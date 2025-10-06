Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»

Павел Колобков одобряет назначение Александра Ивлева в «Динамо».

Сегодня бело-голубые объявили , что экс-глава Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства займет пост председателя совета директоров клуба. Ранее эту должность покинул Дмитрий Гафин.

«Хочу сказать, что Александр долгое время возглавлял компанию Ernst and Young в России. После этого его избрали главой наблюдательного совета РУСАДА. Он проработал года 4. За это время многих проблем, которые могли быть у РУСАДА... Ему удалось эти вопросы снять.

Кроме этого, он настоящий болельщик «Динамо», всегда был вовлечен в работу клуба. А его компания Ernst and Young консультировала большое количество спортивных проектов.

Он очень большой профессионал. Я с ним постоянно общаюсь. На прошлой неделе последний раз. Хочу сказать, что это очень хорошее приобретение для «Динамо ». Он очень аккуратный и технологичный. Хороший политик. На такой позиции нужно быть политиком. Плюс разбирается в спорте.

У него есть все слагаемые для успешной работы! От всей души желаю Александру успеха», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.