«Ювентус» может подписать Санчо в январе (Calciomercato)

Джейдон Санчо зимой может отправиться в Италию.

Как сообщает Calciomercato, вингер входит в число потенциальных целей « ». Его могут попробовать подписать в январе.

Ранее сообщалось, что « » намерен отправить англичанина в аренду и даже готов выплачивать ему часть зарплаты.

не играет с 26 августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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