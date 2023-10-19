«МЮ» рассмотрит предложения по Санчо в январе, если игрок не извинится перед тен Хагом. Одноклубники говорили Джейдону, что он не прав

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения по Джейдону Санчо в январе.

По данным Manchester Evening News, это случится, если вингер не извинится перед тренером Эриком тен Хагом и не вернется в состав команды.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

MEN отмечается, что признаков выхода из тупика не видно, несмотря на то, что ближайшие друзья Санчо в раздевалке «МЮ» просили его прекратить вражду, извинившись перед тренером. Одноклубники говорили Санчо, что тот не прав и должен извиниться, а тен Хаг объяснил игроку, что надо сделать, чтобы вернуться в состав. 

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17 комментариев

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Rinat Television
Санчо в Аль-Наср в январе, все счастливы. Тен Хааг в Аль-Наср летом, все в ах*е.
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Rufatik
Ответ Алексей Ненахов
В позорных результатах МЮ тоже Санчо виноват ?
Так как он часть команды, а команда не дает нужных результатов, то получается что «ДА»
+6
-2
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Alex1104
Не стоит Санчо спешить с извинениями. Или ишак в Аякс перейдет, или падишах в Юве.
Так или иначе, не думаю, что тренер задержится. Игры нет, результата нет.
+6
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Алексей Ненахов
В позорных результатах МЮ тоже Санчо виноват ?
+6
-4
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Under
Ответ Алексей Ненахов
В позорных результатах МЮ тоже Санчо виноват ?
как результаты к конкретно этому вопросу относятся?
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RealJon
точно знаю, Санчо не будет последним. теперь это тренд в МЮ.
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red hikkikomori
Санчо - Соболев, Тен Хаг - Абаскаль
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Алексей Ненахов
Ответ Rufatik
Так как он часть команды, а команда не дает нужных результатов, то получается что «ДА»
Он уже давно отвязан от команды , можно сказать выжидает своего часа срулить из МЮ
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