Мазрауи провел встречу с руководством «Баварии». Игрок поддержал Палестину, клуб обещал побеседовать с ним

Нуссаир Мазрауи провел встречу с руководством «Баварии».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, они четко и ясно обменялись своими позициями. Результаты встречи пока неизвестны.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

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