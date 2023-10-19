«Дортмунд» готов арендовать Санчо при условии, что «МЮ» будет платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Дортмундская «Боруссия» готова арендовать Джейдона Санчо.

По данным ESPN, немецкий клуб, за который Санчо уже выступал, готов арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты. Санчо, напомним, зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения в январе.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-oh!
Ответ Korney
отличный вариант для всех
Особенно для МЮ, в недавнем прошлом отвалившем за него кучу бабла: минус игрок, минус деньги на ЗП

ОТВЕТИТЬ
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dottore
Надеюсь Дортмунд сможет арендовать Санчо. Все должны быть в плюсе от такого варианта
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Толстюк
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Кто это все?) Если Санчо и до него был куском фекалии
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
у тебя всё в порядке?
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Ответ Yenchik
Часть зарплаты… Интересно на сколько согласится Манчестер Даже если Боруссия будет платить ему 50%, это 2,5 млн за полгода, что кажется тумач для Боруссии А игрок с уже запятнанной репутацией, так что риски есть
не 2,5 ляма, а 4. В году чуть больше 50 недель, 300 на 50 плюс =15-16, за полгода 8, 50% от 8 - 4
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yenchik
Часть зарплаты…
Интересно на сколько согласится Манчестер
Даже если Боруссия будет платить ему 50%, это 2,5 млн за полгода, что кажется тумач для Боруссии
А игрок с уже запятнанной репутацией, так что риски есть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чупакабра из Мачу-Пикчу
У руля Дортмунда случайно не евреи сидят?) А то нагрев гоев знатный прямо-таки.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Alferov
Просто есть такой тип игроков, к кому нужен индивидуальный подход, Санчо похоже вероятно один из таких, игрок не плохой, но чтобы давал результат и рвал, нужно сюсюкаться, тен хаг не хочет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BratGoranflo
Ответ Korney
отличный вариант для всех
Для МЮ - так просто бомба!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Алексей Куршин
Это хорошая проверка Санчо, если он заиграет в Боруссии, значит МЮ сможет дать ему шанс, и подумать, может проблема в самом клубе, (так как в последнее время у них мало кто выстреливает) если не заиграет, пора на списание в лигу пониже
Главное выгнать лысого, а там всё уладиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
Ответ Dottore
Надеюсь Дортмунд сможет арендовать Санчо. Все должны быть в плюсе от такого варианта
я бы арендовал его с правом выкупа за 30, через три года можно будет в МЮ продать за 100+
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
А с чего бы им выкупать его с потрохами или платить всю зп? МЮ и так куколды, а уж такое донышко с подмоченной репутацией покупать даже за полтос ни один вменяемый клуб не станет, сам то в это веришь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KING_OF_RUSSIA
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
Тебе сколько лет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
Там ни слово не было про Роналду, видимо вы такой его фанат,что вам он теперь везде мерещится))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veno m
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
по моему он вчера не принимал лекарство
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temp LC
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
как давно с палаты сбежал?
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy 72
Ответ Yenchik
Часть зарплаты… Интересно на сколько согласится Манчестер Даже если Боруссия будет платить ему 50%, это 2,5 млн за полгода, что кажется тумач для Боруссии А игрок с уже запятнанной репутацией, так что риски есть
Типичный вариант - 60% платит Дортмунд, 40% МЮ, бонусы за срок аренды на Боруссии полностью. Такие условия уже неоднократно прописывались, скорее всего и тут будет также. Основной торг будет по условиям выкупа контракта скорее всего, там могут быть прописаны разные достижения игрока и процент с перепродажи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Куршин
Это хорошая проверка Санчо, если он заиграет в Боруссии, значит МЮ сможет дать ему шанс, и подумать, может проблема в самом клубе, (так как в последнее время у них мало кто выстреливает) если не заиграет, пора на списание в лигу пониже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Аренда разумное решение, всё будет зависеть от того какой процент зарплаты игрока МЮ согласится покрывать.
Смысла платить 300к в неделю не играющему футболисту нет.
А вообще конечно получится странная ситуация, Дортмунд будет косвенно субсидироваться Манчестером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Вот это менеджмент в БД. Раз заработали, сейчас ещё раз хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Alferov
Охренеть... И это только в неделю. Не в год и не в месяц. Просто сидеть с обидкой и ничего не делать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
Они готовы с ним сюсюкаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovi174
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий