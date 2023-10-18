Мостовой хотел бы к Хави в «Барсу» на стажировку: «Клуб мне близок, а его уважаю как тренера и одного из лучших полузащитников в истории»

Теги премьер-лига Россия Барселона Хави Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой хотел бы стажироваться у Хави в «Барселоне».

Ранее бывший российский футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты», проходящий обучение на тренера, заявил: «У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду. Я не в том возрасте».

– Если бы у вас на выбор был любой клуб мира для тренерской стажировки, куда бы вы пошли?

– Наверное, в «Барселону» к Хави. Всегда уважал «Барсу», клуб мне близок.

А особенно, когда пришел Хави. Я его уважаю не только как тренера, но и как одного из лучших полузащитников в истории, – сказал Мостовой.

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31 комментарий

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Эго Криштиану
Хави и чеканить, наверняка, умеет. Так что тут всё сходится 👌
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maks44
А зачем Мостовому стажировка? Он же и так все знает. Шутка ли - 20 лет играть на высшем уровне!
+29
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Homelender_666
Ответ войд
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Ты можешь не любить Барсу, но отрицать величие Хави🤦‍♂️
+27
-8
+19
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Cruel Snake
Ему бы взяться за себя
Голову помыть, губу закатать
+12
-3
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Мишаня Кравцов
Хави вряд ли на это пойдет. Футболисты Барсы перестанут воспринимать его всерьез после того, как увидят чеканку мяча в исполнении великого кудесника из Виго.
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Aleksey Yashin
– Хави, если бы у вас был выбор, кого позвать на тренерскую стажировку, кого бы вы выбрали?
– Наверное, Мостового. Я его уважаю не только как телеэксперта, но и как одного из лучших полузащитников в истории.
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Данил Луговский
Ответ Сикарио
величие Хаве это пас назад и хоровод возле судьи с выпученными глазами
величие Хави это 6:2, 5:0 и выкидывание Реал из ЛЧ. Ну а также ЧМ и ЧЕ, отдыхай
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Бронислав Каминский
Ответ войд
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Помню это поперек-назад в Класико когда он 4 ассиста сделал))Больно?
+8
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Бабло Муани
Хави для себя много полезного подчеркнет
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Dzmitry Lavysh
Ответ Aleksey Yashin
– Хави, если бы у вас был выбор, кого позвать на тренерскую стажировку, кого бы вы выбрали? – Наверное, Мостового. Я его уважаю не только как телеэксперта, но и как одного из лучших полузащитников в истории.
+ Хави, наверняка, близка Сельта )
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Ansu Fati
Ответ Эго Криштиану
Хави и чеканить, наверняка, умеет. Так что тут всё сходится 👌
На пару с Иньестой хоть целый день распасовками чеканить смогут))
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bubareska
В футболе уже все давно придумано. Хави ничего нового Царю не расскажет и не покажет.
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Собака хаски в маске
ну да,прав.А всяких Гвардиол и Клопов с Конте Александр в школу сводит
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ApXuMaHqPuT
Мост на мелочёвку решил не размениваться - сразу замахнулся на БЧК😀
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Dinamik1
Сразу тренером сборной чем он хуже Карпина.Ведь остались еще игроки с российским паспортом не игравшие в сборной
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phill anselmo
где Уткин со своим Чави
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Homelender_666
Ответ Сикарио
величие Хаве это пас назад и хоровод возле судьи с выпученными глазами
Зачем скатываться до уровня ригоберки? Нужно уважать соперников:)
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Артем Русанов
Если бы ему прям сегодня предложили в Барсу на стажировку , он бы все равно отказался… просто шут
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Локоть Артеста
Для Хави это будет полезная стажировка
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pasmike
Мостовой: "Готов проконсультировать Хави".
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Зизуха
Хави Мостовому: "Подсидеть меня хочешь? "
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Никому_никабельный
Он же всё знает и умеет. Какая стажировка?
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kbakha
Просто и убедительно, в стиле чемпиона!©
Хорош Саня, легенда только и должен ездить к легенде
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Krakatuk70
К Мауриньо точно не пошёл бы. Ибо не играл. Остальное неипёт.
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Tigo_Volchara93
Скоро модно будет книгу писать о мостовом, причем карьера игрока займет 10% страниц
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