Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»

Юрий Семин подвел итоги матча ЦСКА и «Спартака» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Закономерный результат всегда есть и будет, так же как турнирная таблица. Кто на что наиграл, тот то и получил. «Спартак » проиграл первые 15 минут. ЦСКА заставил их проиграть. Армейцы обрушили на «Спартак» такой прессинг и темп, что они не были готовы.

Однако «Спартак» – молодцы. Они значительно улучшили свою игру во всех линиях. «Спартак» мог уйти от поражения, но в этот раз удача была на стороне ЦСКА. Хотя победа ЦСКА закономерная.

Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате на сегодняшний момент: по напряжению, по качеству игры, по исполнению отдельных игроков. В «Спартаке» понравился Жедсон , а в ЦСКА очень понравился Кисляк , как и в последних играх, а также восстановившийся после травмы Глебов », – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.