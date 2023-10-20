Тухель о Мазрауи, поддержавшем Палестину, и Переце из Израиля: «Отношения в раздевалке не зависят от вероисповеданий и культурных отличий»

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Томас Тухель Политика Нуссаир Мазрауи Даниэль Перец Футбол

Томас Тухель высказался о ситуации вокруг Нуссаира Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба, а затем объявила, что не станет его остранять.

«Это сложный вопрос. Счастлив, что клуб выпустил такое четкое заявление. Я на 100% поддерживаю его содержание.

Эта тема выходит далеко за рамки футбола. Конечно, я говорил с Нуссаиром, потому что он мой игрок  Я не хочу вдаваться в детали нашего разговора. Также мы говорили с Даниэлем Перецем – его семья и друзья находятся в Израиле. Поговорить с ним и выяснить, готов ли он играть, – наша обязанность.

Как они взаимодействуют? Отношения в раздевалке не зависят от вероисповеданий и культурных отличий. Это место, где все мирно, дружно и по-товарищески работают ради общей цели.

Я очень верю в команду, во влияние раздевалки. Мы знаем, что из тяжелых обстоятельств можно выйти вместе», – сказал Тухель.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Михо
Все высказались, все молодцы, пора ехать дальше и не раздувать эту историю
+5
0
+5
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Как так можно?
Мало в это верится
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Артем Русанов
Звучит классно, жаль что неправда
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Erwin Grenoa
скажи это немецкой футбольной ассоциации которая сделала когда то Озила козлом отпущения за провал сборной Германии на ЧМ, Озил за группой этап создал больше всех в турнире голевых моментов но почему вся Германия винила не вратаря который пропустил все что летела в створ потому что его зовут Мануэль а не Мезут, не винила нападающих которые с метра не забивали потому что их звали Томас и Тимо а не Мезут.
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