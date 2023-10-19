«Дортмунд» готов арендовать Санчо при условии, что «МЮ» будет платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю

Дортмундская «Боруссия» готова арендовать Джейдона Санчо.

По данным ESPN, немецкий клуб, за который Санчо уже выступал, готов арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты. Санчо, напомним, зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения в январе.

Напомним, в начале сентября между и главным тренером « » Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию