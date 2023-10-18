Мостовой хотел бы к Хави в «Барсу» на стажировку: «Клуб мне близок, а его уважаю как тренера и одного из лучших полузащитников в истории»
Александр Мостовой хотел бы стажироваться у Хави в «Барселоне».
Ранее бывший российский футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты», проходящий обучение на тренера, заявил: «У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду. Я не в том возрасте».
– Если бы у вас на выбор был любой клуб мира для тренерской стажировки, куда бы вы пошли?
– Наверное, в «Барселону» к Хави. Всегда уважал «Барсу», клуб мне близок.
А особенно, когда пришел Хави. Я его уважаю не только как тренера, но и как одного из лучших полузащитников в истории, – сказал Мостовой.
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– Наверное, Мостового. Я его уважаю не только как телеэксперта, но и как одного из лучших полузащитников в истории.
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