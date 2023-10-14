«Барселона» может арендовать Санчо летом, если вингер «МЮ» согласится на снижение зарплаты. Зимой трансфера не будет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Барселона» рассматривает возможность подписания Джейдона Санчо в 2024 году.

По данным Diario Sport, представители вингера «Манчестер Юнайтед» связывались со многими европейскими клубами, предлагая его услуги. «Блауграна» в курсе ситуации, в которой англичанин оказался после конфликта с главным тренером, но не планирует в январе договариваться о его трансфере, если только не возникнет особых обстоятельств.

При этом каталонцы готовы подумать об аренде Санчо летом, если тот согласится на снижение зарплаты.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Ебздрогыч
А еще лучше если будет сам себе платить
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MESSIya
Игры агента. В Испании уже писали, что его предлагали Барсе, а те отказались
+5
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munchen_fest
Ответ Любезный Коссутий
а сколько у Феликса зп была?
В Атлетико 12 млн в год. В Барсе у него сейчас 400 тысяч в год.
+5
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+4
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Любезный Коссутий
респект Барсе, хотят полностью взвалить на себя его зп 👍
+2
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El Fenomeno 9️⃣
В Барселоне открыли аэропорт для сбитых лётчиков?😆
+7
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Самур Велиев
так мю же грозился всю зп платить, лишь бы забрали. разве нет?
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Алмас Маженов
Барселона сейчас подбирает все, что плохо лежит
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jam.football
пожалуйста, не надо
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Эксперт Спортс
Ответ Любезный Коссутий
респект Барсе, хотят полностью взвалить на себя его зп 👍
Феликс живой пример.
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Любезный Коссутий
Ответ Эксперт Спортс
Феликс живой пример.
а сколько у Феликса зп была?
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Любезный Коссутий
Ответ munchen_fest
В Атлетико 12 млн в год. В Барсе у него сейчас 400 тысяч в год.
у Санчи 350 фунтов в месяц 😁 он не пойдет в Барсу
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