Мазрауи провел встречу с руководством «Баварии». Игрок поддержал Палестину, клуб обещал побеседовать с ним

Теги Бавария бундеслига Германия Нуссаир Мазрауи Футбол

Нуссаир Мазрауи провел встречу с руководством «Баварии».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, они четко и ясно обменялись своими позициями. Результаты встречи пока неизвестны.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

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9 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ igls54
Непонятно, что мешает этому персонажу отправиться на границу с Израилем - отстаивать свою гражданскую позицию
То в окопы отправляли, то на границу с Израилем теперь. Зато когда публичные люди поддерживают другую сторону, то респект и уважуха.
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Пикачу82
Ответ igls54
Непонятно, что мешает этому персонажу отправиться на границу с Израилем - отстаивать свою гражданскую позицию
Просто поддержать уже нельзя? Надо обязательно на передовую с автоматом? Он свою гражданскую позицию озвучил, думал что в свободной и демократичной стране находится но ощибся, демократия там только в одну сторону работает и мнение должно быть либо правильным либо никаким!
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Peter Parker
Ответ igls54
Непонятно, что мешает этому персонажу отправиться на границу с Израилем - отстаивать свою гражданскую позицию
Отправлятель, ты сам-то с такими инициативами откуда пишешь?
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Ностальгическое Дерьмо
Реал искал правого, а потом ещё и Дэвиса налево
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Bayern2004
Нуссаир,не сдавай.Бабки важны конечно,но правда важнее.
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ta-tosha
Вылетит он с Германии 99%, иначе посадят. Да и не велика потеря для Баварии, игрок ротации, не более того. Пусть продадут его к Рональду на волне хайпа, саудиты не поскупятся
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zzzeeerrrooo
Ответ Пикачу82
Просто поддержать уже нельзя? Надо обязательно на передовую с автоматом? Он свою гражданскую позицию озвучил, думал что в свободной и демократичной стране находится но ощибся, демократия там только в одну сторону работает и мнение должно быть либо правильным либо никаким!
За своё мнению он и будет отвечать
Теперь будет по судам бегать
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