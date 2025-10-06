  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»
3

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти «Балтики».

Махачкалинская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 11-м туре Мир РПЛ. На 40‑й минуте встречи мяч попал в руку защитника Мохамеда Аззи в штрафной площади.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар после просмотра видеоповтора. Его реализовал Брайан Хиль.

«Да, обязательно подадим этот момент, а там посмотрим.

Непонятный для нас пенальти, – сказал генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов.

Как вам дерби?12082 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoАлексей Сухой
logoсудьи
ЭСК РФС
logoШамиль Газизов
logoМохамед Аззи
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
24вчера, 19:08
Главные новости
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
411 минут назад
«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)
1322 минуты назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
23 минуты назадТесты и игры
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
1133 минуты назад
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
1340 минут назадВидео
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
3648 минут назад
Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
18сегодня, 11:23
Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»
31сегодня, 11:05
Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»
31сегодня, 10:40
«Спартак» обсудит назначение Мовсесьяна в спортивный блок. Он может отвечать за российский рынок и «Спартак-2» («Чемпионат»)
23сегодня, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: «Спорный. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться»
2 минуты назад
Рафаэль Надаль: «Реал» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»
6 минут назад
Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»
426 минут назад
Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»
8сегодня, 11:17
Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»
31сегодня, 11:06
«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
4сегодня, 10:57
Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»
3сегодня, 10:55
Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»
22сегодня, 10:43
Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»
11сегодня, 10:28
Родри отозван из состава Испании на октябрьские матчи после травмы в игре с «Брентфордом»
1сегодня, 10:19