Глава МВД Баварии о призыве депортировать Мазрауи за поддержку Палестины: «Ее осуществляют только при серьезном преступлении. «Бавария» должна сама решить вопрос»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Марокко по футболу Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

Министр внутренних дел Баварии высказался о постах Нуссаира Мазрауи о Палестине.

Защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После этого депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал исключить Мазрауи из состава мюнхенского клуба и депортировать его из Германии.

«Как правило, депортация может быть осуществлена только при наличии права на проживание и в случае совершения серьезных преступлений. Вот почему «Бавария» должна сама решить этот вопрос.

Игроки «Баварии», которых я в остальном очень ценю, не могут транслировать такой посыл», – сказал Йоахим Херманн.

Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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38 комментариев

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Ceasus
Ответ Пробивной вратарь
всех мусульман депортировать из ЕС в окопы.
Всех сторонников Израиля в этом конфликте тоже?
+13
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Ibra Meji
Вот она демократия.
+12
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Wiley Fox
Я бы посоветовал министру внутренних дел Баварии изучить приход Гитлера к власти в Германии и что этому способствовало

Почему после Первой мировой в Германии случился упадок промышленности, а народ деньги мешками таскал, как в России после революции. Совпадение?

И кто в итоге скупил по дешёвке предприятия, думаю, не надо говорить
+12
-5
+7
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Кокич
Недвусмысленно порекомендовал "Баварии" разорвать с ним контракт.
+9
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kepafootm@mail.ru
Вот вся свобода слова в Европе
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+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ votbelnas
Информация для размышления: Хамас запустил более 7000 ракет за эти дни. несколько ракет попали в больницы. И Хамас не предупреждает, не говорит в какие районы могут переместиться мирные жители для безопасности (в отличие от Израиля) А ещё ракеты Хамас имеют крайне низкую точность и каждая из них потенциально угрожают исключительно мирному населению. Они не могут быть нацелены на военные объекты даже теоретически. Именно это называется военное преступление. Проверяйте факты , пожалуйста. И надеюсь что жертв среди мирных жителей будет как можно меньше с обеих сторон.
Конечно, нежно предупреждают и вежливо просят уйти 2 млн человек за 24 часа. А потом утюжат погранпереходы. Ах, ну как же неполживо и демократично, так и замироточить недолго😇
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Ibra Meji
А, что он сказал, что-то в поддержку ХАМАС?
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brace
Ответ Ibra Meji
А, что он сказал, что-то в поддержку ХАМАС?
Наверное просто подумал, если бы сказал, то уже в концлагере, на виселицу его бы провожали, без последнего обеда.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ David Aprasidze
Да и вояк хватило только на наскок против мирняка. Дальше снова попрятались за населением.
Поэтому надо срочно аккуратно отодвинуть этот мирняк авиабомбами😇
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Илья
немцы всю дорогу фашисты, меняется только направление.
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Ibra Meji
А мирных палестинцев убивали и до мерзких действий ХАМАС.
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УльтраПравый
Ответ Б81
Повесточка,в душе он их ненавидит
Точно)
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Waldemar Welschinski
всех под одну гребёнку-куда проще....
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Пробивной вратарь
Ответ Ceasus
Всех сторонников Израиля в этом конфликте тоже?
одного Каца хватит и его 20-30 млн сторонников.
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Анатолий Magicbrain
Уф, а я уже думал что за взгляды можно делать все что хочешь- у Бензема отберут золотой мяч и лишат гражданства, а Мазрауи депортируют, а перед этим обреют налысо. Оказывается еще не все потеряно!)
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Дави На кнопы
Пошла жара...
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Б81
Ответ УльтраПравый
Депутат бундестага и за евреев? Удивительные времена, нынче, конечно)))
Повесточка,в душе он их ненавидит
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Cyle Rayner
Ответ sanchos
после войны, немцы осознали масштаб произошедшего во время войны. многие миллионы людей погибших,но только к евреям,как народу-уничтожить
ничего они не осознали, просто заставили
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Sarazino Genovese
Ответ Пробивной вратарь
одного Каца хватит и его 20-30 млн сторонников.
кац предлагает сдаться.
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svaz
Ответ kazus
Ты сейчас оправдаешь гитлера и его отношения к евреем, повторяя его фашисткие нарративы?
Оправдать его никто не сможет, но всегда надо смотреть с двух сторон на монету, а не однобоко, надо понимать, что ничего не делается просто так и не просто аг проснулся и начал репрессировать евреев
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kazus
Ответ svaz
Оправдать его никто не сможет, но всегда надо смотреть с двух сторон на монету, а не однобоко, надо понимать, что ничего не делается просто так и не просто аг проснулся и начал репрессировать евреев
Значит то что делал гитлер не всё так однозначно?
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Артур Кузьминский
Ответ Ibra Meji
Вот она демократия.
что не так с демократией ? Кто-то сел в тюрьму? Или мнение может быть у футболиста , а у депутата или министра не может быть?
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Роста BOB
Надеюсь Мазрауи будет готов к матчу с Манцем
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