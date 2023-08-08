Малком, Дзюба, Соболев, Акинфеев, Джикия, Клаудиньо, Сперцян, Чалов, Промес, Тюкавин – в списке 33 лучших игроков РПЛ-2022/23 от РФС

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого розыгрыша чемпионата России.

РФС, подводя итоги сезона Мир РПЛ-2022/23, опубликовал список 33 лучших футболистов лиги в минувшем сезоне – по 3 игрока на каждую позицию.

Вратарь: 1. (ЦСКА). 2. («Локомотив»). 3. (« »).

Правый защитник: 1. («Зенит»). 2. (ЦСКА). 3. («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. (ЦСКА).

Левый центральный защитник: 1. («Спартак»). 2. («Ростов»). 3. (ЦСКА).

Левый защитник: 1. («Зенит»). Мирослав Богосовац (« »). Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). 3. Артем Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

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