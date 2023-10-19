Мазрауи не тренировался с «Баварией» сегодня. Вчера клуб беседовал с ним из-за публичной поддержки Палестины
Нуссаир Мазрауи не тренировался с «Баварией» сегодня.
Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
Пока неизвестно, почему отсутствовал Мазрауи. Вчера футболист провел встречу с руководством «Баварии», на которой стороны обменялись позициями по поводу последних событий.
Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.
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Как он должен был их назвать? Угнетённые отцы? Угнетённые дяди? Что он должен был сказать? Чтобы Израиль истребил всех?
Или может все таки, то что Египет не хочет у себя принимать «дикарей с калашами» и есть обычный, рациональный подход, а никакое не варварство? Я вот запутался в ваших мыслях.