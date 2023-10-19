Глава МВД Баварии о призыве депортировать Мазрауи за поддержку Палестины: «Ее осуществляют только при серьезном преступлении. «Бавария» должна сама решить вопрос»
Министр внутренних дел Баварии высказался о постах Нуссаира Мазрауи о Палестине.
Защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После этого депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал исключить Мазрауи из состава мюнхенского клуба и депортировать его из Германии.
«Как правило, депортация может быть осуществлена только при наличии права на проживание и в случае совершения серьезных преступлений. Вот почему «Бавария» должна сама решить этот вопрос.
Игроки «Баварии», которых я в остальном очень ценю, не могут транслировать такой посыл», – сказал Йоахим Херманн.
Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»
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