Мостовой о реакции Карпина на его слова про совмещение: «Очень смешно. Никто не любит правду»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой прокомментировал реакцию Валерия Карпина на его слова.

Напомним, ранее Мостовой заявил: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От высказываний Карпина все были в шоке, но ему все сходит с рук». Карпин прокомментировал эти слова: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова».

«Мне просто очень смешно. Где Карпин увидел здесь критику? Просто никто не любит правду», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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17 комментариев

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antitoxic
Ответ Ебздрогыч
Че-то сегодня долго до царя дозвониться не могли. Телефон сел или спал?
На учебе сказали телефоны сдать, а то замечание в дневник напишут
+16
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Cruel Snake
Особенно сам Мостовой, не любит
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Ебздрогыч
Че-то сегодня долго до царя дозвониться не могли. Телефон сел или спал?
+5
-2
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dreamstep
Мостовой в Сельте не выиграл ни одного трофея, а гордится будто в Барсе был вместо Месси. Вот правда.
+3
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thesuperdrum
Мяч.тв, предлагаю идею: организуйте шоу «Мост на связи». Пусть круглосуточно у Александра берут интервью, показывают онлайн его тренерскую учебу, пусть комментит все 24/7. Ну а чего, мы и так на спортсе это наблюдаем. Видимо, от этого нам не деться никуда. Так пусть хотя бы будет уже в видео-формате
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Tahir Turk
Ему смешно, потому что все, что он говорит смешно. Карпин прав получается
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Cyle Rayner
Особенно ты не любишь правду, цаль без короны
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Кокич
Милые бранятся — только тешатся.
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Нагрузки Сборной
Не по теме, но вот стало интересно, а в системе координат Мостового, из-за чего терпит неудачу тренерская карьера Пирло? Играл на высочайшем уровне, чеканить умеет, игроков хороших давали.. что еще то нужно?!
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Defender
Получается ждём от Валеры ответку : а мне очень очень смешно …..
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Glukinho
следующая новость: реакция карпина на реакцию мостового на реакцию карпина на слова мостового
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!White_rabbit!
Мостовой туп, как валенок. Где он тут увидел, что Карпин недоволен критикой? Ему просто смешно.
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Уся Ваткин
А правда в том, что завтра Россию никуда не вернут. Разве что в прошлый век. Но туда она и сама с радостью готова, судя по репликам её говорящих голов
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Че-то сегодня долго до царя дозвониться не могли. Телефон сел или спал?
В случае с Мостовым правильно задавать вопрос, не " сел или спал?", а " Сельта или СПАЛ?"
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gja
Ответ antitoxic
На учебе сказали телефоны сдать, а то замечание в дневник напишут
А забрать после уроков он сам не мог додуматься?
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Serge Vendino
Ответ dreamstep
Мостовой в Сельте не выиграл ни одного трофея, а гордится будто в Барсе был вместо Месси. Вот правда.
А кто-то в Сельте выиграл много трофеев? Мост был крутым футболистом по нашим меркам, но сейчас он просто посмешище.
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