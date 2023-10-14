«Барселона» может арендовать Санчо летом, если вингер «МЮ» согласится на снижение зарплаты. Зимой трансфера не будет
«Барселона» рассматривает возможность подписания Джейдона Санчо в 2024 году.
По данным Diario Sport, представители вингера «Манчестер Юнайтед» связывались со многими европейскими клубами, предлагая его услуги. «Блауграна» в курсе ситуации, в которой англичанин оказался после конфликта с главным тренером, но не планирует в январе договариваться о его трансфере, если только не возникнет особых обстоятельств.
При этом каталонцы готовы подумать об аренде Санчо летом, если тот согласится на снижение зарплаты.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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