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Дмитрий Фурсов
Возьмите уже царя в Спартак, хуже не будет. Спартак и так шапито, только получим новый заряд позитива
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MihuS
Когда Мостовому делать нечего- он о Спартаке начинает умничать.
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.ru
да просто теперь с ними Хесус... вот бесов и корёжит
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Shumi-jr
У меня ощущение, что Александру не задает никто вопросы.
Он просто сидит на спортсе и как только видит горячую новость, пишет свой ответ и отправляет редактору ))
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Аврал
...опять...
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Toha1090
Ответ T622222
Нет, он просто обвинит в этом Абаскаля и будет спокойно жить со сломанным и наслаждаться…
Тут случай, когда бумажка пригодится точно
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