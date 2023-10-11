Александр Мостовой: «Я бы забил больше 250 голов в чемпионате России, если бы не уехал. Смолову 33, а у него только 100 – офигеть!»

Александр Мостовой уверен, что забил бы 250+ голов в России, если бы не уехал.

«Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России – мы забили бы больше всех мячей.

Станет ли наследником Дзюбы по голам? Нет, не думаю. Смолов же недавно забил 100-й гол в ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар!

У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России! ( ушел из « » в «Бенфику» в 1991 году – Sports.ru).

Если бы я не уехал из «Спартака», забил бы уже давно больше 250 мячей в нашем чемпионате! Обалдеть! Тот «Спартак» всех 5:0, 6:0 громил. А я еще пропустил два года из-за воспаления легких и просидел год в «Бенфике».

Я вам назову 50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем », – заявил бывший игрок сборной России и «Сельты».

По данным Transfermarkt, Мостовой забил 143 гола в 518 матчах за карьеру. У Смолова 108 голов в чемпионате России.

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