Надаль в эфире ТВ «Реала»: «Мадрид» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»

Рафаэль Надаль положительно высказался в адрес Килиана Мбаппе.

Французский футболист стал игроком мадридского клуба в 2024 году.

В прошлом сезоне он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги , в нынешнем – 9 мячей в 8 играх.

«Когда Килиан перешел в «Реал», мы понимали, кого получаем. Килиан был подписан, полагая, что он лучший в мире.

И он отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире. Килиан будет бороться за то, что считаться лучшим, и он добьется этого, имея за плечами отличную команду.

Я особенно рад, что он добивается успеха», – сказал бывший теннисист и болельщики «Реала » Рафаэль Надаль.