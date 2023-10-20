«Бавария» выступила с заявлением о ситуации вокруг Нуссаира Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«На этой неделе мюнхенская «Бавария» провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

«Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

«Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», – сказано в заявлении клуба.

«Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну, и никогда не хотел вызвать чье-либо раздражение своими постами. «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль», – сказал президент «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

«Более того, я осуждаю терроризм и любые террористические организации», – заявил игрок.

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