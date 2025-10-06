Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом».
Нападающий «Акрона» в компенсированное время ко второму тайму не реализовал 11-метровый удар в игре Мир РПЛ. Команды сыграли вничью 1:1.
«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти.
История неприятная. Перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться.
Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Как вам дерби?12086 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости