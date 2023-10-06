Александр Мостовой: «У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду. Я не в том возрасте»

Александр Мостовой допустил, что не станет тренером, несмотря на учебу.

«Я не в том возрасте чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.

Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь что будет через неделю, месяц, год.

У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду», – сказал бывший игрок « », «Сельты» и сборной России.

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