Александр Мостовой: «У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду. Я не в том возрасте»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Советский спорт Футбол

Александр Мостовой допустил, что не станет тренером, несмотря на учебу.

«Я не в том возрасте чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.

Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь что будет через неделю, месяц, год.

У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

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15 комментариев

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DanielCarvalho
Конечно не будет. даже если получит тренерскую бумажку будет говорить: я не для того на высшем уровне играл 20 лет, чтобы быть помощником тренера или тренировать молодёжь. Пустослов обыкновенный
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Vićtor Diaź
Человек без амбиций, но при этом всем завидует
+11
-2
+9
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Redwhite heart
Ну так,а что ты в 40 лет не пошел учиться клоун,теперь только ноешь постоянно
+6
-1
+5
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Sv_oloch
Амбиций видимо только хватает балаболить на матч тв
+2
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+2
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Spartakus1984
реально придурашливый
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Red Line
спорц, не надоело одни и те же монологи этой кокетки ставить в новости?
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Artem Piatkov
Балабол обыкновенный
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Tomas Nepotrebko
Саня, видимо, послушал теорию на курсах, после чего понял многое о себе и немногое понял о футболе))
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Feagh
Двоек что ли наполучал на зачете сегодня?
У меня такое тоже было, завалил зачет в универе и уже думаю - а кому эта профессия вообще нужна? Нет, я ВЫШЕ этого!
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Плевал я
Кто ему денег дал на лицензию, признавайся)
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Дмитрий Сидоров
как только замаячила надежда стать тренером Спартака, так сразу заднюю дал)
Царь то, ненастоящий)))
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Я всех их сделал
Амбиций нет, но Абаскаля готов хоть сегодня сменить
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Санитар-волк
Да и так ясно, что не будет. Гораздо удобнее цедить нечто через губу из мягкого кресла, а тренером - это же РАБОТАТЬ надо, да ещё не факт, что будет успех ))
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Гриша
Клоун
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Николаэ Чаушеску
Интересно, если бы Мостовой на месяц стал тренером Манчестер Сити - был бы какой-то трэш в клубе ? )
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