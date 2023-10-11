«Ювентус» может подписать Санчо в январе (Calciomercato)

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо зимой может отправиться в Италию.

Как сообщает Calciomercato, вингер входит в число потенциальных целей «Ювентуса». Его могут попробовать подписать в январе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен отправить англичанина в аренду и даже готов выплачивать ему часть зарплаты.

Санчо не играет с 26 августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Le Tallec
Вместе с Погба тусить будет!
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red hikkikomori
Ювентусу понравилось выручать МЮ)
Может они чувствуют себя виноватыми что на 100 за Погба развели, поэтому прошлым летом Погба взяли(хоть и бесплатно)и теперь Санчо хотят)
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Ilia Tikhonov
Ювентус как санитар леса. То Артура,то Погба,теперь Санчо еще
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Чёрный тюльпан
Ответ red hikkikomori
Ювентусу понравилось выручать МЮ) Может они чувствуют себя виноватыми что на 100 за Погба развели, поэтому прошлым летом Погба взяли(хоть и бесплатно)и теперь Санчо хотят)
Да я бы не сказал, что Ювентус выручает МЮ. Вот Интер выручал с многими игроками за последние лет 5-7, причём и предложения от них были адекватные в сложившихся ситуациях, а не так, чтобы развести.
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тренер с района
Ответ Eziiko
у него зп 350к в неделю, спасибо не надо
Зная гениальный менеджмент Мю они опустят его в аренду и будут платить зп 300к а Юве 50
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Vićtor Diaź
Ответ Le Tallec
Вместе с Погба тусить будет!
Жрать допинг и ходить к шаманам?)
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Антон Фалафель
А через год снова продадут в МЮ за 100 лямов.
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Заяцволк
Все мечтают перейти в наш Ювентус. У нас и тестостерон в избытке, и ставки на футбол, и именной гашиш с логотипом нашего Ювентуса - всё, что нужно настоящему мужику, отказаться может только представитель ЭлДжиБиТи-сообщества. Хотя и для таких наш Ювентус недавно выпускал белые футболки с радужной эмблемой, короче, если это не рай на земле, то что тогда ?
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QWertY
Хз зачем он Юве. Он даже не Дибала на минималках
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Alisher Buranov
Что бы не было, Джейдону удачи на футбольных полях Италии. Мастерством не обделён, просто немного характер должен поменять.
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Алексей Гусев
Ответ @rtrblk
Попахивает фейлом МЮ с Погба. Будет смешно, если Джейдон в Юве расцветёт.
и его выкупят за копейки
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marchellinos
Ответ Le Tallec
Вместе с Погба тусить будет!
Играть в приставку
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Гегенпрессинг Рангника
Продано
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@rtrblk
Попахивает фейлом МЮ с Погба. Будет смешно, если Джейдон в Юве расцветёт.
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Плевал я
Ну почему собирают шлак ненужный никому
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Е.Р.
В Милане Ляу, в Наполи есть Ося, у этих игроманов на нелегальных ставках уже Кеза и Влахович, а теперь ещё и Санчо, у Ромы Лакака с Дибалой.
Зато у Интера....Лапушара. за что это наказание?
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Zidane 21
было бы неплохо
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Eziiko
у него зп 350к в неделю, спасибо не надо
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MagicWithoutBorders
Я уже и забыл, когда Юве нормальных игроков подписывал
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Guillermo
Ответ QWertY
Хз зачем он Юве. Он даже не Дибала на минималках
В Боруссии был талантищем, а сейчас стал поленом. Экспертов не понять
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Любезный Коссутий
Ответ MagicWithoutBorders
Я уже и забыл, когда Юве нормальных игроков подписывал
и в этот раз будет мимо. досада.
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Владимир Владимир
Мега усиление для Ювентуса, конечно.
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Алексей Гусев
Ответ Eziiko
у него зп 350к в неделю, спасибо не надо
18-20 в год? + часть, возможно, ляжет на МЮ...
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Александр Артыков
Ответ Eziiko
у него зп 350к в неделю, спасибо не надо
при учёте %50 примерно прилетят от мю, 175 могут потянуть, если Погба отцепят...Отличный вингер, в дортмуде по пылил....
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Raman Juve
все ждал, когда этот слух, лежащий на поверхности, материализуется, Юве ищет альтернативы Берарди и не нужны МЮ Санчо
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