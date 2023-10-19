Защитник «Баварии» Мазрауи тренируется индивидуально из-за травмы, полученной в сборной Марокко

Теги Бавария бундеслига Германия Нуссаир Мазрауи Футбол

Защитник «Баварии» Мазрауи тренируется индивидуально.

Отмечается, что причина отдельной от команды работы – полученная в расположении сборной Марокко травма. Судя по всему, индивидуальная работа Мазрауи не связана со вчерашней беседой с руководством «Баварии».

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

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5 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Да ладно...
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Роста BOB
Mia San Mia Мазрауи
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ARIGAMI ARIGAMI
Карма
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Dizzod
мозг травмировал в сборной
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Ansu Fati
Точно из-за травмы?))
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