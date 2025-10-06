Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
Уэйн Руни критически отозвался относительно игры Мохамеда Салаха.
Футболист «Ливерпуля» провел полный матч в 7-м туре АПЛ против «Челси» (1:2).
«Мы знаем, что Мохамед Салах не всегда возвращается в оборону и не так много защищается, но в матче с «Челси» его крайнего защитника разрывали, а он просто за этим наблюдал.
Он не возвращается [в оборону] и не помогает. Такие игроки, как Вирджил ван Дейк, и лидеры в раздевалке должны сказать ему: «Тебе нужно нам помогать».
Думаю, что Салах выглядел растерянным на протяжении прошлой недели.
Когда все идет хорошо, ты забиваешь голы и выигрываешь матчи, это здорово, и команда готова это терпеть. Но после прошлой недели я бы усомнился в его трудовой этике», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
