«Дортмунд» готов арендовать Санчо при условии, что «МЮ» будет платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю
Дортмундская «Боруссия» готова арендовать Джейдона Санчо.
По данным ESPN, немецкий клуб, за который Санчо уже выступал, готов арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты. Санчо, напомним, зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.
«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения в январе.
Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
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Интересно на сколько согласится Манчестер
Даже если Боруссия будет платить ему 50%, это 2,5 млн за полгода, что кажется тумач для Боруссии
А игрок с уже запятнанной репутацией, так что риски есть
Смысла платить 300к в неделю не играющему футболисту нет.
А вообще конечно получится странная ситуация, Дортмунд будет косвенно субсидироваться Манчестером.