Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

Александр Мостовой считает неприемлемым совмещение работы в клубе и сборной.

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно.

Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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