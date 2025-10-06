Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: «Спорный. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться»

Александр Мостовой оценил итоги дерби «Спартака» и ЦСКА.

Армейцы дома обыграли красно-белых (3:2) в игре 11-го тура Мир РПЛ . На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

В первом тайме в ворота гостей был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.

«Футбол – это же не наука, как многие преподносят. Три раза подошли к воротам – три гола. Потом ЦСКА остановился, они ведь тоже не понимали, что происходит. Не поверили своему счастью.

В конце могло стать и 3:3, когда выносили из пустых ворот. Этим и прекрасен футбол.

Пенальти? По мне, спорный. Не первый раз такое видим. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться», – сказал экс-полузащитник «Спартака ».