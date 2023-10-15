Мостовой о реакции Карпина на его слова про совмещение: «Очень смешно. Никто не любит правду»

Александр Мостовой прокомментировал реакцию Валерия Карпина на его слова.

Напомним, ранее заявил: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От высказываний Карпина все были в шоке, но ему все сходит с рук». Карпин прокомментировал эти слова: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из « ».

«Мне просто очень смешно. Где Карпин увидел здесь критику? Просто никто не любит правду», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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