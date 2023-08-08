Малком, Дзюба, Соболев, Акинфеев, Джикия, Клаудиньо, Сперцян, Чалов, Промес, Тюкавин – в списке 33 лучших игроков РПЛ-2022/23 от РФС
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого розыгрыша чемпионата России.
РФС, подводя итоги сезона Мир РПЛ-2022/23, опубликовал список 33 лучших футболистов лиги в минувшем сезоне – по 3 игрока на каждую позицию.
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).
Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).
Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА).
Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Мойзес Барбоза (ЦСКА).
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосовац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»).
Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).
Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Данил Глебов («Ростов»).
Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).
Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).
Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). 3. Артем Дзюба («Локомотив»).
Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).
«Зенит» – лучшая команда сезона-2022/23 по версии РФС, Семак – лучший тренер
Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
2. Промес был лучше Клаудиньо. Клаудиньо провел сезон хуже прошлого самого себя и в целом не ровно.
3. Карпукас заслужил не меньше Кузяева или Литвинова.
4. Дзюба провел хороших матчей штук 5-6, из 10 или 11 сыгранных в целом. Так что здесь лишний.
5. Мостовой и Тюкавин тоже много сидели на лавке. Не понятно откуда тут взялись.
Я вообще считаю, что весной лучший игрок чемпионата был.
Сергеев полсезона лавка, да и забил не особо много.
хотя Тюкавин тоже пассажир