Александр Мостовой: «У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду. Я не в том возрасте»
Александр Мостовой допустил, что не станет тренером, несмотря на учебу.
«Я не в том возрасте чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.
Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь что будет через неделю, месяц, год.
У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
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У меня такое тоже было, завалил зачет в универе и уже думаю - а кому эта профессия вообще нужна? Нет, я ВЫШЕ этого!
Царь то, ненастоящий)))