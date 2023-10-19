Мазрауи не тренировался с «Баварией» сегодня. Вчера клуб беседовал с ним из-за публичной поддержки Палестины

Теги Бавария бундеслига Германия Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

Нуссаир Мазрауи не тренировался с «Баварией» сегодня.

Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Пока неизвестно, почему отсутствовал Мазрауи. Вчера футболист провел встречу с руководством «Баварии», на которой стороны обменялись позициями по поводу последних событий.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

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55 комментариев

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Артём Назмутдинов
"свобода"
+37
-16
+21
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Den Den
Жаль, если уйдет. Очень крутой игрок
+25
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Leon Petov
Ответ Артём Назмутдинов
"свобода"
Ну мусульманам на европейских площадях никто не запрещает собираться, не сажает за пустой плакат
+31
-16
+15
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Никита Алексеев
Грустно, что из-за высказываний тебя просто могут помножить на ноль(
+19
-9
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Raya
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А почему "Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины"? А не собраться всем арабским миром, и помочь? Россия принимает беженцев с Донбасса. Польша и Европа принимают беженцев с Украины, да и сам Израиль принял всех евреев, которых выгоняли из арабских стран. Как дело доходит до "палестинских беженцев", все арабы поднимают дикий крик, и просят бога о помощи, но сами демонстративно закрывают границы, как например Египет. Вот разница, межу цивилизованым подходом, и диким.
Если люди из Газы эвакуируются, то Палестины просто не станет. Израиль этого и добивается, расчистить для себя эту землю, уничтожив как можно больше палестинцев
+11
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StHappyOne
Ответ Born is the King
Его отстраняют потому что поддержал Палестину, а не Израиль? В его высказываниях ни агрессии,ни оскорбление как у Авата или еврейских общин,но его затыкают и заставляют молчать
Ты серьезно? Он не пожелал мира мирным жителям. Он пожелал ПОБЕДЫ БРАТЬЯМ. То есть открыто поддержал террористов. Что еще надо было сделать? Пожалеть его?
+13
-7
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Владимир Туаев
Ответ Никита Алексеев
Грустно, что из-за высказываний тебя просто могут помножить на ноль(
Как футболиста, но ни как человека! Каждый имеет право высказать своё мнение!
+10
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Ихарь Окенфэйлов
А почему "Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины"? А не собраться всем арабским миром, и помочь? Россия принимает беженцев с Донбасса. Польша и Европа принимают беженцев с Украины, да и сам Израиль принял всех евреев, которых выгоняли из арабских стран. Как дело доходит до "палестинских беженцев", все арабы поднимают дикий крик, и просят бога о помощи, но сами демонстративно закрывают границы, как например Египет. Вот разница, межу цивилизованым подходом, и диким.
+10
-4
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StHappyOne
Ответ Артём Назмутдинов
"свобода"
Все правильно. Никакой свободы врагам свободы
+11
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Kemal Gul
Ответ Born is the King
Его отстраняют потому что поддержал Палестину, а не Израиль? В его высказываниях ни агрессии,ни оскорбление как у Авата или еврейских общин,но его затыкают и заставляют молчать
В смысле нет агрессии в высказывании? Он буквально победы палестинским братьям пожелал. Или, думаешь, он о партии в шашки говорил?
+7
-4
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Футбол_это_жизнь
Ответ Никита Алексеев
Грустно, что из-за высказываний тебя просто могут помножить на ноль(
Хорошо, еще не написал «вобла»
+4
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marsover
Ответ Leon Petov
Ну мусульманам на европейских площадях никто не запрещает собираться, не сажает за пустой плакат
Просто волчий билет и отмена в случае рецедива.
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pashko
Нормально так товарищ играет сущностями, сначала желает победы Хамасу (именно Хамас воюет, не народ Палестины), а теперь дает заднюю что вообще против терроризма (т.е. против идеологии тех, кому только что пожелал победы).
+5
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Born is the King
Ответ StHappyOne
Ты серьезно? Он не пожелал мира мирным жителям. Он пожелал ПОБЕДЫ БРАТЬЯМ. То есть открыто поддержал террористов. Что еще надо было сделать? Пожалеть его?
"угнетённым братьям из Палестины"

Как он должен был их назвать? Угнетённые отцы? Угнетённые дяди? Что он должен был сказать? Чтобы Израиль истребил всех?
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Bayern2004
Надеюсь принимать пищу вместе с остальными игроками Баварии Мазрауи не запретят.
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NickFourteen
Очень жаль, надеюсь всё разрешится и ограничатся наказанием в виде пропуска пары матчей и деньгами (как было с Мане). Один Лаймер и еще не готовый Геррейру на правом фланге вряд ли смогут на постоянной основе выходить.
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Дренажная вода 4
Ответ marsover
Какой еще цивилизованный подход? Есть политическая коньюнктура и обстоятельства. Вот они так сложились, что Европа вынуждена была принять весь этот сброд из Ближнего Востока и Африки, а не потому что они все из себя просвященные.. Какое вменяемое государство, глядя на те проблемы которые принесли Европе беженцы согласится открыть у себя границы. Ждут не дождутся цивилизлванные европейцы у себя еще несколько волн мигрантов, ага. Европа, сама поставила себя в такие условия и теперь не знают, что с этим делать. Спросите уграждан Европы анонимно: давайте возьмем и отправим всех беженцев в арабские/мусульманские страны, уверен эти цивилизованные граждане вам практически единодушно заявят- пусть валят и давайте закроем границы на будущее.
А что значит вынуждена была принять? В чем нужна бесконтрольно пускать толпы непонятных мигрантов?
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RSM-1930
ну Бавария совсем поехала на своей поддержке лгбт
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Алексей Ненахов
Ответ Leon Petov
Ну мусульманам на европейских площадях никто не запрещает собираться, не сажает за пустой плакат
А где запрещают ?
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Bayern2004
Ответ NickFourteen
Очень жаль, надеюсь всё разрешится и ограничатся наказанием в виде пропуска пары матчей и деньгами (как было с Мане). Один Лаймер и еще не готовый Геррейру на правом фланге вряд ли смогут на постоянной основе выходить.
А за что собственно говоря наказывать?
+1
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Zenith forever
100% сидит сейчас в гестапо
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Born is the King
Его отстраняют потому что поддержал Палестину, а не Израиль? В его высказываниях ни агрессии,ни оскорбление как у Авата или еврейских общин,но его затыкают и заставляют молчать
+8
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Станислав Л
Европа - цветущий сад (с)
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marsover
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Вот именно поэтому, я и написал. Что 2 миллиона дикарей, которые кроме как копать тоннели и бегать с калашами ничего не умеют, никому не нужны. А нормальные люди, как в приведенных мной примерах, нужны. Ты всё правильно понял, только видимо не до конца. Уж правительство Египта, и других арабских стран, как никто лучше знает какой это "мирное население"
И опять же, даже если следовать вашим утверждениям, то вы сами себе противоречите: нормальных людей принять можно, и даже нужно, это цивилизованный подход. 2 млн дикарей никому не нужны и это вроде как рационально. Но если вдруг это Египет не хочет принять у себя 2 млн этих дикарей, то это уже, без сомнения, дикий подход.
Или может все таки, то что Египет не хочет у себя принимать «дикарей с калашами» и есть обычный, рациональный подход, а никакое не варварство? Я вот запутался в ваших мыслях.
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Хамзат Богатырев
Ответ StHappyOne
Ты серьезно? Он не пожелал мира мирным жителям. Он пожелал ПОБЕДЫ БРАТЬЯМ. То есть открыто поддержал террористов. Что еще надо было сделать? Пожалеть его?
Я признаю что Хамас не ангелы а то что творится израиль? это законно они бомбят школы больницы мало того что они больницу разбомбили так они ещё когда спасатели пришли в эту больницу повторно бомбили ну да конечно они это будут отрицать ну кто это сделал если не они? если скажут хамас то у них нет таких бомб. это сделали авиа бомбами у хамаса не то что авиабомбы у них авиации и пво нету. ЭТО ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ДОЯ ВАС ВСЕГДА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ МУСУЛЬМАН ВАРВАРАМИ ЭТО ВСЕ ВАШИ СМИ. ДАЖЕ НАШЕ ПРИВЕТСТВИЕ АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ- ЭТО ОЗНАЧАЕТ МИР ВАМ. БОЛЬШЕ СЛУШАЙТЕ СМИ И МЕНЬШЕ НАС ТОГДА У НИХ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
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