«МЮ» рассмотрит предложения по Санчо в январе, если игрок не извинится перед тен Хагом. Одноклубники говорили Джейдону, что он не прав

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения по Джейдону Санчо в январе.

По данным Manchester Evening News, это случится, если вингер не извинится перед тренером Эриком тен Хагом и не вернется в состав команды.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

MEN отмечается, что признаков выхода из тупика не видно, несмотря на то, что ближайшие друзья Санчо в раздевалке «МЮ» просили его прекратить вражду, извинившись перед тренером. Одноклубники говорили Санчо, что тот не прав и должен извиниться, а тен Хаг объяснил игроку, что надо сделать, чтобы вернуться в состав.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию