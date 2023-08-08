Малком, Дзюба, Соболев, Акинфеев, Джикия, Клаудиньо, Сперцян, Чалов, Промес, Тюкавин – в списке 33 лучших игроков РПЛ-2022/23 от РФС

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РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого розыгрыша чемпионата России.

РФС, подводя итоги сезона Мир РПЛ-2022/23, опубликовал список 33 лучших футболистов лиги в минувшем сезоне – по 3 игрока на каждую позицию.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья ПомазунУрал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»). 

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА).

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Мойзес Барбоза (ЦСКА). 

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосовац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»). 

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»). 

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»). 

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). 3. Артем Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

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48 комментариев

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А что так долго? Уже новый сезон стартовал давно, а они до сих пор итоги прошлого подводят? Что мешало недели 2-3 назад это сделать?
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1. Джикия сыграл хуже Мойзеса и Осипенко.
2. Промес был лучше Клаудиньо. Клаудиньо провел сезон хуже прошлого самого себя и в целом не ровно.
3. Карпукас заслужил не меньше Кузяева или Литвинова.
4. Дзюба провел хороших матчей штук 5-6, из 10 или 11 сыгранных в целом. Так что здесь лишний.
5. Мостовой и Тюкавин тоже много сидели на лавке. Не понятно откуда тут взялись.
+17
-6
+11
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Ответ Margor
Обляков спорно.
Обляков - выдал фееричную весну.
Я вообще считаю, что весной лучший игрок чемпионата был.
+11
-1
+10
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Ответ Roman
Где лучший опорник лиги Карпукас? Где Лукас Вера?
Все-таки лучший опорник - Барриос. Но Карпукас - согласен, заслужил не меньше Кузяева и Литвинова.
+11
-3
+8
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Карпукаса не хватает
+13
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Неужели в 33 лучших никто из Оренбурга не заслужил попасть
+8
-1
+7
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Где лучший опорник лиги Карпукас? Где Лукас Вера?
+12
-6
+6
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Ответ Mr.Bean
Неужели в 33 лучших никто из Оренбурга не заслужил попасть
Вместо Мостового уж точно заслужил. Мостовой баночник. Как он вообще в этот список попал.
+8
-3
+5
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Ответ Mr.Bean
Неужели в 33 лучших никто из Оренбурга не заслужил попасть
Вера точно заслужил. Ещё Эктов и Флорентин должны были рассматриваться
+7
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+5
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Как же Джикия распиарен.
+5
-1
+4
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явная ошибка - как может быть такое, что клаудиньо на первом месте, а Промес на втором?? Бред какой-то...
+8
-4
+4
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Ответ Vatikan
А что так долго? Уже новый сезон стартовал давно, а они до сих пор итоги прошлого подводят? Что мешало недели 2-3 назад это сделать?
Это ещё рано... Я думал они определятся в конце года:)
+3
0
+3
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Ответ Честный контроль
Джикия и Дельфин? Серьезно? Видимо правильно Уткин про комментаторов-"специалистов" с Матч тв написал. Никчемные недопрофессионалы.
Гайич и Роша серьезно?
+3
0
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Что в списке делает турок Дзюба?
+3
-1
+2
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Ответ Caniball
1. Джикия сыграл хуже Мойзеса и Осипенко. 2. Промес был лучше Клаудиньо. Клаудиньо провел сезон хуже прошлого самого себя и в целом не ровно. 3. Карпукас заслужил не меньше Кузяева или Литвинова. 4. Дзюба провел хороших матчей штук 5-6, из 10 или 11 сыгранных в целом. Так что здесь лишний. 5. Мостовой и Тюкавин тоже много сидели на лавке. Не понятно откуда тут взялись.
6. Дивеев пропустил пол года, что он делает в списке - вообще непонятно
+2
0
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что то рановато итоги подвели, нужно было к году хоть 2025 это сделать...
+1
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Ответ An Kr
цифры посмотри, у Карпукаса отборов в 2 раза больше всех.
Так то Денисов по отборам второй в лиге после Карпукаса.,но вместо них какой то Гайич
+1
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Дзюба 😂
+2
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Ответ Константин Титов
явная ошибка - как может быть такое, что клаудиньо на первом месте, а Промес на втором?? Бред какой-то...
100%
+2
-1
+1
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Дивеев слишком много пропускал, странно его присутствие в списке, да и когда играл - много было ошибок. Еще удивило отсутствие Сергеева, в числе лучших 6 нападающих. Играл очень полезно.
+1
0
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Схема 4-4-2 уже не очень актуальна. Поромес и Малком туда уже не вписываются нормально. Пора делать 4-3-3, т.к. у большинства есть вингеры
+1
0
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Ответ Caniball
Обляков - выдал фееричную весну. Я вообще считаю, что весной лучший игрок чемпионата был.
Малком
0
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Ответ Caniball
Все-таки лучший опорник - Барриос. Но Карпукас - согласен, заслужил не меньше Кузяева и Литвинова.
цифры посмотри, у Карпукаса отборов в 2 раза больше всех.
+3
-3
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Ответ Ярик Крутой
Дзюба 😂
8+5, за пол сезона, поссешище
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Ответ Алекс_80
Дивеев слишком много пропускал, странно его присутствие в списке, да и когда играл - много было ошибок. Еще удивило отсутствие Сергеева, в числе лучших 6 нападающих. Играл очень полезно.
Дивеев, пока ногу не сломал, был просто лучшим, по весне - привозила. в целом, я бы тоже не включал.
Сергеев полсезона лавка, да и забил не особо много.
хотя Тюкавин тоже пассажир
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