  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
18

Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»

Уэйн Руни критически отозвался относительно игры Мохамеда Салаха.

Футболист «Ливерпуля» провел полный матч в 7-м туре АПЛ против «Челси» (1:2).

«Мы знаем, что Мохамед Салах не всегда возвращается в оборону и не так много защищается, но в матче с «Челси» его крайнего защитника разрывали, а он просто за этим наблюдал.

Он не возвращается [в оборону] и не помогает. Такие игроки, как Вирджил ван Дейк, и лидеры в раздевалке должны сказать ему: «Тебе нужно нам помогать».

Думаю, что Салах выглядел растерянным на протяжении прошлой недели.

Когда все идет хорошо, ты забиваешь голы и выигрываешь матчи, это здорово, и команда готова это терпеть. Но после прошлой недели я бы усомнился в его трудовой этике», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Как вам дерби?12079 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoВирджил ван Дейк
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)
1321 минуту назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
22 минуты назадТесты и игры
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
1132 минуты назад
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
1139 минут назадВидео
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
3647 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»
31сегодня, 11:05
Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»
31сегодня, 10:40
«Спартак» обсудит назначение Мовсесьяна в спортивный блок. Он может отвечать за российский рынок и «Спартак-2» («Чемпионат»)
23сегодня, 10:19
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Некрасов стал гендиректором «Спартака». Малышев остался в совете директоров
91сегодня, 10:15
Спортс’’ в гонке за звание лучшего работодателя – переходите и голосуйте сердцем. Будем рады вашей поддержке!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: «Спорный. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться»
1 минуту назад
Рафаэль Надаль: «Реал» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»
5 минут назад
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
410 минут назад
Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»
425 минут назад
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»
352 минуты назад
Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»
8сегодня, 11:17
Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»
31сегодня, 11:06
«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
4сегодня, 10:57
Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»
3сегодня, 10:55
Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»
22сегодня, 10:43