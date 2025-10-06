«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)

Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург».

Оренбуржцы ранее отправили Владимира Слишковича в отставку.

На позицию главного тренера претендуют три специалиста – Сергей Игнашевич , Александр Кержаков и Владимир Федотов .

По информации Sport24, руководству клуба больше всего импонирует вариант с Игнашевичем.

Генеральный директор клуба Кирилл Волженкин ранее уже работал с Игнашевичем в «Балтике» и положительно оценивает этот опыт совместной работы.