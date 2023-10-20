«Бавария» не отстранила Мазрауи за поддержку Палестины: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию»

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Политика соцсети Нуссаир Мазрауи Ян-Кристиан Дрезен Футбол

«Бавария» выступила с заявлением о ситуации вокруг Нуссаира Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«На этой неделе мюнхенская «Бавария» провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

«Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

«Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», – сказано в заявлении клуба.

«Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну, и никогда не хотел вызвать чье-либо раздражение своими постами. «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль», – сказал президент «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

«Более того, я осуждаю терроризм и любые террористические организации», – заявил игрок.

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25 комментариев

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Мадина Уйгурова
> «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль

но не поддерживает Палестину и не против собственно гибели детей по ту сторону. Но антисемиты и поддерживающие терроризм - вы.

ага, понятно. То есть европа и США в своих обращениях выражают поддержку ОДНОЙ стороне, Израилю и это хорошо.
А вот если кто-то выражает поддержку ОДНОЙ стороне, но не "СТОРОНЕ СВЕТА", то тот сразу за терроризм.

Молодцы, что не отстранили игрока, но всё это - удивительное лицемерие.
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Верховный Лорд
Ответ cheros
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Там не слова не было про Хамас, только про Палестину. Стрелочка не сработала, увы
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Денис Курбатов
Рад адекватности Баварии
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Михо
Это называется компромисс. Здравое решение не применять санкций, но в целом в заявлении хотелось бы видеть осуждение любого насилия, а не только со стороны Палестины
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LaffyTaffy
«Получил травму»
«Бавария поговорила с Мазрауи»

Походу там ему иголки под ногти загоняли
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NartApsua
Ответ cheros
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Мирные палестинцы не один год находятся в заложниках у террористов Хамаса. Что делают западные эльфы, чтобы им помочь? Убивают этих самых заложников.
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Гамаль Хайдаров
ура, можно закрыть тему хотя бы по ветке с Баварией и Мазрауи, теперь осталось выяснить как там дела у Бензема
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belikovda.90
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Мне на Радио Свобода и Эхе рассказывали, что там свобода слова. Вот брехуну
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Eden Hazard
Ответ Jean Miklau
Потому что никакой гибели детей по ту сторону нет. В отличие от задокументированных 1400 БЕЗОРУЖНЫХ евреев, включая младенцев, перебитых на фестивале и в кибуцах. Все уже забыли о том как Минздрав Палестины бодро рапортовал о том, как проклятые евреи разбомбили больницу в Аль-Ахли и убил 800 человек. Потом выяснилось, что больница цела, ракета не израильская и такого количества погибших даже в помине нет .Но мы продолжим верить ХАМАС конечно
Как это больница цела? Вообще то Израиль с самого начала заявил, что больница разрушена, но это не они, показав фото, где нет воронки. Типа будь это мы, воронка была бы. На что в ответ им показали район Газы опустошенный бомбами, домов нет в центре, и воронок тоже. Просто бомбы взрываются на высоте, здания ухреначиваются, но воронок не бывает.А теперь они ещё круче переобулись? Что больница цела? А потом окажется что ее вообще не было, да?) Собирались типа построить и недострой выдают за разрушения, бедный Израиль лишь бы обвинить?)
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Lindeman
Ответ Мадина Уйгурова
> «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль но не поддерживает Палестину и не против собственно гибели детей по ту сторону. Но антисемиты и поддерживающие терроризм - вы. ага, понятно. То есть европа и США в своих обращениях выражают поддержку ОДНОЙ стороне, Израилю и это хорошо. А вот если кто-то выражает поддержку ОДНОЙ стороне, но не "СТОРОНЕ СВЕТА", то тот сразу за терроризм. Молодцы, что не отстранили игрока, но всё это - удивительное лицемерие.
Если кто то поддерживает Израиль, то это не значит, что поддерживает убийство детей по ту сторону, точно так же и наоборот. Можно поддерживать Палестину, что собственно Европа и США деньгами делают, но никак хамас
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SpilightTwarkle
Ответ LaffyTaffy
«Получил травму» «Бавария поговорила с Мазрауи» Походу там ему иголки под ногти загоняли
Травму он получил в сборной
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Мадина Уйгурова
Ответ cheros
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Газу обстреливают уже давно и ДО захвата ХАМАС ом заложников так что это чушь
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seppblatter@mail.ru
Ответ Мадина Уйгурова
> «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль но не поддерживает Палестину и не против собственно гибели детей по ту сторону. Но антисемиты и поддерживающие терроризм - вы. ага, понятно. То есть европа и США в своих обращениях выражают поддержку ОДНОЙ стороне, Израилю и это хорошо. А вот если кто-то выражает поддержку ОДНОЙ стороне, но не "СТОРОНЕ СВЕТА", то тот сразу за терроризм. Молодцы, что не отстранили игрока, но всё это - удивительное лицемерие.
Говорят, Минздрав Палестины до сих пор не может закончить подсчет в разрушенной до основания больнице
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seppblatter@mail.ru
Ответ Мадина Уйгурова
> «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль но не поддерживает Палестину и не против собственно гибели детей по ту сторону. Но антисемиты и поддерживающие терроризм - вы. ага, понятно. То есть европа и США в своих обращениях выражают поддержку ОДНОЙ стороне, Израилю и это хорошо. А вот если кто-то выражает поддержку ОДНОЙ стороне, но не "СТОРОНЕ СВЕТА", то тот сразу за терроризм. Молодцы, что не отстранили игрока, но всё это - удивительное лицемерие.
А в чем проблема?)) арабский мир поддерживает Палестину и осуждает убийство палестинцев. При этом поддерживает убийство евреев. А Европе так же нельзя? В чем лицемерие то?)) ты значение слова для начала изучи)
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mrkmbai
Ответ Константин Эсперов
Лучше бы пожертвовал деньги на гум помощь , а не писал посты . Меньше шума больше дела .
Возможно и направил, но не объявил публично
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Zeitgeist Zeppelin
Хвала Аллаху, как говорится. Впрочем, тут и не надо было начинать все эти обсуждения. Человек высказал свое мнение - никаких проблем.
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Иван Коваленко
интересно что бы было с условным Бариновым, выскажись он против СВО...
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Josep
"Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию" - там уже треть населения мусульмане, турки, арабы, пакистанцы, афганцы и они то уж точно никого спрашивать не будут, а просто начнут творить беспредел.
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Мистер Громов
Я тут вычитал, что та христианская церковь в Газе, которую обстреляли и разрушили (поза-?)вчера была 1190 года постройки.
Всё смогла пережить, кроме израильской правящей партии.
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Ibra Meji
Бавария поддерживает Израиль и евреев, и все в Германии должны только так. Вот она какая демократия...
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SpilightTwarkle
Когда появилась новость о том, что Нуссаир тренировался отдельно, многие пользователи спортса поспешили написать свои язвительные комментарии в духе "ха-ха посмотрите на их свободу слова, сейчас его выгонят из команды за пост, а то и вообще из страны департируют", хотя до этого была новость о травме Нуссаира в сборной и достаточно было сложить одно к одному.
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