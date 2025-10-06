  • Спортс
  • Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»

Сергей Овчинников высоко оценил вратарские качества Владислава Торопа из ЦСКА.

«Это один из самых сильных вратарей в нашем чемпионате. У нас в его манере никто не играет. Это европейская манера, он единственный, кто у нас не боится играть на выходах.

Поэтому всем надо уже давно понять, что это будущее сборной, что это вратарь на долгие годы. Он обладает всеми качествами вратаря европейского уровня.

И это не сегодня выяснилось, это было всегда. И это не мое умозаключение, а больших больших тренеров. Не только отечественных», – сказал экс-голкипер и бывший тренер сборной России в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
