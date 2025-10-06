Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его больной конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
Мать Валерия Карпина подчеркнула, что тренер с детства был правдолюбом.
Об этом мама главного тренера «Динамо» и сборной России рассказала в проекте «Классный футболист», посвященном школьным годам звезд российского футбола.
По словам Светланы Анатольевны, в школе Карпин был на первых ролях: общался со всеми, часто шутил, но никогда не высмеивал чужие слабости.
«У них в классе был больной мальчик. Когда кто-то начинал над ним издеваться, Валера всегда его защищал. Сын очень добрый, но правдолюб. Справедливость – его больной конек.
Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!» А он мне: «А от кого я, мама, этому научился?» – рассказала Светлана Анатольевна.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ok.ru
