  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»
30

Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»

Юрий Семин подвел итоги матча ЦСКА и «Спартака» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Закономерный результат всегда есть и будет, так же как турнирная таблица. Кто на что наиграл, тот то и получил. «Спартак» проиграл первые 15 минут. ЦСКА заставил их проиграть. Армейцы обрушили на «Спартак» такой прессинг и темп, что они не были готовы.

Однако «Спартак» – молодцы. Они значительно улучшили свою игру во всех линиях. «Спартак» мог уйти от поражения, но в этот раз удача была на стороне ЦСКА. Хотя победа ЦСКА закономерная.

Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате на сегодняшний момент: по напряжению, по качеству игры, по исполнению отдельных игроков. В «Спартаке» понравился Жедсон, а в ЦСКА очень понравился Кисляк, как и в последних играх, а также восстановившийся после травмы Глебов», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Как вам дерби?12075 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЮрий Семин
logoМатвей Кисляк
logoЖедсон Фернандеш
logoКирилл Глебов
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк о 3:2 в дерби: «Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Они играли до конца»
10сегодня, 07:56
Абаскаль о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «На такие матчи нужно выходить с яростью и характером. Армейцы с первых минут поняли, как играть в дерби»
45сегодня, 06:35
Александр Мостовой: «Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. «Спартаку» надо отдать должное – при 0:3 почти перевернули игру»
20сегодня, 04:42
Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»
85сегодня, 02:24
Главные новости
«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)
1320 минут назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
21 минуту назадТесты и игры
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
1031 минуту назад
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
1138 минут назадВидео
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
3646 минут назад
Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
1858 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»
31сегодня, 11:05
Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»
31сегодня, 10:40
«Спартак» обсудит назначение Мовсесьяна в спортивный блок. Он может отвечать за российский рынок и «Спартак-2» («Чемпионат»)
23сегодня, 10:19
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Некрасов стал гендиректором «Спартака». Малышев остался в совете директоров
90сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Рафаэль Надаль: «Реал» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»
4 минуты назад
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
29 минут назад
Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»
424 минуты назад
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»
351 минуту назад
Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»
8сегодня, 11:17
«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
4сегодня, 10:57
Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»
3сегодня, 10:55
Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»
22сегодня, 10:43
Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»
11сегодня, 10:28
Родри отозван из состава Испании на октябрьские матчи после травмы в игре с «Брентфордом»
1сегодня, 10:19