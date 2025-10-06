«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти «Балтики».
Махачкалинская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 11-м туре Мир РПЛ. На 40‑й минуте встречи мяч попал в руку защитника Мохамеда Аззи в штрафной площади.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар после просмотра видеоповтора. Его реализовал Брайан Хиль.
«Да, обязательно подадим этот момент, а там посмотрим.
Непонятный для нас пенальти, – сказал генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
