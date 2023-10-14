Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой считает неприемлемым совмещение работы в клубе и сборной.

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно.

Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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33 комментария

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El CiD
Это Мостовой еще не заметил что игроки совмещают клубы и сборную
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vincere
Это даже совмещением не назвать. Команда ни к чему не готовится и кое-как в международном тонусе себя поддерживает.
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Уся Ваткин
В прошлом, когда ОИР совмещал посты, царь молчал в трубочку
+18
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13ыйРычагЛапорты
Он бывает когда то доволен ?
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градус ненависти
Саня, письмо напиши
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градус ненависти
Ответ Spaten
Сань, друзьями ж были, играли вместе, чего ты несёшь
он не раз говорил, что они никогда не были друзьями, и никогда особо не общались
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Jeicob Harlon
давит жаба двух подруг-столько счастья падле вдруг
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Ahrem
Помнится как Семин орал Булыкину про снять варежки, вот когда Мост начинает свое желчное бурчание, хочется так же как Семин так же ему крикнуть- голову помой, помой голову!!!..)
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d.xoxlov
Так у нас и сборная в необыкновенной ситуации, чтобы было "как у всех".
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МОНТЁР ТуПи
Завистник лох матый
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swert-12
Ответ градус ненависти
Саня, письмо напиши
в спортлото?
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artursemenov
Ответ ericssons
Вы оередной комментатор, который обсуждает не слова Мостового, а обсуждает его личность 3
Если бы не личность Мостового, то не было бы и его слов. Всё взаимосвязано
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semyonsemyonych
Мост же, вроде, поддержал Валеру, когда тот говорил «Кто может уехать — уезжайте», а сейчас это, видите ли, "высказывания, от которых все были в шоке". Мост такой Мост...
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Pavol Demitra
Блин ну дайте ему клуб, хоть какой то в Примьер Лиге, медийность обеспечена, а снять можно всегда. Ну человек так хочет...
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Ковид 07.10.52
Мало этому "царю невежества" Абаскаля. так после недолгой учебы уже и до Карпина добрался, так и до лучшего тренера последней пятилетки из одного городка доберется.
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Michael Allakhverdyan
Мостовой претендует на место Карпина в Ростове или в сборной? Или, и там, и там :)
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teg91
Так он же в футбол играл. Мостовой, ты че?
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Bodhi
Если бы команда участвовала в ЧМ и ЧЕ, тогда бы ей и нужен был освобождённый тренер, а если она существует формально и в турнирах не участвует, то и тренер у неё вполне может быть по совместительству.
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oberkorn
И тут, прохиндея Остапа понесло
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Pavelaznaurov
Неужели Мостовой мог сказать подобную глупость???? Это даже для него перебор….хотя….
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Кондаша42
Если нечего обсуждать то что ты Саша постоянно обсуждаешь?
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bestttttttofthebest
Мостовой любитель высказать свое мнение)
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ygcn5c2ty9
вот от высказываний Мостового все кайфуем
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Биомеханоид
Доучись сначала, прежде чем подсиживать
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Kansas-city_shuffle
Следуя логики Царя, сам он не проработал бы и дня
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