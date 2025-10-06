Надаль в эфире ТВ «Реала»: «Мадрид» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»
Рафаэль Надаль положительно высказался в адрес Килиана Мбаппе.
Французский футболист стал игроком мадридского клуба в 2024 году.
В прошлом сезоне он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги, в нынешнем – 9 мячей в 8 играх.
«Когда Килиан перешел в «Реал», мы понимали, кого получаем. Килиан был подписан, полагая, что он лучший в мире.
И он отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире. Килиан будет бороться за то, что считаться лучшим, и он добьется этого, имея за плечами отличную команду.
Я особенно рад, что он добивается успеха», – сказал бывший теннисист и болельщики «Реала» Рафаэль Надаль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
