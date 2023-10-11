Александр Мостовой: «Я бы забил больше 250 голов в чемпионате России, если бы не уехал. Смолову 33, а у него только 100 – офигеть!»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой уверен, что забил бы 250+ голов в России, если бы не уехал.

«Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России – мы забили бы больше всех мячей.

Станет ли Соболев наследником Дзюбы по голам? Нет, не думаю. Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар!

У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России! (Мостовой ушел из «Спартака» в «Бенфику» в 1991 году – Sports.ru).

Если бы я не уехал из «Спартака», забил бы уже давно больше 250 мячей в нашем чемпионате! Обалдеть! Тот «Спартак» всех 5:0, 6:0 громил. А я еще пропустил два года из-за воспаления легких и просидел год в «Бенфике».

Я вам назову 50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем Смолов», – заявил бывший игрок сборной России и «Сельты».

По данным Transfermarkt, Мостовой забил 143 гола в 518 матчах за карьеру. У Смолова 108 голов в чемпионате России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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83 комментария

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Shock In
Если бы он тренировал любой клуб, то выиграл лигу чемпионов, зимние Олимпийские игры и, наверняка, космическую гонку к Марсу. Ох уж это сослагательное наклонение
+64
-8
+56
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alexmixer9
Ответ Makto
Вагнер не забил , а он бы забил , я ещё не говорю про Халка и Кураньи , естественно учитывая среднюю результативность .
Ну при всей чудоковатости Мостового, как футболист он был явно лучше Вагнера, ну а Халк не так много поиграл у нас
+40
-16
+24
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</c/>
странно, ни слова о Абаскале, видимо, Малышев закрыл вопрос...)
+24
-7
+17
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Makto
Вагнер не забил , а он бы забил , я ещё не говорю про Халка и Кураньи , естественно учитывая среднюю результативность .
+25
-10
+15
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Bartez1986
список 50 футболистов,кто забил одной ногой больше, чем Смолов:
1) Царь
2) Мост
3) Саша Мостовой
4) Чеканщик
5) не Абаскаль
6) мужик без лицензии....
......
+14
-6
+8
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Кокич
На спортсе должна появиться статья
«50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем Смолов»
+13
-5
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Алексей Ильин
Встреча Мостового и Александра Курицина однажды схлопнет Вселенную. ИХ БИТВА БУДЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ!!!
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Curry30
Мостовой лучше праймого Вагнера? Хаахаххаха
Не хуже точно. Опять же Вагнер не играл всю карьеру в России,как Смолов. Тут царь прав
+6
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Jan Paskel
Ответ savik-A.M.
он же наверное тролит всех ?
нет.
+8
-4
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Drob003
Вы все смеётесь, а я вот не сомневаюсь, он бы реально столько наколотил
+8
-5
+3
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superpab
Ответ Shock In
Если бы он тренировал любой клуб, то выиграл лигу чемпионов, зимние Олимпийские игры и, наверняка, космическую гонку к Марсу. Ох уж это сослагательное наклонение
Сослагательное поколение
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Shock In
Если бы он тренировал любой клуб, то выиграл лигу чемпионов, зимние Олимпийские игры и, наверняка, космическую гонку к Марсу. Ох уж это сослагательное наклонение
Космическую гонку к Марсу?

Как тебе такое, Илон Маск?
+6
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Alexander Baresi
А я бы был магистром игры Что?Где?Когда? если бы не сел прямо из 9 класса
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Сергей-1984
Тем не менее, за сборную Смолов забил больше Мостового. За меньшее количество матчей. Таки дела.
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Дмитрий Казанжи
Ответ alexmixer9
Ну при всей чудоковатости Мостового, как футболист он был явно лучше Вагнера, ну а Халк не так много поиграл у нас
👍
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Дмитрий Максимов
Вообще-то Федя уезжал! Никогда не забуду его матчи в Голландии, Испании и Дагестане
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amurseff03
Круче Мостового никого нет. Он бы и тренировал лучше всех, забил бы больше всех, руководил бы лучше всех. Только никуда не берут. А пока лишь интервью раздаёт больше всех.
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Михаил Хромаков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если не ошибаюсь, в Анжи у него было 0 матчей? 😁
может с в Кокориным путаете?
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LoveGreguar
То есть Мост Великий Царь приписал себе минимум 40 лишних голов )))))
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Psicho
Ответ LoveGreguar
То есть Мост Великий Царь приписал себе минимум 40 лишних голов )))))
Это с учетом тех, которые он на тренировках забивал
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Мыкола
Царь истину глаголит))
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Quiet Dad
я вот и трёхсот не забил, но не переживаю)...
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wlad wasew
А я бы, тыщу забил. Если бы играл в футбол.
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Евгений Матыцын
Уже бесит этот супер человек 🤣у него же 4 золотых мяча, 3 золотых бутсы и играл в Реале, Баварии и Манчестере 🤣 блин, как же смешно его читать и смотреть👎отстойный малый 🤣 10 голов за сборную забил,,,, защитники больше забивают,,,, за все клубы которые играл 100 не забил,,,,,,
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Антон Насонов
За карьеру у Мостового в районе 162 мячей, у Смолова — 151 на данный момент.
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