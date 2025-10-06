Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»
Сегодня бело-голубые объявили, что экс-глава Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства займет пост председателя совета директоров клуба. Ранее эту должность покинул Дмитрий Гафин.
«Хочу сказать, что Александр долгое время возглавлял компанию Ernst and Young в России. После этого его избрали главой наблюдательного совета РУСАДА. Он проработал года 4. За это время многих проблем, которые могли быть у РУСАДА... Ему удалось эти вопросы снять.
Кроме этого, он настоящий болельщик «Динамо», всегда был вовлечен в работу клуба. А его компания Ernst and Young консультировала большое количество спортивных проектов.
Он очень большой профессионал. Я с ним постоянно общаюсь. На прошлой неделе последний раз. Хочу сказать, что это очень хорошее приобретение для «Динамо». Он очень аккуратный и технологичный. Хороший политик. На такой позиции нужно быть политиком. Плюс разбирается в спорте.
У него есть все слагаемые для успешной работы! От всей души желаю Александру успеха», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.