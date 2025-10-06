«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти «Балтики».

Махачкалинская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 11-м туре Мир РПЛ . На 40‑й минуте встречи мяч попал в руку защитника Мохамеда Аззи в штрафной площади.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар после просмотра видеоповтора. Его реализовал Брайан Хиль.

«Да, обязательно подадим этот момент, а там посмотрим.

Непонятный для нас пенальти, – сказал генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов .