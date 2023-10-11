«Ювентус» может подписать Санчо в январе (Calciomercato)
Джейдон Санчо зимой может отправиться в Италию.
Как сообщает Calciomercato, вингер входит в число потенциальных целей «Ювентуса». Его могут попробовать подписать в январе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен отправить англичанина в аренду и даже готов выплачивать ему часть зарплаты.
Санчо не играет с 26 августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Может они чувствуют себя виноватыми что на 100 за Погба развели, поэтому прошлым летом Погба взяли(хоть и бесплатно)и теперь Санчо хотят)
Зато у Интера....Лапушара. за что это наказание?